Odlične vijesti za Boyse, stigla poruka sa samog vrha: ‘Očekujem da se ogromna većina vrati u Hrvatsku’

Autor: Dnevno.hr

Nakon današnje sjednice Vlade premijer Andrej Plenković je, odgovarajući na pitanje zna li možda više pojedinosti o sudbini uhićenih hrvatskih navijača u Grčkoj, rekao kako razmjenjuju stalno informacije.

Komentirao je i vijest da nisu pronađeni DNK tragovi Boysa na zaplijenjenim noževima.





“Nas to ne iznenađuje s obzirom na razmjenu informacija s grčkom stranom. Ta činjenica bila je poznata iz svih okolnosti istrage. Ja očekujem nakon naših zadnjih razgovora – a zadnji put smo s grčkim kolegama, ministri Božinović i Malenica i ja, razgovarali u Tirani u ponedjeljak – da se napravi ozbiljna trijaža i da se ogromna većina onih, koji ne znam kako bi trebali biti odgovorni, vrate u Hrvatsku.

Otisci ključni u istrazi

Utvrđivanje otisaka, DNK tragova ili nekih drugih bioloških tragova na zaplijenjenim noževima ključno je u istrazi ubojstva Michalisa Katsourisa, navijača AEK-a koji je iskrvario nakon ranjavanja oštrim sredstvom tijekom nereda.

Podsjetimo, trenutak u kojem je Katsouris navodno ozlijeđen snimile su nadzorne kamere, no nakon toga on je otrčao do jednog kioska gdje je umro.

Odmah nakon kobnog obračuna uhićeno je 106 BBB-a u Grčkoj, a za još deset Hrvatskoj su poslani europski uhidbeni nalozi. Niti jedan, međutim, još nije izručen, a svi koji su zadržani u Grčkoj još se uvijek nalaze u istražnim zatvorima.

Valja podsjetiti da istražni zatvor prije podizanja optužnice prema grčkom zakonodavstvu može trajati čak 18 mjeseci.