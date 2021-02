ODVJETNICA KOJA JE BRANILA THOMPSONA MILANOVIĆEV FAVORIT: Evo tko je mlada odvjetnica koju predsjednik želi na čelu Vrhovnog suda

Taman kada se učinilo da predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa neće imati konkurenciju u utrci za još jedan mandat na čelu najvažnijeg suda u zemlji, kandidaturu su u posljednjim trenucima podnijeli poznata zagrebačka odvjetnica Lidija Horvat i njezin kolega Šime Savić. Kao što je poznato, Sessinoj ponovnoj kandidaturi na čelo Vrhovnog suda nije sklon predsjednik Zoran Milanović, u čijim rukama i jest odluka o prvom čovjeku ovoga suda, jedna od rijetkih značajnih predsjedničkih ovlasti.

Svjestan toga, Milanović je s pozicije predsjednika, kada već to nije učinio kao premijer, odlučio odraditi čistku u hrvatskom pravosuđu, a jedan od ciljeva mu je eliminacija starih kadrova, kao i onih kadrova koji su skloni HDZ-ovu doajenu Vladimiru Šeksu. Da Sessa nije njegov izbor, Milanović je dao naslutiti u kampanji za predsjedničke izbore, a i nakon što je zasjeo u svoju fotelju na Pantovčaku, otvoreno je ušao u sukobe kako s njime, tako i s poznatim sucem Ivanom Turudićem. U kojem smjeru idu njegove ideje o reformi pravosuđa, možda ponajviše govori to što je na čelo ovog suda kanio postaviti svojeg savjetnika Orsata Miljenića, bivšeg ministra pravosuđa, koji se proslavio famoznim “lex Perkovićem” zbog kojeg je Hrvatska ušla u sukob s Njemačkom. Miljenić je, pak, pravodobno procijenio da ne bi bilo u redu s pozicije predsjednikova savjetnika kandidirati se na poziciju predsjednika Vrhovnog suda, kada je to fotelja o kojoj Milanović izravno odlučuje.

To što se Miljenić nije kandidirao ne znači da predsjednik nema favorita. Navodno je sklon upravo odvjetnici Horvat koja se kandidirala nekoliko sati prije isteka predviđenog roka. Poznato je kako je Državno sudbeno vijeće sredinom siječnja raspisalo poziv za kandidaturu na ovu poziciju, a poznato je i kako je sve do prošlog četvrtka Sessa bio jedini kandidat. Ovom sucu mandat istječe u srpnju pa je predviđeno da se s izborom novog predsjednika, i to po novim regulativama, počne pola godina prije. Nova pravila zapravo su rezultat izmjena Zakona o sudovima, slijedom čega se sada predsjednik Vrhovnog suda bira preko javnog poziva, nakon čega DSV objavljuje imena kandidata. Prijave se potom šalju u Ured predsjednika, odnosno u ovom slučaju Milanoviću, koji je potom prisiljen zatražiti mišljenja saborskog Odbora za pravosuđe, ali i Opće sjednice Vrhovnog suda.

Dogovor s Plenkovićem

No ta mišljenja tek su dio formalnosti jer ona za predsjednika države nisu obvezujuća, a to znači da će Milanović barem djelomice ovdje moći činiti što ga je volja. Drugi je dio odluke na premijeru Plenkoviću s kojim će se morati usuglasiti o ovoj temi jer se predsjednik Vrhovnog suda potvrđuje u sabornici, odnosno saborskom većinom koju drži Plenkovićev HDZ s koalicijskim partnerima.









Sve kriterije za kandidaturu odvjetnica Horvat zadovoljava. Vidljivo je to i iz životopisa što ga je predala uz kandidaturu. Možda odvjetnica Horvat široj hrvatskoj javnosti i nije neko odveć zvučno ime, no to ne znači da iza ove rođene Zagrepčanke s diplomom Pravnog fakulteta ne stoje veliki slučajevi. Posljednji put u medijima se pojavila kao odvjetnica bivše kninske gradonačelnice i nekadašnje HDZ-ovke Josipe Rimac, koja je prije nekoliko mjeseci puštena iz Remetinca. U tom trenutku, dok se Rimac obraćala novinarima, uz nju je stajala ova odvjetnica koja je vježbenički staž na početku karijere odrađivala u odvjetničkom uredu Ante Nobila.

Upućeni iz Milanovićeva ureda kažu da je to za nju veliki plus jer je predsjednik s Nobilom u odličnim odnosima te ga cijeni kao odvjetnika, a nije nemoguće da je upravo iz kontakata s njim i Mesićem odvjetnica Horvat dobila zeleno svjetlo kod predsjednika. Nakon Nobilova ureda, Horvat je karijeru nastavila u odvjetničkom uredu Martinović i Adžić, u kojem je poslije postala partnerica, da bi nakon toga, krajem dvijetisućitih, osnovala vlastiti odvjetnički ured te krenula sa samostalnom odvjetničkom praksom. U toj samostalnoj praksi srela se i s poznatim glazbenikom Markom Perkovićem Thompsonom, kojega je zastupala u sporu s Pulom. No najzapaženije je bilo njezino zastupanje kontroverznog Zdravka Mustača. Mora da ju je tu i Milanović zamijetio jer je s Josipom Perkovićem upravo Mustač bio izručen njemačkom pravosuđu zbog ubojstva hrvatskog emigranta Stjepana Đurekovića.

Zapaženi slučajevi









Uz to što se pojavljivala u nekoliko zapaženijih slučajeva, Horvat je radila i kao sudski tumač za engleski jezik, uz koji tečno govori i njemački. Prema životopisu, radi i kao voditeljica vježbi iz Kaznenog materijalnog prava na zagrebačkom Pravnom fakultetu, objavila je niz znanstvenih i stručnih radova te odradila brojne značajne edukacije.

Nije, dakle, nemoguće da nakon prve žene na čelu Državnog odvjetništva Hrvatska uskoro, voljom predsjednika Milanovića, a u dogovoru s Plenkovićem, dobije i prvu ženu na čelu Vrhovnog suda. Teško da će Plenković imati zamjerki na Milanovićev izbor jer je riječ o neutralnoj odvjetnici, a nije nepoznanica da HDZ-ovci ionako nisu bili skloni Sessi te da je on izabran nakon što je Turudić odustao od kandidature. Sessu je tada bivša predsjednica predložila Saboru te se on time na neki način smatra njezinim izborom. Na takve kadrove Milanović očito ne misli pristati, a upućeni govore kako odvjetnik Savić u ovim računicama, bez obzira na iskustvo, nema ozbiljnijih šansi.

Naime, on je od 90-ih u policijskom sustavu. U Ministarstvu unutarnjih poslova radio je 15-ak godina, a posljednjih 20-ak bavi se odvjetništvom. Jedan je od njegovih poznatijih slučajeva onaj u kojem je zastupao vatrogasca Franu Lučića, jedinog preživjelog iz kornatske tragedije. Hoće li Sessa pristati da ga se ovako olako otpiše i koja je njegova strategija za opstanak, vidjet ćemo, no s obzirom na poziciju o kojoj je riječ, jasno je kako će sada na Milanovića uslijediti veliki pritisci i razna lobiranja, međutim, on se dosad nije pokazao kao kompromisan tip.

Predsjednik s karakterom zasigurno će ostati pri svojem izboru, a ne uspije li postići dogovor s Plenkovićem, moguće je da Vrhovni sud privremeno ostane bez predsjednika te da se natječaj ponovi. Sve ovo daje naslutiti i novi val turbulencija u odnosima između dvojice čelnih ljudi u zemlji, jer Milanović još od ljeta poziva na razgovore o Vrhovnom sudu, a Plenković još od ljetos njegove pozive na tu temu vješto izbjegava i ignorira. Vremena za takve manevre više nema pa nam preostaje da pratimo rasplet situacije.