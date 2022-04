ODAO KAKO JE ZARADIO MILIJUNE! Ministar u Dnevniku stavio karte na stol: Kaže da se žrtvuje za Hrvatsku, ‘sigurno da mi nije ugodno’

Autor: N.K

Nakon nezgodnih optužbi koje su se pojavile u medijima tek što je naslijedio uhićenog Darka Horvata na čelu Ministarstva graditeljstva, ministar Paladina gostovao je u Dnevniku Nove TV gdje je odgovorio na optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Na pitanje što će biti ako ne ispuni obećanje i vrati ljude u njihove domove kazao je da mu je jasno kako su ljudi izgubili povjerenje.

“Siguran sam da je jedini način da se povjerenje vrati to da oni vide svojim očima više stotina gradilišta do kraja ljeta. Moj posao su gradilišta, moj posao je obnova”, rekao je Paladina.

O tome kakve će stanove dobiti i hoće li oni kvadraturom odgovarati onima u kojima su ljudi bili, navodi da će voditi računa o svim relevantnim činjenicama.

Osigurati zamjenski smještaj

“Naša je zadaća da osiguramo mogućnost za sve građane u kontejnerskim naseljima – da dobiju mogućnost preseljenja u zamjenski smještaj”, objasnio je.

Za one koji imaju stoku rekao je kako ne može ponuditi svima zamjenski stan na istoj lokaciji.

“Na nama je da im, prioritetno, ponudimo zamjenski smještaj. S druge strane, naša i moja ključna zadaća je ubrzati proces obnove i osigurati da se ljudi vrate u svoje domove”, rekao je Paladina i dodao da ima više od 18.000 zahtjeva.

Treba ubrzati procese

“Obradili smo nešto više 15 posto. Da danas obradimo još 20 posto, to ne bi ubrzalo obnovu jer donošenje odluka sa strane ministarstva nije usko grlo za provođenje obnove”, rekao je Paladina.

“Nije upitno da ne možemo biti zadovoljni dinamikom donošenja odluka, napravit ćemo unaprjeđenje kako bi udvostručili i utrostručili dinamiku donošenje odluka. Ne možemo dozvoliti da se odluke donose sljedećih nekoliko godina”, rekao je Paladina i naveo da je u zadnjem tjednu doneseno više od 140 odluka.





“Mi ćemo ubrzati donošenje odluka. No treba ubrzati realizaciju obnove kroz provedbena tijela, ubrzanje nabave, ubrzanje realizacije gradnje”, rekao je Paladina.

“Ja preuzimam odgovornost i za Fond. Ubrzat ću i jedno i drugo. Naši ljudi očekuju gradilišta, a da bi došli do gradilišta, moramo ubrzati i procese u Ministarstvu, i u Fondu i u Središnjem državnom uredu”, navodi.

Navodi da je na Banovini 5500 zahtjeva za konstrukcijsku obnovu, tisuću i nešto je zahtjeva za zamjenske kuće. “Ja sve te brojke znam. Poznavanje brojki napamet nije nikakva garancija”, dodaje Paladina.









O imovinskoj kartici

O imovinskoj kartici navodi kako se “svako jutro fokusira samo na obnovu”.

“Znao sam i bio sam svjestan u trenutku kad objavim imovinsku karticu ću morati odgovarati na pitanja o tome. Na to trošim određeno vrijeme, no i to će proći, a bez obzira na to fokusiram se i bavim obnovom”, naveo je Paladina.

Navodi da supruzi neće povećati plaću. “Neću supruzi povećati plaću, radi se o mojim privatnim stvarima. S druge strane, to se prikazuje potpuno pogrešno”, dodao je.









“Moja firma je u tom trenutku imala jedan ugovor na kojem sam ja radio tri radna dana mjesečno. Ona me suportirala u administrativnim poslovima. U ovom trenutku moja firma nema ni jedan ugovor”, rekao je Paladina.

“Možda bi bilo ispravnije da se supruga u tom trenutku odlučila i prijavila na burzu, ne znam”, dodaje i kaže kako mu to nije moralno upitno ni malo. “Baš obrnuto”, rekao je.

Njegov prvi milijun

Na pitanje kako je stekao prvi milijun, Paladina kaže da – ne zna.

“Nisam nikad razmišljao u kojem trenutku sam došao do prvog milijuna, ne znam kuna ili eura. Ja znam kako sam sve stekao. Kako sam stekao prvi milijun, tako sam stekao sve”, kazao je.

“Sve što sam zaradio i cijela moja imovinska kartica rezultat su mojeg 15-godišnjeg rada, menadžerskog, poduzetničkog, ulagačkog, sve što sam radio – radio sam na tržištu, zakonito”, rekao je Paladina i dodao da je prvi milijun stekao s puno rada, ulaganja i riskiranja.

“Ne znam kad je bio prvi milijun, nisam o tome nikad razmišljao”, navodi.

O povlaštenim informacijama

Na pitanje o tome kako je, ako nije imao povlaštene informacije, moguće da većina njegove imovine proizlazi upravo iz društava gdje je bio ovlaštena osoba, Paladina odgovara da je i HANFA potvrdila da nema govora o povlaštenim informacijama niti ta vrsta ulaganja spada pod Zakon o tržištu kapitala.

“Sve što sam ulagao, radio sam na tržištu kao i svi ostali”, kazao je i rekao da su informacije bile javno objavljene u svim javnim registrima na internetu pet ili šest godina.

“To je dio života i poslovanja – radite i bavite se nekom djelatnošću, radite u nekim firmama, ulažete u određene stvari i to je to”, dodao je.

Spreman ako mu DORH pokuca na vrata

Navodi i da je spreman ako mu DORH pokuca na vrata. “Naravno da to nije nikome ugodno, ali ja sam potpuno miran po tom pitanju”, dodao je.

“Bilo bi van svake pameti da sam se odlučio prihvatiti ovu ulogu, a da je moja imovina i imovina moje supruge sporna”, kazao je i dodao da nije imao plaću 50.000 kuna.

“Prihode sam imao visoke od imovine, imam ih i danas”, objasnio je Paladina. Na pitanje zašto je otišao na manju plaću kaže kako ga to pitanje – žalosti.

“Jako malo ljudi u našem društvu si teško može pojmiti da je netko tko je zaradio dovoljno, spreman odlučiti i prihvatiti se zadaće i obnoviti 20 ili 30 tisuća domova za naše ljude koji su ostali bez svojeg konfora i staviti pitanje svojeg komfora na drugo mjesto”, rekao je i dodao da je to danas normalno pitanje, no da su prije ljudi žrtvovali puno više od toga.

Ministarska fotelja mu nije ugodna

Na opasku novinara kako u Hrvatskoj većina ljudi radi da bi mogli preživjeti, Paladina navodi da nije siguran da je baš tako.

Na pitanje – je li požalio što je preuzeo ministarsku fotelju, odgovorio je: “Sigurno da mi nije ugodno, lagao bih kad bih rekao da sam očekivao ovoliki interes, ovoliku famu i tolike pokušaje prikazivanja činjenica na potpuno suprotan način”.

“S druge strane, ja svako jutro znam zašto sam to prihvatio – a to je obnova i ostatak djelatnosti u djelokrugu Ministarstva, ali isključivo obnova. Svaki dan se vraćam na svoj fokus, nikad nisam u životu bio kukavica, neću ni sada”, zaključio je i pozvao novinare da ga upozore na ono što bi bilo bitno da zna.