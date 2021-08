ODLAZAK VELIKOG ČOVJEKA S POSEBNOM MISIJOM: Papin izaslanik za Međugorje preminuo od posljedica korone

Apostolski vizitator za Međugorje, 78-godipšnji nadbiskup Henryk Hoser, preminuo je u petak u bolnici u Varšavi od posljedica izazvanih zarazom koronavirusa.

Nadbiskup Hoser se razbolio od covida-19 u travnju ove godine te je tada prvi put hospitaliziran, drugi put je završio u bolnici u svibnju, a treći put u lipnju,

Papa Franjo imenovao ga je 31. svibnja 2018. godine apostolskim vizitatorom za župu Međugorje na neodređeno vrijeme.

On je u Međugorje stigao u veljači 2017. godine s misijom posebnog izaslanika Svete Stolice za tu župu. Papa Franjo ga je zadužio da ispita potrebe hodočasnika, piše Polish News.

Nadbiskup Hoser rođen je 1942. u Varšavi, osnovnu školu i gimnaziju završio je u Pruszkówu, a kasnije obrazovanje nastavio je na fakultetu medicine gdje je nakon diplome postao asistent.

Za svećenika je zaređen 1974., a iduće godine kao misionar je otišao u Ruandu gdje je ostao do 1996. godine. 1978. tamo je osnovao zdravstveni i društveni centar, na čijem je čelu bio 17 godina.

This evening Archbishop Henryk Hoser, senior archbishop of the Diocese of Warsaw-Praga, Apostolic Visitor to Medjugorie since 2018, passed away.

— Church in Poland (@ChurchInPoland) August 13, 2021