Odnos Plenkovića i Milanovića mogao bi se drastično promijeniti: Razlog su ‘vječni veleposlanici’

Autor: Tomislav Fumić/7dnevno

Hrvatski “vječni veleposlanici”, koji godinama čekaju rotaciju, uskoro bi mogli saznati što će biti s njima. Diskretno, takva uvjeravanja dolaze i s Pantovčaka, a signali da se nešto događa i u diplomaciji vidjeli su se nedavno kada su se protokolarno ljubazno pozdravili šef države Zoran Milanović i ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman. Izvori s Pantovčaka poručuju da je došlo vrijeme da se napravi reda i u diplomaciji, bez obzira na predstojeće predsjedničke izbore.

To znači da će Milanović, ako osvoji drugi mandat, već u siječnju dogovoriti s premijerom Plenkovićem listu novih veleposlanika, koji bi na dužnost mogli stupiti u proljeće. A ako HDZ-ov kandidat postane predsjednik, ionako neće biti problema. Dakle, u svakom slučaju, imamo nove veleposlanike.

“Ako Milanović ostane na Pantovčaku, očekujem da će se odnosi s Plenkovićem koliko-toliko normalizirati, bar u dijelu da će se moći dogovoriti o rutinskim stvarima. Mislim da su obojica umorna od stalnih svađa, koje će sigurno kulminirati najesen, ali ako i to prođe, siguran sam da slijedi jedan mirniji period”, kaže nam dobar poznavatelj prilika na Pantovčaku koji o onoj drugoj opciji ne želi ni razgovarati.

Najuži krug

“Već se vide neki pomaci, Milanović više ne napada grubim riječima predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića. Može ga se vidjeti i s nekim drugim političarima s kojima je vodio ratove i to je sigurno signal da je i njemu već dosta prepucavanja koja nikamo ne vode.” Na našu primjedbu da će se “konačni obračun” odviti prije predsjedničkih izbora naš sugovornik kaže da je takvih najava bilo i prije.

“Što imaju više reći nego to što su si dosad rekli? Jedino nisu dirali neke stvari iz domene privatnih života, iako je bilo i takvih pokušaja. Plenković dobro zna što Milanović o njemu govori u društvu prijatelja i suradnika i obrnuto. Obojica imaju tako jak ego da ne mogu prestati s ‘ratom’, ali ako dođu u poziciju da i dalje vode državu, stvari se moraju izmijeniti. U to sam siguran i ako pregrme još jednu turu obračuna, mislim da slijedi mnogo mirniji period, naravno ako Milanović ostane na Pantovčaku.”









Naš sugovornik tvrdi da je Milanović sada zaokupljen i izborima u SDP-u. Bilo je onih koji su mu sugerirali da se on kandidira za nasljednika Peđe Grbina jer je to jedini način da donekle ispravi svoje greške iz kampanje za parlamentarne izbore. “Nisam s njim o tome razgovarao, ali ne vjerujem u to. Znate kako Zoran funkcionira, samo najuži krug zna koje su mu namjere. Ponekad sam odluči i ni s kim se ne konzultira, ponekad svoje planove predstavi svojim suradnicima, ali ih ne posluša uvijek. Pouzdano znam da je bilo onih koji su ga upozoravali da nije dobro da se na onakav način uključi u kampanju, ali to se više nije moglo ispraviti. Poveo je tvrd obračun sa sucima Ustavnog suda, naročito sa Šeparovićem, i to nije bilo najbolje. Ali Zoran uvijek ide glavom kroza zid, nekad uspije, a nekad ne.” Ovaj put trebao bi dobro razmisliti o potezima koje će vući najesen. Donekle se povukao nakon izbora, da “izliječi rane”, računajući da naši ljudi brzo zaboravljaju.

Remetilački faktor

“Sada mora mnogo jasnije razraditi taktiku želi li drugi mandat. Milanović je svjestan da oporba nije jaka, da propušta svaku priliku i da će Plenković i HDZ i dalje biti na vlasti. Izbori u SDP-u neće mnogo promijeniti, samo će stranku dovesti u poziciju da se bavi sama sobom pa neće biti mnogo angažirana na predsjedničkim izborima. A kako to onda ide, najbolje pokazuje primjer Kolinde Grabar Kitarović. Mnogi iz HDZ-a u njezinu su kampanju ušli s figom u džepu i bilo im je svejedno hoće li pobijediti ili izgubiti. To bi se lako moglo dogoditi i njemu.”

Naš sugovornik tvrdi da je Milanović zainteresiran za sudbinu SDP-a jer zna da bez stranačke mašinerije, kakva god bila, nitko ne može biti uspješan ni na predsjedničkim izborima. Vremena u kojima je Stipe Mesić pobjeđivao i bez jake stranke prošla su, sada je situacija sasvim drukčija. Za pobjedu treba i novca i podrške cijele stranke pa Milanoviću odgovara da izbori u SDP-u budu što prije. I da pobijedi netko tko mu je blizak, a to je bez sumnje Siniša Hajdaš Dončić.









Na naš komentar da to dugoročno sigurno ne bi bilo rješenje za SDP poznavatelj prilika iz okruženja Zorana Milanovića kaže kako ionako nema mnogo manevarskog prostora za neke eksperimente. “Sigurno bi najbolje bilo da Milanović preuzme stranku, jer usprkos njegovu karakteru, on joj jedini može dati vjetar u leđa. Ipak, parlamentarni su izbori pokazali da blitzkrieg nije rješenje, nego treba mnogo priprema i aktivnosti za promjene. Zato, ako sam ne uđe u utrku za šefa SDP-a, njemu je zapravo svejedno tko će voditi SDP, bitno mu je samo da to bude netko njemu blizak i da može provoditi ono što je zamislio.”

Milanovićevi ljudi svjesni su i kakvu će igru sljedećih mjeseci igrati hadezeovci i premijer Andrej Plenković. Premijer će stalno ponavljati ono što je dosad mnogo puta rekao, a svodi se na to da smatra da je šef države remetilački faktor u hrvatskoj politici i da se osramotio prije parlamentarnih izbora.

Moguće istrage

Bit će sigurno takvih poruka u različitim pakiranjima, a to očekuje i Milanović. Njemu je sada teško graditi moguću kampanju koja bi se temeljila samo na kritici HDZ-a jer se to pokazalo neučinkovitim. “Milanović je i prije parlamentarnih izbora premalo govorio o svojoj viziji kako voditi državu. Nema baš previše ‘municije’ u tom smislu jer je njegov mandat dobrim dijelom bio bez sadržaja. Zato se sada treba mnogo više okrenuti prema ljudima, biti konstruktivan i otvarati neke teme koje su zanemarene u Hrvatskoj. Bude li samo kritizirao Plenkovića i HDZ, to neće imati poseban efekt.”

Naš sugovornik upravo na toj činjenici bazira optimizam da bi se već početkom sljedeće godine, ako Plenković ostane u Banskim dvorima, a Milanović na Pantovčaku, moglo očekivati određeno zatopljenje odnosa. “Ne vjerujem da će među njima osobno doći do neke harmonije, ali bi bio minimum da se rukuju i progovore nekoliko riječi. Vjerujem da će njihovi suradnici biti aktivniji i rješavati rutinske stvari pa sigurno više neće doći do takvog cirkusa kakav je sada u hrvatskoj diplomaciji. I kadroviranje u vojsci i obavještajnoj zajednici moglo bi biti lakše i konstruktivnije.”

Sve to uopće ne bi dolazilo u pitanje kada bi na Pantovčak nakon predsjedničkih izbora došao HDZ-ov kandidat.

Stoga pitamo mogu li Milanovića ili nekoga tko mu je blizak čekati neka iznenađenja, prije svega neugodna vezana uz moguće istrage. “Na to vam pitanje ne mogu odgovoriti jer jednostavno ne znam i ne vjerujem da tu može biti nekih posebnih senzacija. Često se spominje onaj famozni klub u koji su dolazili političari, ali razjašnjavaju li se u tom smislu neke stvari, to ne znam. Mislim da neće biti vremena da se, ako nečega i ima, to pokrene do izbora pa će samo ostati tema koja će se spominjati”, kaže naš sugovornik. Uvjeren je da ni Plenković ni Milanović nisu presretni što su sukobi među njima kulminirali do točke kada “nema natrag”.

Nemoguća misija

“Mislim da su obojica ostavila odškrinuta vrata, bar da ne bude gore nego što je bilo. A može biti. Nisu izvlačili neke stvari koje znaju jedan o drugome, a koje bi mogle još više zakomplicirati njihov odnos. Ovako, lako može doći do neke normalnije komunikacije između njihovih suradnika, prije svega da Milanović više ne vrijeđa Plenkovićeve ministre. Bio je pomirljiv prema Jandrokoviću nakon što je vodio sina na utakmicu, a nije u tom kontekstu spominjao ni Plenkovića koji je također vodio sina na utakmicu Vladinim zrakoplovom. Može Zoki biti i uljudan, uvjeravam vas.”

A hoće li desnica podržati Milanovića? Naš sugovornik kaže da nije uvjeren u to jer spoj ljevice i desnice s namjerom rušenja HDZ-a nije uspio. “Nije to bila dobra formula, zapravo je bila nemoguća misija. Zato ni na predsjedničkim izborima ne treba očekivati neke kombinacije koje nisu, ako to tako možemo nazvati, prirodne. Zoran sada mora biti krajnje ozbiljan, njegov ‘Rambo stil’ nije jamstvo da će preživjeti u hrvatskoj politici.”