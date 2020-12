OD PROFESORA DO TAJKUNA! Bivši Tuđmanov suradnik planira milijunska ulaganja pokraj svetišta

S vremena na vrijeme isplati se nestati iz javnosti. Potvrđuje to primjer jednoga od nekoć najutjecajnijih HDZ-ovaca, Zlatka Canjuge. Daleko od očiju znatiželjnika ovaj bivši suradnik pokojnog predsjednika Tuđmana preko svoje tvrtke ENS ulazi u novi zanimljivi biznis o kojem se raspisao lokalni Podravski.hr. Naime, Canjuga u Ludbregu gradi trgovački centar vrijedan 25 milijuna kuna neposredno uz postojeći Spar, no puno je važnije to što će Canjugin centar biti smješten nedaleko od lubreškog svetišta kroz koje godišnje prođe vojska vjernika, a time i potrošača. U ovaj pothvat Canjuga je krenuo otkupom 7732 četvorna metra gradskog zemljišta za koje je iskeširao više od dva milijuna kuna. Prodaju je odobrilo ludbreško Gradsko vijeće na sjednici koja se održala samo s tom jednom točkom dnevnog reda, a premda dio stanovnika tog kraja sumnja u moguća pogodovanja, u Canjuginoj firmi najavljuju otvorenje četrdesetak novih radnih mjesta. Ni te najave nisu uvjerile dio stanovništva u dobre namjere pa se mnogi pitaju zbog čega se umjesto tvornice u njihovu kraju otvara još jedan trgovački centar, a osim toga, napominju kako je na tom mjestu gdje će Canjuga graditi svoje novo poslovno carstvo najavljivana gradnja gradske knjižnice. Zašto je grad parcelu prepustio ovom bivšem HDZ-ovcu, nije poznato, no s obzirom na stotinjak tisuća vjernika koji tim krajem prođu u desetak Dana ludbreške Svete nedjelje, jednog od najposjećenijih proštenja u državi, razumljiva je njegova želja za investiranjem u ludbreški trgovački centar. Kako bi gradske oce uvjerio u to da ima ozbiljne namjere, Canjuga im je predočio bankovni račun svoje tvrtke ENS, a iz njega je pak vidljivo da raspolaže sa 37 milijuna kuna gotovine.

Proslavila ga Croatia

Upućeni tvrde kako je za povratnika Canjugu Ludbreg tek jedna u nizu poduzetničkih postaja. U Pazinu je navodno kupio tri hektra atraktivnog zemljišta na izvrsnoj lokaciji, za što je izdvojio 12 milijuna kuna, a ondje bi pak trebao niknuti distribucijski centar. Tu se Canjuga s ulaganjima ne misli zaustaviti, štoviše, u ulaganjima u zemljišta vidi priliku za poslovni oporavak i prosperitet. Dok on gradi svoju poslovnu mrežu, njegova supruiga Piruška Canjuga vodi vlastitu pravosudnu bitku jer je kao dugogodišnja članica Uprave Agrokora i Todorićeva desna ruka na popisu protagonista afere Agrokor. Svojedobno je zbog njezina uhićenja obitelj Canjuga završila na naslovnicama nakon dugogodišnje medijske apstinencije, a dežurni stilisti zamijetili su da je Piruška i tijekom privođenja bila besprijekorno odjevena. Inače, priča o Canjugi počinje devedesetih, u politiku je ušao kao skroman profesor koji se nezaustavljivo penjao po HDZ-ovoj piramidi moći tih ratnih godina. Iz te iste HDZ-ove politike Canjuga je nestao u poslijeratnim godinama, nakon Tuđmanove smrti, gubeći bitku sa stranačkim strukturama moći. Godinama za njega nitko u HDZ-u nije čuo, niti ga je sve do privođenja supruge itko spominjao, premda se u Tuđmanovo doba spominjao kao operativac i potencijal kakav se rijetko viđa. Rođen u Ivancu nedaleko od Varaždina, nakon završetka studija na Filozofskom fakultetu zapošljava se kao referent za kulturu, nakon čega dobiva posao u varaždinskoj gimnaziji, međutim, taj dio njegove biografije mora da i samom Canjugi zvuči pomalo nestvarno. Ovaj profesor 1994. postaje član Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti i odatle počinje njegova karijera koju nastavlja kao saborski zastupnik i član raznih odbora. Za samo dvije godine Canjuga je dogurao do predsjednika zagrebačkog HDZ-a, ali je postao i prvi čovjek Dinama.

Povratak Dinama

Tih nekoliko godina kada je Tuđman preimenovao Dinamo u Croatiju, Canjugu je učinilo prepoznatljivim, on se do danas smatra fizičkim utjelovljenjem Croatije kroz koju je provođena Tuđmanova vladavina u klubu. Takvo mišljenje o ovom varaždinskom profesoru imaju i Bad Blue Boysi s kojima je gotovo svakodnevno ratovao jer nisu prihvaćali promjenu imena kluba.

Oni nešto boljeg pamćenja sjetit će se strahovite represije koja se u to doba provodila nad navijačima, a bez obzira na kritike, transparente i buntove s tribina, Canjugina Croatia u dva je navrata nastupala u Ligi prvaka, međutim, strastveni navijači reći će kako je on taj koji je otvorio vrata malverzacijama koje u klubu traju do dana današnjeg. Naime, 1998. godine Dinamo se preoblikovao iz sportsko-dioničkog društva u udrugu građana, a premda se tada navodilo da je riječ o posve novom klubu koji bi trebao prijeći u najniži rang natjecanja, Dinamo je nastavio igrati u prvoj ligi te poslovati paralelno kao dioničko društvo i udruga građana. Time su izbrisali više od 200 milijuna kuna duga igračima, ali i državi. Kada Tuđman završava u bolničkoj postelji, nekoliko dana prije smrti posjećuje ga Canjuga koji potom najavljuje referendum za povratak imena Dinamo. “Vratite djeci ime Dinamo”, navodno mu je pokojni predsjednik rekao prije nego što je preminuo, iako su mnogi smatrali kako Canjuga time nastoji spasiti vlastitu poziciju. Ubrzo potom održana je Skupština Dinama na kojoj je klubu jednoglasno vraćeno ime, a mnogi smatraju kako je upravo on tada održao jedan od najlicemjernijih govora svih vremena. Ćiro Blažević više je puta tvrdio kako je Canjuga najveći izdajnik i čovjek koji nanosi veliko zlo.

Dvije knjige

Bilo kako bilo, to što je gradio karijeru u sportskim vodama ne znači da je Canjuga zapustio politički dio svoje karijere. Uz to što je postao predsjednik zagrebačke Gradske skupštine kao zamjena za pokojnog Tomca, bio je i član Predsjedničkog vijeća za strateške odluke te član Državnog povjerenstva za povijesne i ratne žrtve. Mnogi ne znaju da je Canjuga koncem devedesetih izdao dvije knjige: “Posljednji razgovor s hrvatskim Judom” i “Vizija Hrvatske: hrvatska pomirba”. Bez obzira na spisateljski talent i sveprisutnost u javnom prosotru, Canjugi je za prosperitet i opstanak nedostajala karizma, kažu oni koji ga pamte iz tih poratnih dana. Nikada nije bio prihvaćen u javnom prostoru, i on sam negdje u dubini sebe bio je toga svjestan, ali se time nije zamarao niti je u tome vidio prepreku. Koristio je prilike koje su mu bile na raspolaganju, svjedoče oni koji su s Canjugom surađivali u devedesetima te napominju kako ga je Tuđman cijenio zato što je uvijek mogao računati na njega, bez obzira na nesmotrene izjave koje je davao. Da je Canjuga doista karijeru izgradio uz pokojnog predsjednika, potvrđuje i to što je nakon Tuđmanove smrti njegova politička karijera prestala postojati. Na izborima 2000. godine osvojio je zastupnički mandat na HDZ-ovoj listi, ali Šeks ga ubrzo smjenjuje s mjesta predsjednika zagrebačkog HDZ-a i time zapravo zadaje prvi konkretan udarac njegovoj karijeri. Iako je nakon toga koketirao s Manolićevom Hrvatskom nezavisnom demokratskom strankom koju je u jednom trenutku preuzeo, vrijeme je pokazalo da bez Tuđmana i HDZ-a nema ni Canjuge. Pojele su ga mnogo karizmatičnije i konkretnije političke njuške iz toga vremena, figurativno opisuje naš sugovornik iz Tuđmanove ere.

Posao s Todorićima

To što je nestao iz politike i medija ne znači da Canjuga nije ništa radio. Štoviše, daleko od očiju javnosti prvo je postao voditelj emisije “Ispod pojasa” na lokalnoj kutinskoj televiziji, da bi se sredinom dvijetisućitih bacio u poduzetničke vode. Pokrenuo je firmu Hamburger Recycling Ens koju je otvorio s austrijskim partnerima, u toj je tvrtki poslovao sve do 2015., nakon čega je prestao biti njezin suvlasnik. U međuvremenu je u Sv. Heleni izgradio tvornicu papirnatih vrećica C Pakiranje, preko koje je godinama surađivao s velikim lancima, uključujući i Konzum, Mlinar i McDonald’s. Konzum je inače papirnate vrećice od Canjuge nabavljao baš u vrijeme kada je njegova Piruška bila jedna od najmoćnijih osoba u tom koncernu. Usprkos respektabilnoj listi klijenata, tvrtka je u razdoblju od 2011. do 2015. godine ostvarila gubitke od 3 do 5,9 milijuna kuna. Zbog gradnje tvornice, nekadašnji je lider zagrebačkog HDZ-a založio jedan od tri stana koje imaju on i njegove tvrtke, onaj u Bužanovoj ulici, pa je tako hipoteka od dva milijuna eura bila i na tvornici i na stanu. Uz to što se po izlasku iz politike Canjuga zbližio s Todorićima, jedno je vrijeme odlično surađivao i sa zagrebačkim gradonačelnikom Bandićem. Slučajno ili ne, dio zemljišta na kojem se nalazi Canjugina vila na Tuškancu nekoć je bio zeleni pojas. Ispravcima urbanističkog plana, građevinska parcela je proširena, sumnja se da mu je u tome pomogao Bandić, a on mu je zauzvrat financirao kampanju, no sve to do danas je ostalo na razini glasina. Zanimljivo, Canjugina supruga Piruška korijene vuče iz Glavica kod Sinja, odakle dolazi i predsjednik Milanović pa ih se tijekom njegove kampanje povezivalo, no ni te veze nikada nisu potvrđene, baš kao što Canjuga nikada nije otkrio na čemu je stekao svoj prvi milijun, uostalom, kao ni većina novopečenih hrvatskih tajkuna.