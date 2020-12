ODBROJAVAMO SATE DO NOVE! Stigla i novogodišnja prognoza vremena: Evo kakav nas početak godine čeka!

Autor: Valneo Kosic

Kraj tekuće godine i početak nove vremenu kao da ništa ne znači – nastavlja se promjenjivo, uz povremene mjestimične oborine, češće i obilnije na Jadranu i područjima uz njega. Ipak, možda se možemo nadati kako je djelomično razvedravanje u većini krajeva na Silvestrovo navečer naznaka “vedrije” godine od ove!? Uostalom, nakon mnogobrojnih nevolja koje smo imali i još imamo – to i ne bi trebalo biti malo vjerojatno, javlja Zoran Vakula u svojoj prognozi za HRT.

No, teško je vjerovati da je pad temperature zraka tijekom novogodišnje noći – na kopnu “čak” i do “minusa” – najava manje tople godine od ove, koja je u znanoj povijesti mjerenja u većini Hrvatske među 6 najtoplijih, u mnogim mjestima na Jadranu čak i među 3!

Prije tog razvedravanja posljednjeg će dana 2020. godine u većini Hrvatske povremeno padati kiša, u gorju ponegdje i snijeg, a poneka pahulja moguća je i u nekim nizinama, pa i u posljednjim potresima najviše stradalom području. Na Jadranu su mjestimice mogući i obilniji pljuskovi praćeni grmljavinom, uglavnom na južnom dijelu, a valja upozoriti i na moguć ponegdje prolazno jak, na udare i olujan sjeverozapadni vjetar, većinom na otvorenom moru, a na sjevernom Jadranu bura.

A poslije razvedravanja – već tijekom noći, te posebice na Novu godinu ujutro – po nizinama unutrašnjosti velika je vjerojatnost mjestimične magle. No, ubrzo slijedi novo jačanje južine, porast temperature, oborine.

U četvrtak hladnije i najprije uz oborine

U četvrtak u Slavoniji, Baranji i Srijemu većinom oblačno, s povremenom kišom, ponegdje i većom količinom, a osobito u višim dijelovima gorja treba računati na susnježicu i snijeg. Puhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka do večeri će biti uglavnom od 3 do 6 °C, zatim niža. I u središnjoj Hrvatskoj ponegdje kiša, posebno u prvom dijelu četvrtka, kada mjestimice na Kordunu i u Banovini mogu lepršati i pahulje snijega. Popodne gotovo posvuda sunčana razdoblja. Vjetar sjeverozapadni, potkraj dana jugozapadni. Ujutro uz temperaturu od 1 do 4 °C može biti mjestimične magle, a dnevne vrijednosti bit će između 5 i 7 °C. Navečer hladnije, prognozirao je za HRT u detaljnijoj prognozi Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz Sektora za vremenske i pomorske analize i prognoze DHMZ-a.

Povremena kiša i na sjevernom Jadranu, a u gorju će uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu biti i snijega, ponegdje uz stvaranje snježnog pokrivača. Puhat će sjeverozapadnjak i bura, u Gorskom kotaru krajem dana jugozapadnjak. Temperatura zraka između 0 i 4 °C, na obali i otocima većinom od 6 do 11 °C. Najviša dnevna temperatura u Dalmaciji između 10 i 13 °C, u unutrašnjosti od 6 do 10 °C. Povremeno će biti kiše, mjestimice vjerojatno i grmljavine, a puhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar, na otvorenom moguće jak. Promjenljivo s kišom i na krajnjem jugu Hrvatske, ponegdje uz mogućnost obilnijih pljuskova praćenih grmljavinom. Nakon jugozapadnjaka zapuhat će zapadni i sjeverozapadni vjetar.

Početak godine

Kiša će u kopnenom području povremeno padati i u prvim danima nove godine, posebno u nedjelju, a uz promjenjivu naoblaku bit će i sunčanih razdoblja, ujutro ponegdje i magle. Dnevna temperatura bez veće promjene, a jutarnja, nakon hladnoće u petak, od subote u porastu.

Promjenjivo s kišom i na Jadranu, uz jugo, od subote opet i jako. Kiša u petak uglavnom na sjevernom dijelu, a u dane vikenda i drugdje, pri čemu mjestimice može biti obilnija, uz izraženije pljuskove. Temperatura zraka ponovno će malo porasti, prognozirao je za HRT Krunoslav Mikec, dipl. ing. iz DHMZ-a.