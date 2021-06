ODVJETNIK ANTE GOTOVINE O PRESUDI MLADIĆU: ‘Na djelu je povijesni apsurd, Hrvati optuženi za udruženi zločinački poduhvat, a Srbi ne’

Autor: Valneo Kosić

Potvrđena je prvostupanjska presuda vojnom zapovjedniku bosanskih Srba Ratku Mladiću koji je jedan od odgovornih za genocid u Srebrenici. Riječ je o presudi za jedan od najvećih zločina na tlu Europe nakon Drugog svjetskog rata i osim pravde za žrtve i njihove obitelji, nosi i veliku simboličnu veličinu.

O njoj je danas govorio cijeli svijet. Poruka je jasna. Ne ponovilo se nikada više.

Mladić će u zatvoru zbog svojih zločina ostati do kraja života. Obitelji žrtava zadovoljne su presudom, ali svi se slažu kako je pravda došla presporo.

Za Dnevno je o presudi govorio i Luka Mišetić, ugledni hrvatsko-američki odvjetnik poznat po tome što je 2006. godine branio generala Gotovinu na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju.

Prema njegovom mišljenju, presuda je ispravna i očekivana.

“Očekivalo se da će biti osuđen za Srebrenicu”

“Ja osobno smatram da je sud donio ispravnu presudu. Mislim da je genocid dokazan u više presuda Haaškog tribunala. Ima barem pet ili šest presuda da je u Srebrenici počinjen genocid. Također, imamo presudu Stalnog međunarodnog kaznenog suda u slučaju Bosne i Srbije prema kojoj je također u Srebrenici počinjen genocid. Prema tome, potpuno je očekivano da vrhovni zapovjednik vojnih snaga bosanskih Srba bude osuđen za Srebrenicu, ali i Sarajevo i druga mjesta gdje je već potvrđeno da su bili počinjeni zločini protiv čovječnosti. Prema tome, presuda je očekivana. Nisam mislio da je ikakav obrat moguć”, govori nam Mišetić.

Sutkinja Nyambe je iznenadila

Ipak, iznenađen je da se sutkinja Nyambe složila sa kompletnom Mladićevom žalbom.

“Bilo je izdvojeno mišljenje predsjedavajuće sutkinje. Malo sam iznenađen da je baš podržavala gotovu svaku osnovu Mladićeve žalbe. Međutim, ostalo je četiri-jedan. U slučaju Gotovine smo imali tri-dva. S druge strane, u Americi imamo 12 porotnika i ako jedan od tih 12 ima mišljenje da je okrivljenik nevin, odnosno da mu nije dokazana krivnja, onda je presuda oslobađajuća. Za očekivati je da će biti različitih mišljenja i nije to nešto neobično”, smatra Mišetić.









“Apsurd je da je Hrvatska optužena za UZP, Srbija ne”

“Ono što je najvažnije je to da je presuda pravomoćna. Sud je zatvorio to jedno poglavlje, međutim ostaje jedan gorak okus za Hrvate. Beograd, odnosno srbijanski politički, vojni i policijsko-obavještajni vrh nije povezan sa udruženim zločinačkim pothvatom u BiH. S druge strane, u slučaju Prlić sud je zaključio da je hrvatski predsjednik Tuđman s jednim dijelom hrvatskog vodstva bio u udruženom zločinačkom pothvatu u BiH. To je jedan povijesni apsurd da je Hrvatska činila u BiH nešto što Srbija nije. Naravno da svi znaju da je Srbija glavni krivac za rat u BiH. To postaje jedan veliki apsurd”, rekao je Mišetić.

Na pitanje o izjavi Zorana Milanovića koji je rekao kako se Hrvati u Haagu ponašali vojnički časno, a Mladić kao tetka, Mišetić kaže kako su srpski vojni zapovjednici poznati po incidentima u Haagu dok Hrvati nisu.

Milanović je u pravu kada je rekao da su se Hrvati držali vojnički

“Činjenica je da su se hrvatski generali ponašali drugačije od srpskih zapovjednika. Tu mislim prvenstveno na Šešelja, Karadžića i Mladića. U tom smislu, predsjednik Zoran Milanović je u pravu. To je bilo očito i to je primijetilo i samo sudsko vijeće. Ostavili su loš dojam. Hrvatski generali držali su se vojnički i nisu radili nikakve ekscese. Znam da je sudsko vodstvo to primijetilo, ali ne znam je li to utjecalo na procese na sudu”, rekao je Mišetić.

Mladić je teško bolestan

Za kraj je rekao kako ne zna što je prolazilo kroz glavu Mladiću dok je plakao na izricanju presude, ali da treba uzeti u obzir da je on lošeg zdravstvenog stanja i da je pitanje koliko je uopće više uračunljiv.