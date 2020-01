Odlazi li najnepopularniji ministar? Plenković pod pritiskom koalicijskih partnera smjenjuje Kujundžića

Autor: Dr. K./dnevno

Zbog afere s imovinom ministra Kujundžića tijekom vikenda održan je sastanak u Vladi, a iz Vlade su poručili da će sve u vezi toga biti jasnije početkom ovoga tjedna. U odlukama koje slijede vodit će računa o stabilnosti Vlade i HDZ-a, poručeno je.

Mislim da je ovo uteg prije svega premijeru, ne Vladi, nego predsjedniku Vlade. Ima unutarstranačke izbore 15. 3., a ima i predsjedanje EU i izborna je godina. Premijer mora neki potez povući”, kaže Kažimir Varda, prenosi Dnevnik.hr.

Da je na premijeru odgovornost kažu i iz HNS-a, a iz HSLS-a su postupke Kujundžića nazvali neprihvatljivim te ga pozvali na ostavku.

“Ja ću poduprijeti odluku koju donese premijer, dakle, bude li on smatrao da ministar Kujundžić ostaje ja ću podržati, bude li smatrao drugačije podržat ću ga”, kaže Robert Jankovics.

Milan Kujundžić tijekom vikenda bio je nedostupan za izjave.

“Koliko su ljudi zarađivali, što su imali, što imaju, što su dobili u vrijeme komunizma, što su dobili privatizacijom što su dobili sada. Dakle, mislim da hrvatskoj državi, hrvatskom narodu, a posebice hrvatskoj djeci treba istina o svakome”, rekao je Kujundžić prije dva dana.

U oporbi sumnjaju da se iza svega sad krije unutarstranački sukob u HDZ-u.

“Nažalost njima je jedino to važno, stabilnost Vlade i HDZ-a, nisu im važni ni hrvatski pacijenti ni hrvatski liječnici ni medicinske sestre”, tvrdi Nikola Grmoja.

Dok se Milanu Kujundžiću trese ministarska fotelja, liječnici su zabrinuti za vlastitu sudbinu i cijeli sustav.

“Veliki problem je što se u stvari, ako dođe do smjene ministra zdravstva, opet dešava ista stvar kao i do sad, a to je da u ministarstvu mi nemamo više kontinuitet”, ističe Stanislava Laginja iz HUBOL-a.

A što će biti s ministrom Kujundžićem, prema porukama iz Vlade, već danas bi moglo biti jasnije. Treba pričekati rasplet ovog slučaja, no već se spominje i tko bi mogao naslijediti ministra Kujundžića do kraja manadata.

Po medijima se spominje da bi, kao najelegantnije rješenje, premijer mogao tu funkciju ponuditi ministrovu pomoćniku Viliju Berošu.

Beroš je inače neurokirurg i sveučilišni profesor koji se spominjao i kao zamjena Kujundžiću u vrijeme rekonstrukcije Vlade.

Beroš je Dnevniku Nove TV kazao da je uvjeren da stranka prepoznaje izazove koje će riješiti, a među tim izazovima su svakako prekovremeni rad liječnika i prijetnja nedostatka liječnika u cijeloj Hrvatskoj.