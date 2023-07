Od ovog se okreće želudac: Putnik osjetio čudan smrad u avionu, nije ni slutio što će pronaći

Autor: I.G.

Putnik Habib Battah doživio je neugodno iskustvo tijekom leta između Pariza i Toronta kada je otkrio da prostor za noge ispod njegovog i suprugina sjedala ima neobičan miris. Ispostavilo se da je uzrok tom mirisu bio avionski tepih koji je bio prekriven mrljom od krvi i izmeta prethodnog putnika, koja se prenijela na njihove torbe i obuću.

Battah je opisao da je miris nalikovao gnojivu, no brzo je shvatio da je riječ o krvi. Ovaj putnik je zajedno sa suprugom putovao iz Libanona u SAD, gdje je trebao predavati na sveučilištu.

Kada su primijetili mokru mrlju široku oko 50 centimetara ispod transporterima za mačke koje su nosili sa sobom, odmah su obavijestili stjuardesu o neugodnom mirisu koji su osjetili. Stjuardesa je donijela vlažne maramice kako bi im pomogla očistiti prostor. Međutim, prilikom brisanja, maramica je postala krvavo crvena, što je dodatno zbunilo putnika.





Krvava mrlja ispod sjedala

Tada je stjuardesa obavijestila nadređene o krvavoj mrlji ispod sjedala 30A i 30B. Ubrzo su dobili obavijest od Air Francea da je mrlja nastala zbog krvarenja putnika na prethodnom letu između Pariza i Bostona dan prije. Putnik je preživio, a pilot je zatražio čišćenje prostora prije sljedećeg leta, no očito je da djelatnici nisu odradili potrebno čišćenje.

I’ve seen a few things in my life, but the horrific blood-soaked carpet on my @airfrance plane yesterday was another level! An hour into the transatlantic flight from Paris to Toronto, I kept smelling something gross and couldn’t figure it out. Until I got up and looked down…(1 pic.twitter.com/if919aLlO8 — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023

“Nisam znao da se radi o krvi dok stjuardesa to nije slučajno spomenula. Primijetio sam da je transporter za mačke uprljan, pokušavao sam ga očistiti dok je mačka još bila u njemu, ali je bio natopljen krvlju. Preselio sam se u kuhinjski prostor pokušavajući se riješiti grozote, potrošio sam cijeli paket vlažnih maramica”, rekao je putnik.

‘Miris ustajale krvi miriše kao gnojivo’

Bio je to dug let za par kojem su za naknadu ponuđene dvije male boce Evian vode. Let je bio pun i nisu mogli zamijeniti sjedala pa su s krvlju i mačkama tako sjedili idućih 7 sati.









“Miris ustajale krvi miriše kao gnojivo. Na početku leta izuo sam cipele zbog čega sam i na čarapama imao krvi”, tvrdi Battah.

I noticed a big stain across the whole carpet of the seats. It was wet to touch. At first the @airfrance attendant shrugged and gave me some wipes. In my broken French told her it smelled like merde (shit). Then the wipes came up blood red. I used over a dozen of them… (2 pic.twitter.com/tEg5hXX95f — Habib Battah (@habib_b) July 1, 2023







Tri dana kasnije dobio je poziv iz Air Francea koji mu je potvrdio da je krv bila pomiješana s izmetom.

“Posada je putniku odmah pomogla u čišćenju stvari, opskrbivši ga odgovarajućom opremom kao što su sterilne rukavice i dezinfekcijske maramice. S obzirom na to da je let bio popunjen, nije bilo moguće premjestiti putnika. Pokrenuta je istraga da se pronađe uzrok nastale situacije”, napisali su u priopćenju iz Air Francea.

Battah je posljednjih 20 godina radio kao novinar u Bejrutu, kaže da je proživio ratove, zračne napade, atentate, auto-bombe i jedva preživio eksploziju u luci, no nije očekivao da će u zrakoplovu pronaći više krvi nego što je vidio u Bejrutu. Po dolasku na lokaciju, podigao je transporter i prebacio ga preko leđa te odnio mačku kući.

“Poslali su me kući s biološkom opasnošću. Ovaj krvavi, prljavi, usrani avion nakon incidenta se vratio u Pariz što znači da su i drugi putnici bili izloženi. Mislim da su ugrozili dobrobit svih putnika”, rekao je novinar.