‘TRI GODINE MALTRETIRAJU HRVATSKU JAVNOST!’ Bartulica u Saboru otvorio temu o kojoj se šuti: Pozvao na red Capaka i ekipu

Autor: Eduard Petranović

U utorak se u Saboru održava okrugli stol po nazivom “Posljedice pandemije i pouke za budućnos”’, a organizira ga i moderira zastupnik Stephen Nikola Bartulica iz redova Domovinskog pokreta.

Raspravu možete pratiti i na našem portalu.





“Vidimo više praznih stolica ovdje. Na žalost, gosti koji su bili pozvani, gospodin Capak, Bubaš, Tomislav Benjak epidemiolog, epidemiolog Kaić. Njih četvoro su jučer naglo otkazali javili da ne mogu doći nakon što su potvrdili da će doći. Mislim da je to loš znak, ne samo prema Saboru nego i hrvatskoj javnosti. Naši takozvani autoriteti koji tri godine maltretiraju hrvatsku javnost, gotovo svakodnevno svojim mjerama, preporukama i slično. Vidi se da danas su toliko uplašeni da nisu u stanju doći sudjelovati na jednom okruglom stolu”, rekao je uvodno moderator Bartulica.

Objasnio je o čemu će se sve govoriti i predstavio sugovornike.

Inflacija kao posljedica pandemije

“Mislim da to treba biti vijest dana. Da vodeći autoriteti nisu bili u stanju danas doći odgovoriti na neka pitanja. Znam da je danas kiša, ali nisam dobio niti jedan razuman razlog za opravdanje ovakvog ponašanja. Doktor Damir Biloglav stigao jučer iz Zadra, jedva stigao. Kolega Valerije Vrček, profesor koji će sa stručne strane govoriti o raznim pojavama. Smiljan Filipović koji će govoriti u ime roditelja koji su se morali suočiti s ovakvom situacijom. Publicist i novinar Matija Štahan koji pomno prati u Hrvatskoj i šire što se događa s pandemijom i narativom koji se događa. Zatim gospođa Lidija Repić, kolegica radi u slučaju socijalne skrbi s maloljetnicima”, rekao je i dodao:

“Kao što znamo, ovaj virus je nastao u Kini. Po svemu sudeći, komunistička Kina neće snositi nikakve odgovornosti za ono što je uslijedilo 2020. godine. Cijeli svijet je zahvaćen ovom pandemijom, i znamo da su u Europi posljedice vrlo ozbiljne. Ne samo ekonomske. Podsjetit ću da jedan razlog zašto imamo ovakvu inflaciju je posljedica tiskanja novaca tijekom pandemije kad je mnogim ljudima bilo zabranjeno raditi. Ne smijemo zaboraviti da se ljudi nisu smjeli oprostiti od članova obitelji. Netko bi danas trebao odgovarati, zašto i je li to bilo opravdano. To su posebni trenuci u životu svakog od nas i to ostavlja posljedice. Posebno mentalno stanje nacije, posebno djece. Stručnjaci i psiholozi kažu da nikad više posla. Moram spomenuti i takozvanu zajedničku nabavku cjepiva. U ime svih nas na području Europske unije je nabavljeno više ne znam koliko cjepiva da ne znaju gdje bi s tim, uključujući naša vlada. Ili će se donirati ili baciti, to su deseci milijuna eura. Zatim, tko su koronaprofiteri, mali i veliki? Sve više se saznaje tko su ti ljudi. Inzistirat ću da se saznaje istina, javnost ima pravo. Neki su na besraman način iskorištavali pandemiju.”, rekao je.

Riječ je dobio profesor Damir Biloglav, obiteljski liječnik iz Zadra.

Prisjetio se 1991.

“Taj posao radim već 36 godina, imam oko 2000 pacijenata. Samo najmlađi do 6 godina pripadaju pedijatrima, sve ostalo nama. Dakle to je očito više nego dovoljan statistički značajan uzorak, a i tri godine je više nego dovoljno vremena za promatranje svih pojava koje se tiču zdravstva. Svi se mi sjećamo te 2020., početka ugroze. Počelo je sve vrlo naglo, mnogi ljudi se uopće nisu snašli. Sjetite se da su ljudi iz Stožera imali dvije konferencije dnevno. Ja se odmah sjetim 91. godine kad smo bili u puno većoj ugrozi. Naš predsjednik se tada svega dva, tri puta obratio javnosti, kad je rat mogao krenuti nekim drugim smjerom i bila je kritična situacija.









Uplašili su se?

Podsjećamo, što nas očekuje, upitali smo uoči samog ‘domaćina’: “Mislim da je jako važno za hrvatsku javnost da dobijemo odgovore na mnoga pitanja. Nesporno je da je pandemija bila velika nevolja i da su posljedice ozbiljne. Imamo teških osobnih situacija gdje se ljudi nisu mogli oprostiti od članova obitelji jer nisu mogli u bolnice u posjete pa niti na sprovod, pa sve do tih lockdownova gdje su u obiteljima bile situacije stresne jer škole nisu radile”, rekao je Bartulica.

Tvrdio je da će tražiti odgovore od onih koji su donosili odluke.

“Tražimo odgovore od najodgovornijih ljudi. Moramo raščistiti temu profiterstva, nesporno je da su mnogi iskoristili nevolju da bi profitirali i to je meni moralno potpuno neprihvatljivo. Tražit ću odgovore i oko načina nabave cjepiva, jasno je da će Hrvatska potrošiti desetke i desetke milijuna eura. Još nisam sreo u svom radu roditelje koji žale da nisu cijepili djecu, nitko ne žali za tim i svima je savjest mirna. Država se ponašala kao da se svako dijete može više puta cijepiti“, rekao je i opisao koga je pozvao na Okrugli stol.”Zvao sam pojedince, koji su vodili u ime Stožera politiku cijelo vrijeme. Zvao sam i ljude koji će govoriti u ime roditelja. Imamo i liječnika iz Zadra protiv kojeg je pokrenut postupak jer je govorio iz svog uvjerenja neke stvari koje se nisu sviđale ljudima na čelu Komore i mislim da se ne smije nikada dogoditi takav progon. Ja ću se boriti da i ti ljudi dobiju prostora. Pozvani su svi Klubovi zastupnika iz Sabora”, rekao nam je.









Ipak, saznali smo kako je iz Vlade stiglo priopćenje da se pozvani stručnjaci neće pojaviti na skupu. Tako su Capak, Bubaš i Kaić odbili doći zbog “iznenadnih obaveza”.