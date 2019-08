Odgovorio učiteljici što bi volio biti kad odraste pa izazvao izrugivanje razreda

Autor: Dnevno

Učiteljica Bernarda Jug svoje učenike uvijek pita što bi željeli raditi kada odrastu. To je činila sve do nedavno kada joj je prije sata prišao jedan učenik i zamolio ju da mu ne postavi to pitanje jer on želi biti – zidar.

Smatrao je kako bi njegov odgovor izazvao izrugivanje ostalih učenika što se pokazalo točnim. Učiteljicu je ova situacija toliko razljutila da je odlučila sve podijeliti na svom Facebook profilu.

“Znala sam. Znala sam! Došlo mi je da urlam, da vrištim, da odem u zbornicu i da sazovem jedan GRADSKI RODITELJSKI SASTANAK!!! SASTANAK NA KOJI ĆE BITI POZVAN ČITAV GRAD! Jedan odgojni roditeljski na koji ću pozvati sve one koji su ovom dječaku usadili SRAM prema ZANATSKIM ZANIMANJIMA, prema POŠTENOM RADU, RADNIKU, MAJSTORU! Nije on to umislio. On zna što oko njega misle svi oni kojima je okružen. Zna on s kojim prezirom se u osnovnim školama govori i odnosi prema majstorima, radnicima i seljacima”, piše učiteljica Jug.

S učenikom se dogovorila da će ga ipak pitati i da što ponosnije odgovori da želi biti zidar. Učenik joj je vjerovao i odgovorio na pitanje.

“Točno se dogodilo ono čega sam se bojala, ali što sam i očekivala. Počeli su sprdači sa svojim sprdnjama i ismijavanjima. Bravo! Zapljeskala sam im. Bravo! Dok sam postavljala ovo pitanje, molila sam se u sebi da vi niste takav razred. Da ste viša svijest. Da neće biti ovakvih reakcija. Duboko ste me razočarali. Od sutra nastavu imamo na livadi. Zaurlali su od oduševljenja, a onda su se zbrojili. Ali… Vani je snijeg… Sutra i poledica… Da…kiša…i smrzavica… Proradili im klikeri odjednom. Ali ne prava savjest, nego sebična briga za sebe, da ne sjede na ledu, nego u toploj učionici.”

Odgovorila im je da će i kada dođe bljuzga i otapanje snijega i leda nastavu imati u tom blatu u kojem će u čizmama stajati cijelo vrijeme. Osvrnula se i na roditelje. “Zašto doma s roditeljima ne vodite ovakve razgovore?! Zašto doma pričate o tome je li neki učenik ili učiteljica dva dana došla u istoj košulji?! To vas hrani?! To je bit života, rasta, razvoja, učenja i napretka?! Ovaj mladić možda će baš vama zidati kuću. Ili meni. Koliko toga on mora znati da se kuća ne bi urušila ili pucala?! Niste o tome razmišljali? Onda počnite.”

“Majstori će biti sve više plaćeni. Jer je sve manje onih koji imaju sposobne, spretne ruke, a sve više onih s dvije lijeve koji znaju samo “instalirati i downloadati, klikati i kljukati. Sve je manje graditelja. Sve je manje stvaratelja. Sve je manje vrhunskih Majstora. Nikad ne daj da ti kradu snove. Prvo ti se rugaju, ali ti budi ustrajan pa će te zatim šutke promatrati, a zatim će ti se diviti. I zato – postani zidar. Budi najbolji u tome. Budi Majstor za kojeg će se otimati, koji će graditi za vječnost. Budi Faca. Pravi majstori to jesu”, poručuje učiteljica.

“Da ovo shvaćaju i žive i svi učitelji, ne bi ta djeca tako reagirala. Znam da su me zapamtili. I neka su. Djeca, koju su roditelji već toliko iskvarili, su se zbog te lekcije na mene naljutila, ali većina ostalih učenika kasnije mi je sa suzama u očima na hodniku dolazila šapnuti jedno divno skromno, ponizno i posramljeno “hvala”. Zašto? Jer neće svi biti doktori, odvjetnici i ekonomisti, a i doktor treba zidara i svakoga od nas jednako kao što svi mi trebamo doktora. Svi smo važni. Svi smo dragocjeni”, zaključila je učiteljica.