Odgajateljica iz pakla u zagrebačkom vrtiću: ‘Mom sinu je lijepila usta selotejpom, drugoj djeci vezala ruke’

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Nakon što je progovorio otac čije dijete pohađa vrtić u zagrebačkom kvartu Trnsko, u kojem odgojiteljica navodno djeci lijepi usta selotejpom, sada se javila jedna majka koja ističe da je slučaj istinit jer postoji dokaz.

Kaže, samoinicijativno je prijavila slučaj prosvjetnoj inspekciji koja je donijela zaključak da se to stvarno dogodilo njezinom četverogodišnjem sinu i još jednom dječaku iz grupe.

Inspekcijom potvrđeno: Odgajateljica lijepila djeci usta

“Također, ravnateljica me pozvala na razgovor kako je utvrđeno internom inspekcijom da je slučaj istinit. Nakon toga je odgajateljica otišla na bolovanje, a slučaj je prijavljen nadležnim institucijama”, započela je svoju priču Zagrepčanka za Zagreb.info.





Dodaje, zabrinjavajuće je što je na Vijeću vrtića saznala kako je odlučeno da će se odgajateljica vratiti na posao.

“Ja sam se malo potrudila i javila se svim institucijama, od vrtića, pa sve do grada. Nitko mi nije dao jasan odgovor i svi samo prebacuju lopticu. Stvarno se bojim za svoje dijete, ne želim da ta osoba čuva moje dijete”, dodala je majka.

Ravnateljica ne želi reći kada se odgajateljica vraća na posao

Ističe, od samog početka joj se činilo da s tom odgajateljicom nešto nije u redu. Tvrdi, nije to je bila osoba koja nije imala prevelike empatije.

“Nikada nije imala osmijeh na licu i nije previše komunicirala. No, s obzirom da se moj sin nikada nije žalio, nisam oko toga radila problem. Sve do travnja ove godine, kada se jedna mama preko grupnog e-maila požalila kako postoji problem. Odmah su se nadovezali i drugi roditelji sa sličnim pričama. Navodno je vezala i ruke drugoj djeci kada su bila neposlušna te je nekim curicama lijepila jastuke oko trbuha te su tako morale sjediti u kazni. No, to ništa nije dokazano, osim ovog mog slučaja oko selotejpa”, priča ova mama.









Ravnateljica Melina Vučak samo je kratko komentirala ovaj slučaj.









“Vrtić je postupio po svim protokolima, obavijestio sve nadležne institucije, te su izvidi još u tijeku i prema svim postupanjima vrtić će pružiti podršku unutar svojim ovlasti”, rekla je, no nije željela komentirati vraća li se i kada sporna odgajateljica vratiti na posao.