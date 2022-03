‘OD VAŠE VARŠAVE NEĆE OSTATI NIŠTA’: Jeziva poruka Putinovog politologa, Europi je zaprijetio nuklearnim napadom

Ruski politolog Sergey Mikheyev je u ljutitom govoru na ruskoj televiziji Europi zaprijetio nuklearnim napadom.

Isječak njegova govora objavljen je na društvenim mrežama, a u njemu se može vidjeti Mikheyev govor koji zvuči jezivo.

“Europi, Europi, postoji jedna jednostavna stvar koju moramo reći Europi. Napast ćemo vas nuklearnim oružjem ako okupite nekakav mirovni kontingent s NATO-om ili ga odlučite premjestiti negdje drugdje. To će onda biti nuklearni rat”, bijesni Mikheyev dok ga ostali gosti u studiju blijedo bez riječi gledaju.

Dalje nastavlja prijetiti Poljskoj, Njemačkoj i ostalim zemljama. “Hrabri Poljaci, od vaše Varšave u 30 sekundi neće ostati ništa. Hrabri Nijemci, hrabri Estonci, hrabri Baltik. Kad smo kod hrabrog Baltika, znam da postoje ozbiljni problemi u Kalinjingradu na granici. Možda treba uspostaviti humanitarni koridor do Kalinjingrada. Zašto ne?” nastavlja govoriti ruski politolog.

Još jednom je upozorio Litvu i Poljsku da pripaze na svoje ponašanje. “Čini mi se da se zemlje koje zovemo Litva i Poljska ponašaju previše hrabro. Previše hrabro! A ne razumiju da ih možemo riješiti mnogo brže od ovoga što smo započeli u Ukrajini. Zato što je problem koridora stvar lokalne vojne operacije, a to je mnogo lakše riješiti od onoga što smo započeli u Ukrajini”, zaključio je bijesno Mikheyev.

Podsjetimo, Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ranije je rekao da će Rusija upotrijebiti nuklearno oružje samo ako bude ugroženo njezino postojanje.

When I say that Putin will not stop in Ukraine, I mean exactly that. State Russian TV show in prime time discusses possible nuclear strike on Europe, Russian invasion of Poland and Lithuania and corridor to Kaliningrad, threatens Germany and Baltic states. Act now #StopRussia. pic.twitter.com/yq1CtZP2WS

— Maria Avdeeva (@maria_avdv) March 22, 2022