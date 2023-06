Od nedjelje se ovo čeka! Pupovac komentirao skidanje hrvatske zastave u Kninu pa spominjao ustaše: ‘Zabrinjavajuće su poruke iz Sabora’

Autor: Dneevno.hr

Gostujući u Newsroomu N1 televizije, predsjednik SDSS-a i saborski zastupnik Milorad Pupovac komentirao je posjet predsjednika Vlade Andreja Plenkovića Srbiji, napad Aleksandra Vučića na hrvatske medije te druženje predsjednika Srbije s osuđenim ratnim zločincem Vojislavom Šešeljem i prosvjede u Srbiji na kojima sudjeluju deseci tisuća građana.

Pupovac je rekao kako su to potrebe hrvatske zajednice u Republici Srbiji i potrebe Republike Hrvatske kad je posrijedi podrška hrvatskoj zjednici u Republici Srbiji.

“To je prvo. Drugo, mi smo u procesu otvaranja dijaloga i stvaranja pretpostavki za to da se otvorena, neriješena pitanja, između Hrvatske i Srbije počnu rješavati, da se u mjeri u kojoj je to moguće, u područjima u kojima je to moguće, unaprijedi suradnja”, rekao je Pupovac.





O Plenkovićevom odlasku u Srbiju

Na pitanje je li Aleksandar Vučić zaslužio to povjerenje da se u njega polažu nade u otvaranje nekih pitanja koja do sada nisu rješena, Pupovac kaže kako mi govorimo o dvije države.

“Hrvatska i Srbija imaju poprilično konfrontirane pozicije”, zaključuje Pupovac i dodaje: “Ako ćemo se zadržavati samo na tome onda suradnje neće biti. Pitanja nestalih, niti pitanja manjina, niti pitanje granice, ekonomske suradnje, kontroli migracija, kontroli i ekološkoj zaštiti rijeka za koje dijelimo odgovornost, nećemo napraviti nikakav napredak. Prema tome, političke razlike postoje, ali i obaveza da se surađuje također”, kaže Pupovac.

Pupovac je prokomentirao i najavljeni odlazak Plenkovića u Srbiju u petak, na dan na koji deseci tisuća građana prosvjeduju u Beogradu te mogućnost da se boravak Plenkovića u Subotici iskoristi za unutarpolitičke odnose.

“Teško da bi se moglo toliko ići da se jedna radna posjeta premijera Plenkovića s povodom i uzvratnog susreta koji se dogodio u Zagrebu, mogao tumačiti kao interferencija i uključivanje u političke procese u Srbiji”, kaže Pupovac i dodaje da će se iz srspke perspektive teško taj posjet tumačiti na taj način.

Smatra i kako hrvatski političari imaju svoje biračko tijelo i svoj način biranja i odnosa prema vlasti, a republika Srbija svoje biračko tijelo, svoj način biranja i odnosa prema vlasti.

‘Srbija se nalazi u situaciji ozbiljne društvene i političke traume’

“U Srbiji se događa jedan demokratski politički proces koji, nakon tragičnih događaja koji su se dogodili, izaziva pažnju cijelog svijeta i našu u Hrvatskoj, ali to ne znači da ćemo sad sve zaustaviti i da nećemo ništa činiti dok ne vidimo kako i na koji način će završiti ti procesi”, rekao je Pupovac i dodao da su prosvjedi u Srbiji jedna vrsta komunikacije građana s njihovom vladom.









Smatra i kako je sasvim sigurno da napetosti koje postoje na političkoj sceni u Srbiji su nešto iz čega bi svi trebali izvući najbolje zaključke i da se Srbija nalazi u situaciji ozbiljne društvene i političke traume. “Za rješavanje te traume potreban je adekvatan jezik i komunikacija i potreban je u pravom smislu riječi politički dijalog i njega sada nema”, naglasio je zastupnik SDSS-a i da ne bi mogao pozdraviti pozive na nasilje i vrijeđanje.

Na pitanje znači li to da ne podržava način na koji Vučić komunicira sa svojim građanima i medijima, Pupovac kaže da što se njega tiče mediji ne trebaju biti meta niti trebaju stvarati mete i naglašava da ima i onih koji su postali meta, kao i onih koji stvaraju mete. “Političari koji stvaraju mete u medijima, iako nije neuobičajeno, ali nije u demokratskom duhu, najboljoj demokratskoj tradiciji i nije ono što ovog trenutka treba Republici Srbiji kojoj treba unutarnji dijalog”, kaže Pupovac i ističe da je to Srbiji neophodno.

‘Ni hrvatski mediji nisu ništa bolji od srpskih tabloida’

Rekao je da nema podijeljene odgovornosti po tom pitanju u Srbiji. “Za sad je nema, ja bi bio sretan da postoji podijeljena odgovornost”, rekao je Pupovac.









Komentirao je i poruke Vučića, prozivke hrvatskih medija. “Oni koji olako upotrebaljavaju riječi četnik ili ustaša, zapravo devalviraju pravo značenje te riječi”, smatra zastupnik.

“Iskreno rečeno nije sve što se javno kaže, bilo ovdje ili tamo, vrijedno pažnje i vrijedno komentara”, smatra Pupovac i dodaje da je zarobljenost hrvatskog odnosno srpskog društva ustašama i četnicima je dramatična i tragična.

Smatra da je upotreba retoričko politička ustaša i četnika kao naziva je dramatično visoka i obesmišljava ono što trebamo znati i o ustašama i četnicima.

“O zločinačkom karakteru ustaške države i zločinačkom ponašanju ustaškog pokreta u područjima kojima su djelovali i to je ono što trebamo znati i čime se trebamo suočavati. Ta vrsta retorike koju čujemo sprječava to suočavanje i zapravo je važno da se s tim prestane”, smatra zastupnik SDSS-a.

Pupovac smatra da ni hrvatski mediji nisu ništa bolji od medija i tabloida u Srbiji. “Ja imam svoj mandat ovdje, imam državljanstvo ovdje, svoju biračku bazu ovdje, imam svoje političke djelovanje ovdje i odgovornost ovdje”, ističe Pupovac.

Na pitanje koliko je odlazak Aleksandra Vučića na proslavu Vojislava Šešelja pokazatelj iskrene želje za surandnjom sa hravtskom zajendicom u Srbiji Pupovac odgovora: “Mislim da sam vam dovoljno rekao što sam mislio reći o Srbiji i tamošnjoj političkoj situaciji”.

O skidanju hrvatske zastave u Kninu

Komentirao je i incident sa skidanjem hrvatske zastave u Kninu i prozivanje cijele srpske zajednice od nekih zastupnika u Saboru. Na pitanje kako razlučiti huliganski incident od položaja cijele zajednice, Pupovac odgovara: “Što se tiče o spuštanju zastave od strane dvojice mladiće i postavljanja video klipa o tom činu od strane ova jednog od njih mogu samo reći da to treba najsnažnije osuditi i da to treba dobiti neku vrstu sankcijskog epiloga da se ljudi nauče pameti da se sa simbolima koji su važni za ljude i protiv kojih svaki pogrešan čin može snažno narušiti međuetničke odnose i ugroziti čitav niz drugih ljudi”, rekao je Pupovac i dodao da su govori određenih zastupnika u Saboru, kao odgovor na skidanje zastave, zabrinjavajući i da dugo nije imao potrebu da odgovara na pitanje predstavnika međunarodne zajednice što se to događa.

Smatra kako se cijelu jednu zajednicu stavlja u konetekst zločinaštva. “Ne samo da ih se stavlja u kontekst zločinaštva već ih se tretira kao ljude koji su prijetnja i opasnost za Republiku Hrvatsku. Zajednica koja je dramatično pala u svom broju i čiji izgledi da nastavi to padanje su jednako dramatični”, kaže Pupovac i da je pitanje što to motivira ljude da u zajednici koja je pred nestajanjem vide prijetnju.

“Da od politike koju ja vodim, a koja je ovoj zemlji omogućila štošta, vide, samo zato, što se zalažemo da ljudi imaju vodovode i struju, putove, samo zato što se zalažemo protiv ustaškog naslijeđa prisutnog u Republici Hrvatskoj i jer surađujemo s vladom s kojom imamo odgovornost da to radimo u interesu zemlje i krajeva u kojima ti ljudi žive mi smo neprijatelji”, kaže Pupovac.

Komentirao ulazak Hrvoja Zekanovića u koaliciju

Na pitanje ima li iskrenu podršku partnera iz HDZ-a i da komentira ulazak Hrvoja Zekanovića u koaliciju u kojoj možda nije bio ni potreban, Pupovac kaže da što se tiče govora koji ima obilježje poticanja na nacionalnu netrpeljivost i izricanja i izvikivanja pozdrava Za dom spremni da se boji da kao društvo u cjelini nismo dovoljno senzibilirani.

Smatra kako su HDZ-ovci i sami objekt napada. “Danas im je jedan zastupnik poručivao da su slijepi pored svojih očiju i da je sa Srbima pogrešno surađivati i da je taj posao ćorav i da su to ljudi kojima ne treba ne samo vjerovati već i da je to jedna vrsta izdaje”, kaže Pupovac.

Pupovac smatra i kako je Hrvatska uspjela napraviti ono što niz zemalja nije uspjela napraviti i smatra da je Hrvatska učinila mnogo po pitanju uzimanja novca iz fondova.

Nije htio komentirati ulazak Hrvoja Zekanovića u vladajuću koaliciju.