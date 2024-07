Održana komemoracija žrtvama: ‘Genocid u Srebrenici još traje i zove se negiranje’

Autor: V.S

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković rekao je u petak da je Rezolucija Opće skupština Ujedinjenih naroda (UN) svijetu jasno poručila ono čega smo već bili svjesni – da se u Srebrenici dogodio jasan i nedvojben čin genocida.

Kazao je to na komemorativnom skupu u Hrvatskom saboru, održanom u povodu 11. srpnja – Dana sjećanja na genocid u Srebrenici i 29. godišnjice srebreničke tragedije, gdje je pozdravljeno donošenje UN-ove Rezolucije o genocidu u Srebrenici, ali i upozoreno da se ta tragedija pokušava relativizirati.

Jandroković, kao pokrovitelj komemoracije, da se na ovu Rezoluciju čekalo više od 30 godina, a svjedočili smo i pokušajima relativizacije, bilo da donose vlastite rezolucije kojima žele skrenuti pozornosti s onih donesenih u UN-u, bilo da činjenice nazivaju lažima, a sve u borbi za bolju prošlost.

Genocid u Srebrenici nije upitan

“Prije samo tjedan dana pokušalo se u parlamentu Crne Gore, na jedan perfidan način, skrenuti pozornost sa zločina počinjenih u Srebrenici. Taj manipulativni, štetni i nečasni potez onih koji su pozvani šutjeti zbog vlastitih grijeha jednako smo brzo prozreli i u Hrvatskoj i u ostatku EU”, poručio je Jandroković, dodavši da osuđuje eksploataciju ove tragedije u sitne dnevnopolitičke svrhe.

I izaslanik predsjednika Vlade Gordan Grlić Radman rekao je da genocid u Srebrenici nije upitan jer je to 2007. potvrdo i Međunarodni sud za ratne zločine. I on se založio za procesuiranje zločinaca i ne veličanje zločinaca jer je to, kako je kazao, isto zločin. “Ta tragedija treba biti opomena i to može biti ako smo svi ujedinjeni u tome da spriječimo zlo”, kazao je.

Što se tiče namjera donošenja Rezolucije o Jasenovcu u Skupštini Crne Gore, kaže kako je “nedvojbeno kako je motiv za njezino donošenje u najvećoj mjeri bila svojevrsna relativizacija i obezvrjeđivanje Rezolucije Opće skupštine UN-a o Srebrenici”. Smatra i da je takva politizacija prošlosti krajnji izraz nepoštovanja prema nedužnim žrtvama koje se, umjesto civilizacijskog pijeteta, koriste u političke svrhe.

Zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić smatra kao genocid u Srebrenici još traje i ušao je u posljednju fazu koja se zove negiranje genocida. “Danas ratni zločinci za taj genocid nisu kažnjeni. Dapače, dobivaju trgove, ulice studentske domove koji nose njihova imena, a koja se dodatno skandiraju na sportskim događajima”, upozorio je. Smatra kako to pokazuje da društvo nije prošlo katarzu i da zločin nije dobio kaznu.