ODLIKOVANOM BRANITELJU PRIJETI ZATVOR! ‘Vi ste Srbi, je*at ću vam majku’! Zbog puštanja cajki Robert sjekirom napao prvog susjeda

Autor: Dnevno.hr

Državno odvjetništvo ovih dana je podiglo optužnicu protiv odlikovanog hrvatskog branitelja Robertu (58) nakon što je susjeda udario sjekirom jer je puštao cajke u dvorištu.

Incident se dogodio prošle godine u svibnju oko 17 sati u Zagrebu, a Robertu sada prijeti 16 mjeseci zatvora. Tužitelji naime traže osam mjeseci bezuvjetne i osam mjeseci uvjetne kazne.

Zadobio rasjekotinu dlana lijeve šake

“Nakon što je sa susjedom ušao u verbalni, a potom i u fizički sukob, u nakani da mu nanese teške tjelesne ozljede, prema istome je zamahnuo sjekirom te ga njome udario u dlan lijeve ruke.





Oštećeni je zadobio rasjekotinu dlana lijeve šake, prijelom trupa pete kosti područja lijeve šake te ozljedu mišića i tetive fleksora ostalih prstiju u području ručnog zgloba i šake, a koje ozljede su teške naravi”, ističe se u optužnici, doznaje Danica.

Robert se na sudu branio kako nije htio nikoga ozlijediti. Kobnog dana je, kaže, pio rakiju dok su susjedi bili u dvorištu svoje kuće i puštali cajke. Otišao je do susjeda kako bi im rekao da mu to smeta, a sa sobom je ponio manju sjekiru kako bi ih zastrašio.

“Kad sam došao do susjeda i rekao im da stišaju glazbu, oni su me, njih 5-6, napali udarajući me rukama i nogama po tijelu, zbog čega sam zamahnuo sjekirom kako bih se obranio i ne znam koga sam ozlijedio, ali mi je žao ako nekoga jesam.

Susjeda poznajem odmalena. Inače sam bio u normalnim susjedskim odnosima s tom obitelji, između nas nije bilo sukoba, osim što sam se jednom, prije više godina, fizički sukobio s njegovim ocem. Inače, problema s alkoholom nemam”, branio se Robert na sudu.

Utvrdili mu 1.77 promila alkohola u krvi

Policija je na mjesto događaja došla po dojavi osobe koja navodi da joj je susjed napao supruga sjekirom. Kasnije je utvrđeno kako je Robert za vrijeme događaja imao 1.77 promila alkohola u krvi.

Ranjeni susjed, njegov otac i svjedok koji se tamo zatekao su rekli da je Robert prvi došao držeći sjekiru u ruci u njihovo dvorište, vičući im da će im “je*ati majku” i da će ih ubiti jer su Srbi, a sve iz razloga što su slušali cajke.









“Vidio sam da cijelo vrijeme zamahuje sjekirom prema meni, pa sam podigao lijevu ruku u zrak u namjeri da mu uzmem sjekiru, ali me je u tom trenutku susjed oštricom sjekire udario u dlan lijeve ruke. Odmah je počela curiti krv, zbog čega sam odveden u bolnicu u kojoj sam bio tri dana”, ispričao je napadnuti.