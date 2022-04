OD ZATOČENIKA SRPSKIH LOGORA, DO HRVATSKOG PREMIJERA! Mogao bi pomesti HDZ, Plenković ga se boji: Stigao dokaz Hrvatima da ne trebaju biti u toru

Autor: N.K

Relativni pobjednik parlamentarnih izbora u Sloveniji stranka je Pokret Sloboda. U pobjedničkom govoru čelnik stranke i budući slovenski premijer Robert Golob najavio je da će brzo sastaviti vladu i donijeti prve odluke, a najavio je i potpuni zaokret u vanjskoj politici u odnosu na onu koju je vodio dosadašnji premijer Janez Janša.

Slovenci su hrabro odabrali potpuno novi put, a hrvatski politički komentator Tomislav Stipić povukao je paralelu između Goloba i bivšeg šefa Fonda za obnovu Damira Vanđelića.

Mišljenja je da, s obzirom na sve sličnosti, Vanđelić ima potencijal postati “hrvatski Golob”.

Najava političkog angažmana

“Pobjeda Roberta Goloba u Sloveniji mogla bi galvanizirati političke ambicije Damira Vanđelića. Odakle to? Pa recimo da je Golob iskoristio političku prazninu u Sloveniji nakon raspada klasične ljevice koja muku muči još od odlaska Janeza Drnovšeka i predsjedničkog pasiviziranja Boruta Pahora.

Također, liberalnog je svjetonazora, bio je relativno uspješan šef slovenske elektroprivredne tvrtke dok ga nije smijenio upravo Janša. Nije pristajao na klasičnu arhaičnu podjelu na ljevicu i desnicu, obraćao se svim građanima s nekoliko vrlo jasnih poruka.

Vanđelić je također bio relativno uspješan manager, ekonomski je liberal, svjetonazorski je blago desno, ali nikako nije isključiv, prihvatljiv je i desnijim biračima jer je dragovoljac i zatočenik srpskih logora, došao je u nemilost Plenkovića kada je odbio biti njegova lutka na koncu kao gradonačelnički kandidat u Zagrebu, poruke da je Hrvatskoj potrebna nova paradigma koja će svjetonazor staviti po strani, a priliku dati budućnosti i borbi protiv korupcije bile su stidljiva najava njegovog jačeg političkog angažmana, u Hrvatskoj je ljevica fragmentirana i neinventivna i naprosto nema tko okupiti taj građanski potencijal na političkoj sceni”, kaže.

“Hrvati više vole torove”

“No, problem je u tome što su slovenski birači puno više skloni riziku i politički su pismeniji od Hrvata. Ovo je već treći puta zaredom da biraju totalne političke anonimuse jer su skloni popravljati stvari. Hrvati su najbliže tome bili 2015. kada je Most bio ta snaga, no Most se profilirao kao konzervativna stranka pa se momentum ohladio. Hrvati više vole torove jer ih se bombardira kako je bitna stabilnost. A jedino što opstaje je stabilnost korupcije, dominantno HDZ-ove, koja je društvo i državu srozala do dna.

Ukoliko se ljevica u Hrvatskoj ne počne baviti mladima, energetskom politikom, prehranom i poljoprivredom (bez lopovskih poticaja), digitalnim društvom i snažnom antikorupcijskom agendom, netko će treći ući u taj prostor. Može li to biti netko Vanđelićevog profila, ostaje za vidjeti”, zaključio je Stipić.