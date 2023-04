ODLAZI U ROPOTARNICU POVIJESTI! Bandićeva stranka ide u stečaj: Kojić ne odustaje, kuje nove planove

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Predsjednik Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti Slavko Kojić danas je rekao da je nakon nepravomoćne sudske presude u korist tvrtke „4Film“ morao otvoriti stečajni postupak nad strankom.

No, najavio je osnivanje nove stranke iste orijentacije sa sličnim imenom i to za otprilike pola godine.

Kako kaže Kojić, u planu je platforma kako bi mogli nastupati na lokalnim izborima kao novi početak.





Objasnio je i da nepostoji nepravomoćna presuda Trgovačkog suda u korist pravne osobe 4Film d.o.o. da im je stranka BM 365 dužna isplatiti 885.500 kuna (117.526,05 eura) s pripadajućim zateznim kamatama. Spor je nastao u proljeće 2018., kada je 4Film pokrenuo ovrhu protiv stranke.

Navodno je dotična tvrtka za BM 365 radila izbornu kampanju u svibnju 2017. i to bez ugovora jer su, kako kažu, vjerovali Ivici Lovriću, pošto je on bio pročelnik Gradskog ureda za kulturu. No, Kojić tvrdi, nema traga o ugovorenom predmetu, cijeni, količini, kvaliteti, rokovima isporuke.

“To je jedini slučaj u osam godina postojanja BM 365 da se ugovor nije sklopio u pisanom ili usmenom obliku, a jedina osoba s kojom se može sklopiti ugovor je predsjednik stranke Slavko Kojić, a ne Ivica Lovrić”, ustvrdio je Kojić.

Kaže da je Trgovački sud “poklonio vjeru” tvrtki 4Film pretpostavljajući da je on, kao predsjednik BM 365, morao znati za tu Lovrićevu aktivnost, iako Lovrić nije legitimni zastupnik stranke.

Blokiran račun stranke

Kojić dodaje da s Lovrićem ne razgovara od 2015. godine, pa je za taj slučaj prvi put saznao na sudu, kad je upoznao filmske producentice sestre Juka iz tvrtke 4Film, koje su na sudu potvrdile da ga prvi put vide.

Zbog nepravomoćne presude Trgovačkog suda, na koju su se žalili Visokom trgovačkom sudu, blokiran je račun BM 365, na kojem je u ovom trenutku oko 250.000 kuna. Stranka nema neizmirenih dospjelih obveza.









Kojić tvrdi da ako BM 365 kao dužnik ne pokrene u roku 120 dana stečajni postupak, pokrenut će ga neki od vjerovnika, makar za neplaćenu struju, pa onda idu opet u stečaj.

“Mi nemamo izbora nego pokrenuti stečajni postupak, međutim stranka ne prestaje s političkim djelovanjem zbog stečaja jer stečajni upravitelj brine samo o stečajnoj masi, ali politički stranka odlučuje i dalje sama jer i dalje postoji kao pravna osoba”, ističe Kojić.

Dodaje kako “glavnog junaka cijele priče, tadašnjeg gradonačelnika Zagreba i predsjednika stranke BM 365 Milana Bandića, koji je bio živ do 2021., nitko nije zvao na sud kao svjedoka”.