ODLAZI NAJIMUĆNIJA MILANOVIĆEVA SURADNICA: Predsjednik na Pantovčak dovodi pouzdanog ‘stranačkog vojnika’

Autor: Dnevno.hr

Nekadašnji poslovni direktor SDP-a Dinko Suton u travnju dolazi na Pantovčak te će biti glavni tajnik Ureda predsjednika Republike Zorana Milanovića.

Odluka predsjednika Milanovića o imenovanju Sutona objavljena je u Narodnim novinama i stupa na snagu s 1. travnja. Istodobno, objavljena je i odluka o razrješenju s dužnosti Mirjam Katulić, sadašnje glavne tajnice Ureda predsjednika, koja stupa na snagu 31. ožujka.

Katulić je na Pantovčak došla iz Ministarstva vanjskih i europskih poslova u vrijeme mandata predsjednika Republike Ive Josipovića, a odlazi u mirovinu.

Diplomirana ekonomistica godinama radi kao glavna tajnica u Uredu predsjednika

Rođena je 1955. g. u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju.

Nakon diplome, od 1981. godine radila je na najsloženijim plansko-analitičkim te financijskim poslovima u gospodarstvu na Fakultetu ekonomskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, danas Ekonomski fakultet. U Ministarstvu vanjskih poslova počela je raditi 1994., gdje je radila na rukovodećim poslovima u Tajništvu Ministarstva, a 2003. g. imenovana je na dužnost tajnice ministarstva.

Uz tu dužnost, Odlukom Vlade Republike Hrvatske, 2001. je godine bila je imenovana zamjenicom voditeljice, a od 2005. do 2010. i voditeljicom Zajedničkog odbora za sukcesiju diplomatsko-konzularne imovine bivše SFRJ. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske, 2006. godine postavljena je u zvanje veleposlanice u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova. 2009. godine postala je čelnicom Uprave za potporu procesu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji pri Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija. Istovremeno je sudjelovala u radu više stručnih odbora, povjerenstava i komisija. Odlukom Predsjednika Republike Hrvatske, 2010. je godine imenovana na dužnost Glavne tajnice Ureda predsjednika Republike Hrvatske.

Zlata vrijedna

Katulić je u timu za vrijeme Kolinde Grabar Kitarović imala protokolarnu ulogu. Kako su tvrdili upućeni, Milanović je s njom bio u mnogo boljim odnosima jer je poštovao njezino iskustvo, slušao savjete, a često se s njom konzultirao. Predsjednik ju smatra jednom od četiri lojalne suradnice i ona uistinu ima poseban tretman, što je uostalom vidljivo i iz toga što zarađuje oko 19.260 kuna.

Katulić je najbogatija zaposlenica Ureda predsjednika, riječ je o vlasnici stana od 149 m2 vrijednog 2,1 milijun kuna u Zagrebu, gdje njezin muž posjeduje još jedan stan od 69 m2 vrijedan 900.000 kuna, suvlasnik je poslovnog prostora od oko 100 m2 također u Zagrebu vrijednog oko 199 tisuća kuna, a uz to ovaj bračni par na Pagu posjeduje tri vikendice: prva, od 100 m2, procijenjena je na 900.000 kuna, druga vikendica od 78 m2 vrijedna je 450.000 kuna, a treća od 64 m2 isto toliko.

Milanović je kod nje najviše cijenio veliko iskustvo na polju vanjske politike, a pošto je na glasu kao osoba koja predsjedniku ima hrabrosti reći da malo ‘prikoči’ kada smatra da je u istupima prešao granicu, sigurno će mu nedostajati suradnica takvog kalibra.

Zamijenit će ju Suton – nekad vjerni SDP-ovac

Katulić će na Pantovčaku ostati do 31. ožujka, a već od 1. travnja na njezino mjesto dolazi Dinko Suton, koji je bio poslovni direktor SDP-a više od šest godina, od 2010. do 2017., dok je na čelu stranke bio sada aktualni predsjednik države, a nakon Milanovićeva izlaska iz politike i osnivanja privatne konzultantske tvrtke on postaje direktor njegove tvrtke EuroAlba Advisory početkom 2017. Osniva i svoju tvrtku Suton Consulting.

Milanović je tvrtku osnovao ubrzo nakon okončanja premijerskog mandata, no Suton se u tom poslovnom poduhvatu nije pretjerano dugo zadržao. Naime, s pozicije direktora u Milanovićevoj firmi izbrisan je u Sudskom registru 24. srpnja 2018. godine. Tada je za tportal rekao da ‘naprosto ide dalje jer je došlo do zasićenja’.

Umjesto u realnom sektoru zaposlio se u državnom poduzeću, a uskoro karijeru još jednom nastavlja kao suradnik Zorana Milanovića, ali ovoga puta na Pantovčaku.