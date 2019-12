ODJEKNULA EKSPLOZIJA U NJEMAČKOJ Najmanje 25 osoba ozlijeđeno, okolne ulice blokirane

Jutros oko 9 sati sati u Njemačkoj je, u gradu Blankenburgu došlo do eksplozije u kojoj je ozlijeđeno najmanje 25 osoba.

Eksplozija je buknula u ulici Bertolt-Brecht-Strasse u peterokatnici, potvrdila je policija, prenosi Sudedeutsche Zeitung. U obližnjim ulicama je zabranjen promet, a interventne službe trenutno pretražuju ruševine za preživjelima.

Za sada nisu poznate težine ozljeda stradalih, kao niti uzrok eksplozije. Hitne službe nalaze se na terenu, a policijski glanogovornik Uwe Becker sumnja da će biti još ozlijeđenih. U blizini se nalazi dječji vrtić iz kojega su djeca preseljena u drugi objekt. Srećom, djeca nisu ozlijeđena.

Policija je na Twitteru objavila slijedeće: “Na tim lokacijama nema ozlijeđenih, po djecu su došli roditelji”

#Explosion in Blankenburg #Harz

Um 8.55 Uhr hat es eine Explosion in einem Mehrfamilienhaus in der Bertolt-Brecht-Straße in Blankenburg gegeben. Es gibt mehrere Verletzte. Die Evakuierung der noch im Haus befindlichen Personen findet gegenwärtig statt.#Blankenburg1312

— Polizei Magdeburg (@Polizei_MD) December 13, 2019