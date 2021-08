ODVJETNIK OTKRIO MOGU LI ONI KOJI SE NE ŽELE CIJEPITI DOBITI OTKAZ: ‘Vlasti su zanemarile neka temeljna ljudska prava, a uložile puno u zaštitu zdravstvenih prava!’

Autor: L.B.

Zbog širenja virusa, a slabe procijepljenosti, brojne zemlje uvode ograničenja necijepljenima. Neki dijele i otkaze. Naime, u Italiji se bez zelene propusnice ne može ući u kazališta, muzeje, teretane, unutarnji dio kafića i restorana. A na američkom CNN-u troje necijepljenih zaposlenika dobilo je otkaz, javlja Dnevnik.

U petak, na Dnevniku Nove TV, odvjetnik Antonio Volarević otkrio je može li, prema zakonu, radnik dobiti otkaz ako odbije cijepljenje.

”Kod nas u Hrvatskoj za takvu represiju zaista nema nikakve pravne osnove. Dakle, ne postoji zakon ni propis koji bi ograničavao slobodu kretanja građana u tom smislu'”, rekao je.

U Hrvatskoj to nije dozvoljeno

Komentirao je kako je na CNN-u troje necijepljenih dobilo otkaze te objasnio kako u Hrvatskoj to nije dopušteno, dok u ”Americi očito jest”. Pojašnjava kako Amerika ima drugačiji pravni sustav.

”Kažem da je nedopušteno jer poslodavac da bi htio otkazati ugovor o radu zbog nečega, mora zato imati neko opravdanje, zakonsku valjanu osnovu. To što se radnik nije cijepio, nikako ne može biti osnova da dobije otkaz”, objašnjava.

Da poslodavac ipak otpusti osobu koja nije cijepljena, on ne bi bio kažnjen jer to nije propisano zakonom. No, radnik se može obratiti sudu i tada sud može odlučiti je li otkaz bio opravdan ili ne.

‘Vlast je zanemarila neka temeljna ljudska prava’

”U tom slučaju, poslodavac mora radnika vratiti na posao i isplatiti mu plaće koje bi dobio da je ostao na radnom mjestu i naknadu u vidu nekakve štete”, navodi. Poslodavac nema pravo tražiti podatak o cijepljenju.

”Poslodavac nema pravo voditi evidenciju o tome tko je cijepljen i nije cijepljen”, govori.









Poslodavac ne bi smio niti propisati da na posao mogu doći samo cijepljeni.

U Hrvatskoj je još uvijek mnogo ljudi koji se ne žele cijepiti, dok s druge strane u potpunosti je cijepljeno skoro 45 posto odraslog stanovništva.

”Naša vlast, ali i druge brojne države učinile su jako puno za zaštitu pravo na zdravlje, ali su potpuno zanemarili neka druga temeljna prava i uopće ne vole razgovarati o ostalim temeljnim pravima ljudi”, rekao je.

‘Stvaranje atmosfere straha’

”Sva ova akcija, stvaranje atmosfere straha gdje se ljudi trebaju bojati za svoj posao, da će dobiti otkaz ako ne budu cijepljeni – to je potpuno protuzakonito”, objasnio je odvjetnik.









Osim što se u društvu ljudi dijele na cijepljene i necijepljene, tako se i Ustavni sud dijeli na dva pola, kazao je Antonio Volarević.

”Ali se i naš Ustavni sud očito dijeli na dva pola koja se ne mogu dogovoriti, nisu usuglašeni. Izdvojena mišljenja nekih ustavnih sudaca u potpunoj su suprotnosti sa mišljenjem, trenutno, većine”, dodao je.

”Istina, postoji sve jači glas kolega pravnika u svijetu posebno, a i Hrvatskoj sve više i više, samo što pravnici, nažalost, niti su organizirani, niti su udruženi, niti imaju sredstva da se ujednačeno suprotstave ovoj, ja moram reći, represiju, pravnom nasilju koje se vrši i sijanju atmosfere straha za one koji se ne žele cijepiti”, zaključio je.