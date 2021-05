ODAKLE SAD TO? Ministar Banožić želi vratiti obavezni vojni rok. Jesu li ga služili političari? Milanović je već zbog anemije ‘roštiljao’ Plenkovića

Autor: M.P.

Ministar obrane Republike Hrvatske Mario Banožić danas je rekao kako se opet razmišlja o vraćanju obaveznog vojnog roka.

“Ako mene osobno pitate, da… Gotovo dvije trećine građana je za uvođenje obveznog vojnog roka, pokazala su istraživanja, ali je pitanje motiva. Najčešće roditelji jesu za to, ali prije svega iz odgojnih mjera, što mislim da nije ispravan motiv”, rekao je Banožić.

Dodao je da motiv mora biti sigurnost i služenje prema vlastitoj državi te da se tom temom još moramo baviti u društvu.

“Siguran sam da je ispravan korak da se ide prema vraćanju obveznog vojnog roka”, rekao je Banožić u emisiji Hrvatskog radija “A sada Vlada”.

Vojni rok ukinut 2008. godine, bilo je sve više zahtjeva za civilnom službom

Podsjetimo, vojni rok ukinut je, odnosno zamrznut 2008. godine, a kako je rekao bivši ministar obrane Ante Kotromanović, to je učinjeno jer ljudi nisu željeli služiti vojni rok kao obvezu te su imali povećani broj zahtjeva za civilnu službu.

Tako je Banožić na stol ponovno vratio staru temu oko koje su se svojevremeno morali pravdati brojni političari. I dok jedni zazivaju vraćanje vojnog roka, neki njihovi kolege nikad ga nisu ni vidjeli.

Tko je služio vojsku, a tko je dobio ispričnice?









Zanimljivo, i sam ministar Banožić morao se braniti od optužbi da nije služio vojni rok. Kako je u srpnju prošle godine reagiralo Ministarstvo obrane, ministar Banožić služio je vojni rok u 40. brigadi veze u vojarni ‘Taborec’ tijekom 2002. godine i u vojarni ‘Petar Zrinski’ na Črnomercu 2003. godine.

Krenimo dalje, odnosno, od vrha.

Premijer Andrej Plenković možda je najrazvikaniji slučaj političara o čijem se služenju vojnog roka pričalo. Naime, on je 1988. napunio 18 godina i upisao Pravni fakultet, a oslobođen je vojnog roka jer je imao urođenu anemiju.

Zoran Milanović još je 2017. baš zbog toga ‘roštiljao’ Plenkovića prozvavši ga da je na nečastan način izbjegao služenje vojnog roka.









“Mislim da to nije dijagnoza mislim da je to izmišljeno, mislim da sam se u JNA prvih mjesec dana skoro ugušio od alergije i da su me skoro proglasili simulantom. Mislim da je to bilo samo za odlikaše; dakle za pripadnike određenih elita”, rekao je tada Milanović.

Predsjednik Zoran Milanović je, piše Večernji list, služio vojni rok u gardi JNA, poznatijoj i kao Titova garda, u Beogradu. Kako su tvrdili sugovornici koji su opisivali Milanovićeve vojničke dane, bio je iznimno sposoban, intelektualno i fizički snažan pa je brzo postao ‘ćato’.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković za 24 sata je rekao da je služio vojni rok civilno devet mjeseci 2002. godine i to pomažući u domu za nezbrinutu djecu u Novom Vinodolskom.

Tomislav Ćorić nije služio vojni rok, a kako je potvrdilo ministarstvo kojem je tada bio na čelu, bio je oslobođen temeljem zakona.

Ministar financija Zdravko Marić odradio je šest mjeseci u Požegi 2001. godine, konkretno, u 2. bojni, 1. pododsjeku, 1. obučne skupine Požega.

Ministar branitelja Tomo Medved svoju je dužnost domovini odradio u elitnim Tigrovima.

Mostov Božo Petrov rekao je da ga je u služenju vojnog roka spriječila velika dioptrija.

Kada je postao ministar zdravstva, u biografiji Vilija Beroša navedeno je da je rođen 13. prosinca 1964. u Splitu. Osnovnu i srednju školu završio je u Jelsi na Hvaru. Nakon završetka vojnog roka upisuje Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je diplomirao je 1989.