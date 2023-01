ODLAZAK POZNATOG HRVATSKOG PODUZETNIKA! Zagreb će danas biti tužnije mjesto: Bio je legenda, ‘titulu gospon nosil je sa stilom’

Autor: Dnevno.hr

U Zagrebu je u utorak iznenada preminuo poznati zagrebački obrtnik, krojač i dizajner Branimir Hundić.

Većina će ga se sjetiti iz ‘zlatnog doba hrvatske mode’ po elegantnim, vrhunski krojenim odijelima, a kod Hundića su rado kupovala i mnoga lica iz javnog života.

“Danas nas je napustila legenda grada, gospon Branimir Hundić, zašto ne samo g. ili gosp., zato kaj je tu titulu gospon nosil sa stilom. Kad bi neko rekel moda, dizajn ili se setil bilo čega lepoga, u tu rečenicu bi sigurno stao, barem kaj se Zagreba tiče, gospon Branimir.





‘Još jedna od legendi Zagreba otišla je na bolje mjesto’

Je da, svi smo ponekad trebali odijela, sakoe, kravate, košulje, hlače, cipele. Prva adresa za to je bil gospon Hundić. Prvi boutique smješten u srcu Zagreba, u Staroj Vlaškoj, a on uvijek tu nasmijan, spreman ugoditi svakoj našoj želji. S lakoćom je od debelih radil mršave, od mršavih one taman, a ogledala u njegovom boutiqueu kao da su imala neku čarobnu moć. Sve je tak lepo stajalo, da bi cijena uvijek padala u drugi plan”, napisao je jedan od članova Facebook grupe, a u nastavku je objavio:

“Tri sina Davor, Goran i Andrej, tri nasljednika, svaki poseban, drugačiji, ali svi do jednog pravi zagrebački dečki. Andrej je nastavio tatinim stopama, uspješno i marljivo. Niknul je i drugi boutique u Ilici prek’ puta Mesničke i odmah stekao kultni status, veći, ljepši, privlačniji… Kolko se tu samo maturanata obuklo, tate i sinovi ponekad skupa, a i nebrojene mladoženje su tu otpočinjale svoj bračni put. Kultni status, ikona zagrebačke mode i uvek ona ‘Idem kod Hundića vidit kaj ima novog’. Još jedna od legendi Zagreba otišla je na bolje mjesto, ostavljajući sjećanja da im se s vremena na vreme vratimo… Zbogom gospon Hundić!'”, stoji u objavi.

‘Naš Zagreb polako tone u san’

Prvi butik Branimira Hundića koji je otvorio nalazio se u Staroj Vlaškoj, a kasnije je stigao još jedan – u Ilici preko puta Mesničke ulice.

Vijest o smrti legendarnog Zagrepčanina odjeknula je nakon što je objavljena u Facebook grupi ‘Osamdesete u Zagrebu’.

Od Hundića se opraštaju mnogi, a to je napravio i tv voditelj Duško Ćurlić napisavši: “Naš Zagreb polako tone u san… tamo ćemo ga čuvati”.

I nekadašnji vaterpolist Dubravko Šimenc oprostio se od njega.









“Veliki gospodin! Baš kako Duško piše, naš Zagreb polako tone u san. Ali zaborav na ‘naš’ Zagreb, nikada. Tužno”, komentirao je.