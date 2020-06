ODBIJENA REVIZIJA: MZO i Vlada RH županiji duguju 18,6 milijuna i sada moraju dati još preko pet milijuna kuna kamata

Vrhovni sud RH odbacio je prijedlog za dopuštenje revizije u predmetu javno-privatnog partnerstva (JPP-a) kojeg su Republika Hrvatska i Ministarstvo znanosti i obrazovanja zatražili nakon što su lani izgubili spor protiv Varaždinske županije.

Zbog tog gubitka, na račun županije trebali su uplatiti 18,6 milijuna kuna.

Zbog te odluke, ministrica obrazovanja, Blaženka Divjak, uz podršku resornog potpredsjednika Vlade Predraga Štromara, zatražila je i dobila od Vlade odluku da od Vrhovnog suda zatraže poništenje sudskih odluka o povratu novaca Varaždinskoj županiji. Taj zahtjev podnesen je u veljači ove godine, a sada je i odbačen pa će osim navedenih 18,6 milijuna, Divjak i odgovorni isplatiti i dodatnih 5,2 milijuna kuna zateznih kamata.

“Ono što me kao i uvijek veseli, svaka takva odluka otvara prostor za nove projekte i realizaciju svega onoga što smo najavili. Ta odluka dovodi do toga da odmah nakon primitka tog novca, kojeg očekujem u cjelini odmah, raspisujemo natječaj za kupolu nad atrijem. Zahvaljujem se ministrici Divjak i ministru Štromaru na neodgovornosti, nestručnosti i neozbiljnosti, no ovdje je najvažnija zloća i najžalosnije je koliko se trude oteti novce vlastitim građanima. Ministrica Divjak još je malo vremena tehnička ministrica i od novog ministra ili ministrice očekujem punu suradnju sa mnom kao županom u interesu građana Varaždinske županije”, rekao je Radimir Čačić koji je već nakon potraživanja revizije, najavio tužbu protiv ministrice znanosti i obrazovanja i odgovornih osoba zbog nesavjesnog raspolaganja javnim novcem i protuzakonitog postupanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja je Varaždinskoj županiji po pravomoćnoj presudi 31. prosinca 2019. uplatilo 18.661.576,32 kuna, od čega je glavnica 14.255.980,42 kuna, a zatezne kamate su 4.405.595,90 kuna. Riječ je o pravomoćnoj presudi po prve dvije od ukupno pet tužbi. Dug po preostale tri tužbe iznosi 30,7 milijuna kuna, od čega je glavnica 26 milijuna kuna, a zatezne kamate 5,2 milijuna kuna.