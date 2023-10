Odluka je pala, Izrael naredio totalnu opsadu Gaze: ‘Bez struje, bez hrane, bez goriva’

U subotu je počeo napad na Izrael nakon što je islamistička skupina Hamas ispalila više tisuća raketa. Pritom su pripadnici Hamasa prodrli na izraelski teritorij, ubili više stotina ljudi, a tisuće je ranjenih s obje strane.

Izrael je odgovorio brutalnim napadom na Gazu, a izraelski premijer Benjamin Netanyahu pozvao je oporbu na vladu nacionalnog jedinstva i najavio odmazdu i kontraudar. Raste broj mrtvih i ranjenih civila, a za vikend je ubijeno preko 600 vojnika Hamasa. SAD su najavile veliku pomoć Izraelu.

11:50 Naređena potpuna opsada Gaze

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant kaže da je naredio “potpunu opsadu” Pojasa Gaze: “Bez struje, bez hrane, bez goriva”.

Podsjetimo, Izrael kontrolira zračni prostor iznad Gaze i njezinu obalu te ograničava kome i kojoj robi dopušta ulazak i izlazak preko njegovih graničnih prijelaza. Slično tome, Egipat kontrolira tko ulazi i izlazi s njegove granice s Gazom.

11:30 Izrael pod ‘ogromnom’ raketnom paljbom iz Pojasa Gaze

Izraelske službe za hitne slučajeve priopćile su da je “velika raketna paljba” počela u središnjem Izraelu.

“Kao odgovor na nedavne sirene crvenog upozorenja koje su se oglasile diljem Izraela, timovi Magen David Adoma poslani su na prijavljena pogođena mjesta”, stoji u priopćenju.

“Za sada nema podataka žrtava.” Dopisnik Sky-a za Bliski istok Alistair Bunkall izvijestio je o zračnim sirenama u glavnom gradu Jeruzalemu i zamijetio glasne udare, za koje sumnja da je bio obrambeni sustav Iron Dome u funkciji.

11:20 Sirene za zračnu uzbunu u Jeruzalemu i diljem Izraela

Izraelske obrambene snage kažu da se sirene za zračnu uzbunu sada oglašavaju u Jeruzalemu i diljem Izraela dok se rakete ispaljuju iz Gaze. U Jeruzalemu su se čule najmanje tri eksplozije. Još nije jasno jesu li to rakete koje su sletjele ili ih je presrela izraelska obrana.

11:15 Kremlj ‘krajnje zabrinut’ zbog sukoba s Izraelom

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da je Moskva “krajnje zabrinuta” zbog situacije u Izraelu. Dodao je da događaji tamo predstavljaju “veliku opasnost” za širu regiju i da situacija lako može eskalirati. Rusko veleposlanstvo nema informacija o tome koliko je ruskih građana u Izraelu moglo biti ozlijeđeno ili ubijeno nakon upada Hamasa. Na pitanje mogu li događaji u Izraelu utjecati na ruske operacije u Ukrajini, gospodin Peskov je rekao da su “to dvije potpuno različite stvari”.

10:38 U Izraelu najveća mobilizacija ikad?

Izraelska TV izvještava da je oko 300.000 rezervista pozvano da uzme oružje, što bi predstavljalo najveću takvu mobilizaciju u povijesti zemlje.

TV kanali citirali su izraelsku vojsku koja je dala brojke, koje nisu potvrđene.

10:30 Egipatski obavještajci: Upozorili smo Izrael da stiže ‘nešto veliko’

Izvor iz egipatske obavještajne službe izjavio je da je njihova služba često govorila Izraelu o “nečem velikom”, iako nikad nisu davali detaljna objašnjenja, javlja Times of Israel. On je također izjavio da su Izraelski dužnosnici bili fokusirani na Zapadnu obalu, pa nisu ozbiljno shvaćali prijetnju iz Gaze.

“Upozorili smo ih da se bliži eksplozija situacije, i to vrlo brzo, i da će biti velika. Ali oni su podcijenili takva upozorenja”, rekao je dužnosnik koji je tražio da ostane anoniman.

10:15 Izrael: Trenutno nema borbi unutar Izraela: Spremni smo na svaki scenarij

Glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari rekao je jutros da Izrael “kontrolira” sve zajednice i da trenutno nema borbi unutar Izraela, ali da je moguće da još uvijek ima militanata Hamasa na izraelskom teritoriju.

Glasnogovornik je dodao da nije bilo borbi na sjeveru, ali je rekao da su tamo stacionirane trupe “spremne za svaki scenarij”.

10:05 Stanovnici Gaze prijavili su miris bijelog fosfora

Četvrta džamija uništena je tijekom noćnog izraelskog zračnog napada u četvrti al-Yarmouk u Gazi, zbog čega su se mnogi ljudi također morali evakuirati, izvijestila je dopisnica Al Jazeere Youmna el Sayed.

Od ponedjeljka ujutro, broj ljudi koji traže utočište u UN-ovom objektu za raseljene osobe u Gazi već je premašio 100.000.

“Deseci domova potpuno su uništeni”, rekla je el Sayed, dodajući da su stanovnici prijavili miris bijelog fosfora, koji su prethodno koristile Izraelske obrambene snage u Gazi – oružje zabranjeno prema međunarodnom humanitarnom pravu. Također je osobno prijavila svrbež grla, prsa i očiju čim je ušla u to područje.

09:45 Oko 100 tisuća izraelskih vojnika na južnoj granici s Gazom

Nakon službene objave rata od strane izraelske vlade protiv Hamasa, deseci tisuća rezervista pozvani su u aktivnu službu, dok se procjenjuje da se oko 100.000 vojnika gomila na južnoj granici s Gazom, piše Al Jazeera Balkans.

IDF Paratroopers Brigade troops, including senior officers, are working to clear Sderot from any suspected Palestinian terrorists who infiltrated into Israel over the past two days, the military says. pic.twitter.com/aXTLccKdeL

09:30 Wizz Air otkazuje letove za Tel Aviv

Mađarski avioprevoznik Wizz Air javio je da su letovi za i iz Tel Aviva otkazani do daljnjeg, navodeći kao razlog situaciju u Izraelu. “Nastavljamo pomno pratiti situaciju i u kontaktu smo s vlastima”, rekao je glasnogovornik Wizza.

09:15 Hamas ‘želi stvarati mučenike’ i bit će ‘prilično sretan’ s izraelskim udarima na Gazu

Hamas će biti “prilično sretan” ako dopusti Izraelu da izvrši udare u Pojasu Gaze jer će to pridonijeti njihovom širem cilju stvaranja mučenika, rekao je bivši zamjenik načelnika stožera obrane, sir Simon Mayall.

“Kad se šok smiri, Izrael će imati snažnu pesnicu protiv Gaze i to je jedan od ciljeva Hamasa”, rekao je za Sky News.

“Oni vole stvarati mučenike i znaju da Izrael neće imati izbora nego uzvratiti vrlo, vrlo snažno.” Rekao je da izvješća o Hamasovim napadima na glazbeni festival dokazuju da skupina nije zainteresirana za stvaranje reputacije herojstva, već želi izazvati odgovor iz Izraela.

“Njih izgradnja pozitivnog ugleda ne zanima, oni su prilično sretni što Izrael izvodi napade u Gazi”, rekao je.

“Žele stvarati mučenike, ali to je upravo ono što će učiniti.”

09:00 Stižu snimke iz Gaze

Izraelske zračne snage priopćile su da je više od 800 napada izvedeno projektilima ili s neba u valovima mlaznih napada samo u proteklih 20 sati.

08:40 Hamas je oteo bake, djecu i obitelji, kaže glasnogovornik IDF-a

Hamas je oteo desetke Izraelaca, uključujući bake i djecu tijekom oružane invazije koja je u tijeku, rekao je glasnogovornik IDF-a.

“Čovjek bi pomislio da će se, kada se dva entiteta sukobe, usredotočiti na vojnike, ali nije bilo tako”, rekao je potpukovnik Richard Hecht za BBC. “Oni su oteli bake, djecu, obitelji… deseci su oteti i odvedeni u Gazu.”

Zajednice oko Pojasa Gaze postupno se evakuiraju, rekao je, premještaju se u hotele i domove.

08:30 Iran negira izravnu umiješanost u napad Hamasa

Iran snažno negira izvješća da je bio izravno uključen u planiranje napada Hamasa na Izrael ili da je dao prethodno odobrenje, inzistirajući na tome da je Hamas neovisna politička operacija.

Američki državni tajnik Antony Blinken također je rekao da SAD trenutno nema izravnih saznanja o iranskoj umiješanosti, unatoč tvrdnjama Izraela, uključujući i njegovog predsjednika Isaaca Herzoga koji je rekao da je Iran arhitekt napada.

Wall Street Journal, pozivajući se na razne izvore, tvrdi da je Korpus čuvara islamske revolucije, glavni prekomorski ogranak iranske vojske, od kolovoza nazočio dvotjednim sastancima planiranja Hamasa u Bejrutu, uključujući dva na kojima je navodno sudjelovao iranski ministar vanjskih poslova. Nitko ne sumnja da je Teheran imao motiv poduprijeti napad, a režim je rasipao pohvale akcijama Hamasa.

Iranski predsjednik Ebrahim Raisi razgovarao je s Hamasom u nedjelju, ali ništa od toga ne predstavlja dokaz da je Iran prethodno pružio logističku ili plansku podršku.

Blinken je, govoreći u nedjelju, rekao: “U ovom konkretnom slučaju, još nismo vidjeli dokaze da je Iran usmjerio ili stajao iza ovog konkretnog napada, ali svakako postoji duga veza.”

Iranska misija pri Ujedinjenim narodima također je oštro odbacila ideju o uključenosti u donošenje odluka o ofenzivi Hamasa.

Rečeno je: “Odluke koje donosi palestinski otpor snažno su autonomne i nepokolebljivo usklađene s legitimnim interesima palestinskog naroda. Izričito stojimo uz nepokolebljivu podršku Palestini; međutim, mi nismo uključeni u odgovor Palestine, jer ga preuzima isključivo sama Palestina. Izrael pokušava opravdati svoj neuspjeh i pripisati ga iranskoj obavještajnoj moći i operativnom planiranju.”

08:05 Raste broj mrtvih u Gazi

Izraelske zračne snage izvele su preko 500 zračnih napada tijekom noći, rečeno je. Broj poginulih u Gazi popeo se na 436, a više od 2200 je ozlijeđeno.

Oko 2271 osoba ozlijeđena je u Gazi, uključujući 244 djece i 151 ženu, dodalo je ministarstvo. U međuvremenu, broj mrtvih u Izraelu popeo se na više od 700, rekao je u nedjelju glasnogovornik Izraelskih obrambenih snaga.

08:00 SAD približava ratne brodove Izraelu nakon napada Hamasa

SAD kaže da premješta nosač zrakoplova, brodove i mlažnjake u istočni Mediteran te da će također dati Izraelu dodatnu opremu i streljivo. Glasnogovornik američke nacionalne sigurnosti rekao je da je među mrtvima nekoliko američkih državljana. Američki ministar obrane Lloyd Austin rekao je da nosač zrakoplova USS Gerald R. Ford, raketna krstarica i četiri raketna razarača kreću prema regiji.

Daljnja vojna pomoć Izraelu bit će poslana u nadolazećim danima, rekla je Bijela kuća, dodajući da SAD radi na tome da izraelski neprijatelji ne pokušaju izvući korist iz situacije.

Američki senator Cory Booker kaže da je bio u Izraelu kada je Hamas napao. Opisao je kako je potražio utočište u “skloništu” u svom hotelu u videu objavljenom na mreži X, prije poznatoj kao Twitter.

“Jučer negdje u ovo vrijeme hitno me nazvao šef osoblja koji mi je rekao da se vratim u hotel što prije mogu, jer je Izrael napadnut. Kada sam se vratio u hotel, pridružio sam se drugima u skloništu ili na hotelskom stubištu. Uplašena lica… Bilo je djece i staraca, obitelji, mnogo Amerikanaca. Postojao je osjećaj straha i zabrinutosti, a mnogi od nas su bili svjesni da su se u to vrijeme u zemlji događale užasne stvari”, dodao je.

I was in Israel when the horrific attacks carried out by Hamas started on Saturday. My team and I are now safe, but like many we are shaken, angered, and heartbroken by the hundreds killed, the thousands injured, those taken hostage, and all who are directly affected by these… pic.twitter.com/E4BgEZxSTC

— Cory Booker (@CoryBooker) October 8, 2023