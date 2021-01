Odvjetnik koji zastupa HDZ-ovca Tušeka ima unosne ugovore s tvrtkom na koju utječe – Tušek?

Autor: M.P.

“Mi vam imamo svoju službu s tri pravnika, ali ipak trošimo stotine tisuća kuna za vanjske odvjetničke usluge. Otkako je došla ekipa Žarka Tušeka, njegov odvjetnik Vladimir Terešak ima ekskluzivne ugovore”, rekao je sugovornik iz Narodnih novina, tvrtke u državnom vlasništvu za 24sata.

Odvjetnik Terešak zastupa Tušeka i u slučaju tajnih snimki koje su objavili te je najavio kaznenu prijavu protiv Viktora Šimunića koji je sve snimio i novinara koji je to objavio. Terešak je i pravni zastupnik HDZ-a u aferi Fimi Media, gdje su nepravomoćno osuđeni za nezakonito izvlačenje milijuna iz državnih tvrtki i ministarstva.

Iako Narodne novine i ranije sam Tušek službeno negiraju bilo kakvu međusobnu povezanost, sugovornici iz tvrtke, ali iz same stranke, potvrdili su za 24sata da je ta državna tvrtka pod kontrolom zagorskog HDZ-a koji je do jučer vodio Tušek.

Član uprave je Mato Regvar, Tušekov prijatelj, te rizničar krapinsko-zagorskog HDZ-a. Vladimir Terešak počinje surađivati s Narodnim novinama 2017. , a do danas je tvrtka njegove usluge platila više od 861.000 kuna s PDV-om. “Zlatko Hodak je predsjednik uprave koji nije u stranci, ali Regvara se sluša”, kaže sugovornik. Vladimir Terešak počinje surađivati s Narodnim novinama 2017. , a do danas je tvrtka njegove usluge platila više od 861.000 kuna s PDV-om.

Ključne četiri lipe

HDZ-ov Regvar je u tvrtku imenovan u kolovozu 2017. Odvjetnica Vesna Alaburić, koja je ranije davala pravne savjete, nije htjela komentirati kako je došlo do promjene. A Terešaka biraju na neobičan način. Prvo je 2018. dobio jednogodišnji ugovor od 225.000 kuna. Sljedeće godine su mu Narodne novine htjele dodijeliti posao vrijedan 375.000 kuna direktnom pogodbom. Ali žali se jedan drugi ured, Miše&Pavić. Državna komisija poništava odabir, a njihovu odluku potvrđuje i sud. Dok su oni to poništili, Terešaku je već plaćeno 93.750 kuna s PDV-om.

“Samo je objavljeno da je ured Terešak dobio posao. Nije bilo traženja barem tri ponude, nije bilo postupka. Očito su odlučili unaprijed i poslali mu zahtjev, a on je dao ponudu. Smatramo da je to izigravanje javne nabave i htjeli smo upozoriti na što se događa. I to ne samo u Narodnim novinama, nego i u drugim državnim tvrtkama koje tako odabiru odvjetnike. I srušili smo takav odabir, ali opet su mu na drugi način dali posao”, kaže odvjetnica Mira Pavić, koja je pisala žalbu.









I što su uradile Narodne novine kako bi Terešak dobio posao? Smanjili su vrijednost nabave ispod 200.000 kuna kako bi mogli slati poziv za usluge. Iako su ih novinari pitali jesu li pozvali još koga osim Terešaka, prešutjeli su im odgovor.

45.000 kuna za mišljenje

Narodne novine procjenjuju usluge na 199.000 kuna bez PDV-a, a Terešak šalje ponudu na 198.999,96 kuna. Da, to je točno četiri lipe manje. I dobiva posao na koji tvrtka još treba platiti PDV, pa je konačni iznos nešto veći od 248.000 kuna. Kad je taj ugovor istekao, lani opet ista stvar. Opet ista procjena od 199.000 kuna i Terešakova ponuda koja je četiri lipe niža. Ugovor će isteći ove godine, ali je u planu nabave predviđen ugovor za pravne usluge.









Procijenjena vrijednost nabave je 199.000 kuna. Iako su ih iz 24sata pitali koje to točno odvjetničke usluge plaćaju Terešaku, Narodne novine na to pitanje nisu odgovorile. Ali kažu da je suradnja počela 2017. ugovorom od 45.000 kuna za “davanje pravnog mišljenja”. Potvrđuju da su s Terešakom sklopljeni ugovori sukladno internim pravilnicima i u postupku jednostavne nabave. Zašto nisu raspisali natječaj nakon što im je Državna komisija poništila nabavu?

“Navedeno sukladno propisima i u tom trenutku to je bila optimalna opcija za Narodne novine”, stoji u odgovoru, a nadalje ističu da se u odnosu na prethodne godine, prije Terešaka, trošak odvjetničkih usluga smanjuje. Upitani su i ima li poveznice s dodjelom poslova i činjenica da je Terešak odvjetnik Žarka Tušeka. Odgovorili su da o povezanosti nemaju saznanja, piše 24sata.