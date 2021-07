ODLAZAK HDZ-ovog TITANA! Obilježio je jednu eru, o njemu će se još dugo pričati.. Oporba ga je nazivala ‘torbar’

Autor: L.B.

Unutarstranački izbori održat će se u HDZ-u u cijeloj Hrvatskoj pa tako i na nivou Dubrovačko-neretvanske županije. Predsjednik županijskog HDZ-a Branko Bačić ponovio je kako se za to mjesto neće kandidirati.

„Prošle godine sam najavio da je moj mandat za predsjednika županijske organizacije završen. Izbori za predsjednika nisu održani kad su trebali biti održani, a to je u ožujku. Onda sam bio svjestan činjenice da bismo imali situaciju da imamo predsjednika koji bi bio novoizabran, svega par mjeseci prije nego će se održati lokalni izbori, i to bi dovelo stranku u nezgodnu situaciju. Rekao sam da ću još odraditi kratki mandat do kraja, kao što ću ga i odraditi, i sad ćemo se na razini županijske organizacije dogovoriti”, rekao je Branko Bačić za Dubrovački dnevnik.

‘Ova županija ima sjajnih kandidata’

Dodao je i kako će se u prvoj polovici srpnja održati sjednica Županijskog odbora na kojoj će sagledati stanje u svakom gradu, općini i na razini županije te potom ići u pripremu za nove čelnike.

“Moramo sjesti zajedno. Ova županija ima sjajnih kandidata, sjajnih dužnosnika. Kad se dogovorimo na dobrobit stranke, ime će biti objavljeno, ali o tome će odlučivati svaki član HDZ-a u našoj županiji, a imamo preko 6 200 članova. Siguran sam da će to biti sjajan kandidat”, odgovorio je na pitanje novinara oko toga je li točno kako bi novi predsjednik mogao biti iz redova gradske organizacije.

Podsjećamo, Bačića su iz oporbe često nazivali “torbar” aludirajući na to da su se u HDZ-u često nosile torbe pune novaca.