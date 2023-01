ODLAZAK UTJECAJNIH IMENA! Čistka u HDZ-u provedena u djelo: Nekada bili na vrhu, ali više ih se spominjati neće

Autor: N.K

U subotu je na Izbornoj skupštini završen izborni proces unutar Gradske organizacije HDZ-a Split. Izabran je tako novi sastav Gradskog odbora na čije je čelo već ranije izabrano novo predsjedništvo.

Uz već ranije izabrane dužnosnike, Tomislava Šutu kao predsjednika gradske organizacije te Krešimira Čaljkušića, Zrinku Mužinić Bikić i Ivicu Budimira kao potpredsjednike gradske organizacije, u narednom razdoblju će djelovati Gradski odbor HDZ-a Split u sljedećem sastavu: Ante Bačić, Jakša Balov, Ante Bekavac, Ivan Bikić, Vlatko Bratulić, Držislav Brčić, Danijel Buzov, Marijan Čelan, Luka Čelar, Stipe Čogelja, Goran Dlaka, Tomislav Đonlić, Josip Gojak, Tonči Glavina, Ivan Jagnjić, Hrvoje Jelić, Jurica Jurišić, Ivan Knežević, Duje Koceić, Andro Krstulović Opara, Siniša Maletić, Marina Matković, Edita Maretić Dimlić, Josip Mihanović, Miljenko Modrić, Dražen Nikolić, Mate Omazić, Ivica Perić, Toni Piplica, Marija Rako, Ivana Runjić, Svjetlana Stazić, Bruno Stričević, Petar Šimundža, Vlado Tandara, Petar Varvodić, Željana Zovko.

Vrlo je zanimljivo čija se imena više ne spominju, a to su prvenstveno oni koji su na unutarstranačkim izborima podržali Andriju Čaljkušića, kandidata koji je osvojio povjerenje čak 700 članova spram Šute koji je osvojio 952 glasa. Može se reći kako je riječ o velikom broju članova koji su zamišljali da će HDZ u Splitu krenuti drugim smjerom.





Plenković naredio da se stabilizira HDZ u Splitu

Poražena struja tako je na važnim stranačkim funkcijama izgubila neka poznata imena koja nisu mogla pronaći zajedničku riječ s novim vodstvom. Naravno, iako imaju određenu autonomiju, ni na lokalnoj razini ništa se ne događa bez blagoslova Andreja Plenkovića.

Pisali smo već da je šef stranke Plenković bio vrlo nezadovoljan raspletom situacije u Splitu od afere Vicin doktorat pa do blamaže na prijevremenim izborima kandidata doktora Zorana Đogaša te je dao ultimatum tamošnjim stranačkim pulenima da se dovedu u red ili će letjeti perje. Kandidati za predsjednika održali su sastanak s premijerom prije nekoliko tjedana na kojem im je dano do znanja da izbjegavaju javne konflikte i istupe u medijima. Plenković im je obznanio da on favorita nema, ali da je krucijalno da se ogranak stabilizira i pripremi za nadolazeći izborni ciklus. Šutu je podržala garnitura HDZ-ovaca sa županijske razine predvođena Antom Sanaderom, pa i (ne)popularni Vice Mihanović, ali i donedavni gradonačelnik Andro Krstulović Opara.

Ova kombinacija za mnoge je bila iznenađenje jer se u stranačkim kuloarima govorilo da su Sanader i Mihanović opstruirali kandidaturu Krstulovića Opare za novi mandat na čelu Splita. No kad je u HDZ-u kritično, onda se glave stavljaju na kup i zato ne silaze s vlasti. Morali su zato i poraženi prihvatiti svoju sudbinu, a sve zbog dobrobiti stranke.

Odlazak velikih imena, morali su prihvatiti sudbinu

Tako u Gradskom odboru više nema svima dobro znanog Vice Mihanovića, čovjeka koji je bio kandidat HDZ-a za gradonačelnika i pritom spektakularno izgubio i na vrat si navukao aferu s plagiranim doktoratom. Osim njega, na popisu više nema ni Mirjane Čagalj koja je trebala postati ministrica, ali je u posljednji trenutak ispala iz igre. U članstvu Gradskog odbora nije našlo ime Ivane Zelić Relate, vrlo aktivne splitske gradske vijećnice, kao ni Danijele Ćukušić i Duje Sučića. Njih troje su uz Čaljkušića bili protukandidati novoizabranom predsjedništvu splitskog HDZ-a.

U novom Gradskom odboru nema ni Jelene Burazin, Domagoja Maroevića, Tomislava Goje, Petra Škorića, Vide Popovića, koji je također vijećnik u lokalnom parlamentu, ne spominje se ime Ivice Kusića, šefa Porezne uprave, a nema niti Vice Mihanovića, bivšega šefa splitskog HDZ-a te nekadašnjih zamjenika Andre Krstulovića Opare, Nina Vele i Jelene Hrgović Tomaš. Nema ni Nenada Periša, koji se dugo spominjao kao kandidat za šefa splitskog HDZ-a.

Nestalo je s popisa i ime Mirka Ramljaka, bivšeg gradskog vijećnika, a Marko Žaja koji je bio dio Gradske organizacije, sada je član Domovinskog pokreta.