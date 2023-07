Odgovor na napad dronovima: Najmanje četvero mrtvih u napadu na rodni grad Zelenskog

U središtu Ukrajine, u gradu Krivij Rih, dogodio se raketni napad u kojem su najmanje četiri osobe izgubile život, a 43 su ozlijeđene u ruskom napadu na stambenu zgradu, prema službenim izvješćima ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova.

“Rusi su pogodili grad s dvije rakete”, od kojih je jedna uništila nekoliko katova “stambene zgrade”, napisao je ministar Igor Klimenko u poruci na Telegramu. Četiri osobe su poginule, a 43 su ozlijeđene, rekao je u novom izvješću u podne, dodajući da je troje stanovnika spašeno, a 30 evakuirano.

Među poginulima je i desetogodišnje dijete, rekao je guverner regije Dnjepropetrovsk Sergej Lisak. Drugi je projektil pogodio zgradu obrazovne ustanove, kazao je ministar unutarnjih poslova.

Part of the building in Kryvyi Rih that was hit by a Russian missile today, fell down even more. The moment was captured on video.

As of now, four people have been confirmed dead, including a 10 year old child.

53 people injured – regional military administration. pic.twitter.com/TN8sI46aNF

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 31, 2023