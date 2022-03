ODLAZI LI JOŠ JEDAN PLENKOVIĆEV MINISTAR? ‘Zasad ne razmišljam o ostavci. Ne smatram da sam teret Vladi’

Autor: Dnevno.hr

Ministar Josip Aladrović dao je izjavu za javnost nakon spekulacija da odlazi iz Vlade.

Prvo je govorio o sastanku sa sindikatima.

“Što se tiče same ponude, sindikati očekuju više, mi u pravilu radimo niz konzultacija, sada smo tu gdje jesmo, imamo devet dana do idućeg četvrtka pa da pokušamo naći dogovor, to je cilj, da javni i državni službenici budu zadovoljni, no moramo se držati fiskalnih ograničenja koja postoje. Vidimo koliko se zahtjevnih situacija našlo pred nama u proteklim tjednima, pratimo detalje po pitanju ekonomskih politika u cijeloj Europi i tako reagiramo. Vidjet ćemo što možemo, sindikati očekuju više. Neću reći da smo se izvlačili ili ne, geopolitička situacija je složena, Hrvatska tu nije otok”, rekao je Aladrović.

Dodaje, ne želi zaoštravati retoriku što se tiče potencijalnih prosvjeda sindikata.

“Shvaćamo sindikate i da imaju očekivanja od vlastitog članstva, to su ljudi koji rade u državnoj i javnoj upravi, do sada smo pokazali kako smo intervenirali po pitanju njihovih prava, oni su pokazali rezistentnost”, kaže ministar.

Odgovorio je i na pitanje hoće li biti ministar do idućeg sastanka sa sindikatima.

“Sastanak je idući četvrtak, dokle god sam ministar, ja ću pregovarati. Ne bih rekao da je ovo hendikep, mi smo sada u situaciji kada je Vlada odobrila vođenje kaznenog postupka. nitko iz DORH-a me dosad nije kontaktirao, nema krivnje u onome što se stavlja na teret, no to je proces koji će trajati, vidjet ćemo kako će završiti. Izvjesnost postupka je ispred mene”, rekao je i dodao da je DORH neovisna institucija te čeka da mu se netko obrati.

Što o svemu kaže premijer Plenković?

“Stajalište je izraženo kroz to što sam i danas dio pregovaračkog tima i Vlade. Govorimo o istražnim radnjama. Moj mandat? On je od prvog dana od kada sam imenovan na raspolaganju premijeru, tu nema potrebe ulaziti u daljnju tematiku. On odlučuje s kim radi u Vladi, ja ću odluku uvijek poštivati. Ne razmišljam u ovom trenutku o ostavci, ne smatram da sam teret Vladi, ako se u bilo kojem trenutku to pokaže, na premijeru je odluka, loša percepcija može biti teret Vladi, ja smatram da korektno obavljam svoj dio posla. Teška su vremena, prošli smo kroz niz kriza s kojima smo izvrsno upravljali, to potvrđuje i rejting Vlade i HDZ-a. Sve ostalo će se događati po scenarijima u budućnosti”, rekao je Josip Aladrović.