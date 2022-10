ODLAZAK NA GROBLJE SKUPLJI NEGO IKAD PRIJE! Pripremite novčanike: Neugodno iznenađenje za blagdan Svih svetih

Autor: Daniel Radman

Ovogodišnji blagdan Svih svetih mnoge će koštati mnogo više nego što je to bilo prošle godine. Inflacija je pogodila i groblja te, osim visokih cijena nadgrobnih lampiona, cijene aranžmana rastu za više od 30 posto. Rast cijena uzrokovan je sve skupljim uzgojem cvijeća. Osim građana koji će u sjećanje na svoje najmilije morati izdvojiti više novaca nego prošle godine, inflacijom su pogođeni i sami cvjećari. Uz krizanteme čiji je broj uzgajivača sve manji zbog ogromnih šteta nanesenih tučom, sve izraženiji rast cijena prati i repromaterijale. Sve je to dovelo do toga da se ove godine mnogo uzgajivača povuklo s tržišta, a dio preostalih bio je primoran zadužiti se, piše Jutarnji.

Najviše krizantema iz domaće proizvodnje dolazi od ludbreških uzgajivača te iznosi gotovo 40 posto. Naime, godišnja proizvodnja 16 cvjećara doseže vrijednost od vrtoglavih 45 milijuna kuna zbog čega ni pogodno vrijeme za njihov uzgoj nije dovoljno da uzgajivači mirno dočekaju blagdan Svih svetih. Ipak, uzgajivači iz ludbreške regije u boljem su položaju od onih iz Velikog i Malog Bukovca koji su ove godine pretrpjeli stopostotnu štetu. Šteta nastala tučom na području Varaždinske županije u svibnju ugrubo izračunato iznosi sedam milijuna kuna. Iako im je od strane ministarstva obećana “brza” novčana pomoć i dalje ju čekaju te za blagdan Svih svetih, u vrijeme najvećih prihoda u njihovu poslovanju, neće raditi.

Najprodavanija multifloru u tegli promjera 20 centimetara u veleprodaji je moguće nabaviti po cijeni od 15 do 20 kuna, a koliko će za isto morati platiti kupac ovisi trgovačkoj marži. Cijene krizantema i ostalog cvijeća u trgovačkim centrima također rastu te dosežu gotovo višestruk iznos, pa tako cvijeće koje je prošle godine bilo moguće kupiti po cijeni od 20 do 25 kuna, danas nosi cijenu od 30 do 50 kuna. Prema tome, odlazak na groblje ove godine za blagdan Svih svetih mogao bi i kupcima i cvjećarima ostaviti gorak okus.