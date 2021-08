ODLAZI U POVIJEST KAO ČOVJEK KOJI JE UGASIO SVJETLO U SDP-u: Grbin i Račan zakucavaju posljednje čavle u lijes izbacivši ljude koji su ginuli za stranku!

Autor: N.K

Kako zasad stvari stoje, pred premijerom Andrejem Plenkovićem tri su spokojne političke godine s obzirom na to da je saborska oporba praktički prestala postojati. Na desnom političkom spektru upravo traju konflikti u Domovinskom pokretu do kojih je doveo odlazak Miroslava Škore s rukovodeće pozicije u stranci, dok se na ljevici osipa najveća oporbena stranka koju predvodi Peđa Grbin, prvi čovjek socijaldemokrata koji se po svemu sudeći potpuno pogubio u moru stranačkih neuspjeha, frakcija, sukoba i izgubljenih izbora.

Da su Grbinovi politički talenti prilično skromni, vidljivo je iz njegovih saborskih nastupa u kojima se ne uspijeva ni približiti Plenkoviću, a kamoli nametnuti kao vođa opozicije. Pozicija je to koju polako, ali sigurno preuzima ekipa iz Možemo, za koju se SDP zalijepio boreći se za opstanak kao za posljednju slamku spasa koja bi se u trenu mogla okrenuti naopačke.

Izgledno je da platforma Tomislava Tomaševića na Zagrebu neće stati i da su njihove ambicije nacionalne, izgledno je i to da je SDP sam pristao biti manjinski partner Tomaševićeve platforme u Zagrebu, a izgledno je i da je Grbin u rješavanju problema koje je preuzeo od svojih prethodnika naprosto bezidejan.

Relevantna pozicija

Javna je tajna među SDP-ovcima da oni krivca za svoju današnju agoniju uglavnom vide u svojem bivšem šefu, aktualnom predsjedniku Zoranu Milanoviću, u čijem se mandatu stranka osula, podijelila na klanove i ušla u financijske dubioze. Dio tog Milanovićeva klana bio je i ostao Peđa Grbin koji je bez milosti napadao bivšeg šefa SDP-a Davora Bernardića, koji je nevješto nastojao sanirati Milanovićevu ostavštinu boreći se s podmetanjima sa svih strana, pa i s one strane koju je preko Grbina inicirao Milanovićev klan. U jednom trenutku, nakon europskih izbora, činilo se da Bero ipak zna što radi i da se stranka vraća iz ponora, no parlamentarni izbori i njegove sklepane liste, pa i sučeljavanja s Plenkovićem otkrila su kako Bernardić o politici mora još puno učiti od svojih savjetnika iz sjene.

No Bernardić je izgleda i sam to osvijestio pa je u porazu ostao dostojanstven, povukao se s rukovodeće pozicije, a u njegovu fotelju nakon stranačkih izbora brže-bolje je uskočio Grbin, kojega su u Partiji dočekali kao mesiju, tepajući mu da je on njihov Veli Jože i dečko koji obećava premda ni sam Milanović nije imao vjere u njegove operativne sposobnosti pa tako zapravo Grbin na nacionalnoj političkoj sceni nikada nije obnašao nikakvu relevantnu dužnost. Samoprozvani SDP-ov ustavni stručnjak izgubio je lokalne izbore, privremeno gašenje zagrebačke organizacije i micanje nevještog Marasa nije urodilo plodom, stranku su pod Grbinovom palicom napustili istaknuti kapitalci poput Željke Antunović i Mladena Pejnovića, a one koji nisu otišli Peđa je, čini se, odlučio sam riješiti.

Maras se za stranku borio svim srcem

Naime, povjerenici koji su vodili zagrebački SDP nakon raspuštanja organizacije sada su odlučili otići korak dalje pa su bez stranačke iskaznice ostali donedavni glavni tajnici stranke Zvane Brumnić i Nikša Vukas, iz čega je evidentno da se Grbin ne bori za budućnost stranke, nego se bori s kadrovima svojeg prethodnika Bere. Socijaldemokrati su se oprostili i s Bernardićevim kumom Tihomirom Barišićem, no daleko najglasnije u SDP-ovim redovima odjeknula su izbacivanja Gordana Marasa i doktora Rajka Ostojića.

Kako tvrde naši sugovornici iz Partije, kakav god da jest, Maras se doista za stranku borio svim srcem. Osim što je u svojem mandatu bio najaktivniji zastupnik, pokušao je u onoj mjeri u kojoj se to dalo s bandićevcima i raznim drugim frakcijama voditi zagrebački SDP, a osim toga, on je jedno od najprepoznatljivijih stranačkih imena te nije jasno koji bi drugi Grbinovi motivi za njegovo izbacivanje bili osim da ga spriječi u ponovnoj kandidaturi za predsjednika zagrebačke organizacije.

No ako Grbin izbacuje Marasa kako bi progurao svojeg kandidata, a najvjerojatnije će to biti Joško Klisović, jasno je kakvu SDP kadrovsku borbu vodi i koliko je slaba stranka Ivice Račana, čijeg sina Ivana prozivaju zbog toga što se vjeruje kako je on taj koji iz sjene kreira Grbinovu politiku, što u dijelu SDP-a nazivaju sramotnim i nedopustivim jer ni Račan junior za Partiju nije učinio ništa što bi bilo vrijedno pažnje. U Skupštini je nekativan, a na terenu ne pokazuje organizacijske sposobnosti niti ima ikakvog iskustva sa stranačkim ustrojem.









Ugasio svjetlo

Iskustva zato ima doktor Ostojić, strah i trepet Peđe Grbina, čovjek kojega smatraju najobrazovanijim i najkvalitetnijim članom stranke. Njegovo izbacivanje u SDP-u nazivaju nenadoknadivim gubitkom za stranku pa podsjećaju da je u usporedbi s Ostojićem predsjednik Grbin osrednji odvjetnik iz Pule i osrednji saborski zastupnik. Maras nema što izgubiti, svjedoči naša sugovornica iz SDP-a, dodajući kako je s Ostojićevim odlaskom SDP na velikom gubitku, a krajni cilj klike iz Predsjedništva po njezinu mišljenju jest navesti Bernardića da sam istupi. Kako god Bernardić sada nakon svega postupio, vidljivo je kako Klub SDP-a u Saboru nakon ovih izbacivanja u rujnu više neće biti isti.

Nije nemoguće da se izbačenim kadrovima pridruži Bernardić, ali i niz drugih saborskih zastupnika, govori se o nizu zvučnih imena, a govori se i o tome kako ni Ostojić ni Bernardić više ni ne računaju na političke karijere. Po nekim procjenama, Klub SDP-a u Saboru mogao bi ostati bez šest zastupnika, nagađa se kako bi ih mogli napustiti i neki europarlamentarci, a sve to odrazit će se i na stranačke financije jer se dugovi gomilaju, sve manje je onih koji su zainteresirani za plaćanje članarine u stranci koja nema budućnost, pa bi Grbin u hrvatskoj političkoj povijesti mogao ostati upamćen kao dečko koji je učinio najveću uslugu Plenkovićevu HDZ-u, ali i kao dečko koji je ugasio svjetlo u stranci pokojnog Ivice Račana.