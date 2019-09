‘Odmetnuti’ Čehokov vijećnik naglo dobio otkaz: Zašto se Zajednica sportova odlučila riješiti jednog od najsposobnijih djelatnika?

Znalo se da će u Varaždinu jesen biti burna, no novi događaji koji su se dogodili samo potvrđuju da će biti – itekako “veselo”. Podsjećamo, nedavno je i naš portal pisao o sukobu sada bivšeg Čehokovog vijećnika Denisa Mladenovića te vraaždinskog gradonačelnika Ivana Čehoka. Sve je počelo na 19. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 27. svibnja, a gdje je došlo do sukoba unutar vijećnika GLAS-a zbog sporne točke vezane uz nagodbu Grada Varaždina i T&H Investa. Sporno u svemu tome bilo je to što je za skidanje točke o nagodbi između Grada Vraaždina i T&H Investa glasao i Mladenović, koji je u Vijeće izabran s liste Ivana Čehoka.

Situacija je svoj epilog dobila prije nekoliko dana, a kako javlja Varaždinski.hr, Gradski vijećnik Denis Mladenović više nije djelatnik Zajednice sportskih udruga Grada Varaždina, a u ovome trenutku odrađuje otkazni rok, doznaje Varaždinski od od Alena Runca, predsjednika Zajednice.

Rucac je kazao kako je to racionalizacija poslovanja, koja je napravljena na zahtjev Grada Varaždina, te da zbog otkaza nije došlo radi politike. To opravdava i činjenicom da je osim Denisa Mladenovića, koji je radio kao stručni suradnik te se u tom vremenu zaista pokazao kao netko tko zna znanje i tko je napravio brojne projekte za varaždinski sport, otkaz dobio i jedan održavatelj sportskih objekata. Runac je kazao kako će se u tom postupku racionalizacije poduzeti i niz drugih mjera.

Gradonačelnik Čehok odbacio je insinuacije o bilo kakvom njegovom pritisku na Zajednicu.

No, u svakom je slučaju pomalo čudno kako se Zajednica rješava jednog od kvalitetnijih djelatnika, iza kojeg stoje rezultati. Baš kao što je čudno što se ova naknadna racionalizacija troškova dogodila kada je Mladenović ‘otkazao poslušnost’ Ivanu Čehoku.