ODLAZAK JOŠ JEDNE LEGENDE! PRONAĐEN MRTAV U MAKARSKOJ: ‘Šokiran sam, prekidamo sve koncerte!’ Pronašao ga bubnjar

Autor: N.K

Samo nekoliko sati nakon koncerta u Makarskoj, preminuo je legendarni pjevač “Mostar Sevdah Reuniona”, Milutin Sretenović Sreta.

Sreta je preminuo u 74-godini, a preminuo je baveći se onime što je najviše volio, a to je glazba. Stvarao je u najpoznatijem sevdah bendu na balkanu. Riječ je o bendu svjetskog glasa koji snimao sa svjetskim imenima poput Šabana Bajramovića i Esme Redžepove.

” Šokiran sam, izgubili smo divnog čovjeka i vrhunskog umjetnika. Naravno, prekidamo koncerte “Mostar Sevdah Reuniona”, rekao je producetn Tomislav Kašljević za Slobodnu Dalmaciju.

Pronašli ga u sobi

Milutin Sretenović Sreta, kako prenosi “Avaz”, umro je u nedjelju ujutro u Makarskoj u hotelskoj sobi, nakon što su u Ljetnom kinu održali sjajan koncert.

Posljednja pjesma koju je Sreta otpjevao bila je “Čudna jada od Mostara grada”. Nakon toga, kako se tvrdi, nije želio ni večerati, već se povukao u hotelsku sobu.

U sobi ga je pronašao bubnjar Senad Trnovac.

Milutin Sretenović Sreta rođen je 1947. godine u Odžacima. Muzikalnost je naslijedio od oca i stričeva koji su bili harmonikaši. Iza sebe ima dva braka, dva sina i četvoro unučadi.

Impozantna biografija

U bendu je od 2016. Pjevao je u sastavu Mostar Sevdah Reunion, a njihova priča, priča je o uspjehu unatoč lošim početnim prognozama. Ideja o osnutku benda koji će, kroz suvremena aranžerska rješenja njegovati tradicionalne forme sevdaha i romske glazbe rodila se još 1993, u ratnom Mostaru. Prvi album, snimljen 1999. u tamošnjem Centru Pavarotti s Ilijazom Delićem kao glavnim vokalom i kraljicom romske glazbe Esmom Redžepovom kao posebnom gošćom, postigao je velik uspjeh i očarao domaću i međunarodnu publiku i kritiku. Slijedila je suradnja s najboljim svjetskim pjevačem romske glazbe Šabanom Bajramovićem, izvođačem gotovo kultnog statusa, a potom i s „majkom gipsy soula“ Ljiljanom Buttler. A Secret Gate izlazi 2003. godine. Novi album sa Šabanom Bajramovićem snimaju 2006, da bi sljedeće godine izdali Cafe Sevdah kojim je bend prezentirao najnovije pjevačko otkrovenje iz Prijedora Nermina Alukića Čerkeza. Tales From A Forgotten City, koji osvaja brojna međunarodna priznanja, izlazi 2013. Prvi live album Kings of Sevdah objavljuju 2016. nakon kojeg počinje saradnju sa Milutinom Sretenovićem Sretom na albumu The Balkan Autumn. Od 2017. bendu se kao vokal pridružuje i Antonija Batinić.