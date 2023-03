OD KONOBARICE DO MINISTRICE U NJEMAČKOJ! Moćna Hrvatica prošla je trnovit put: ‘Ja sam gastarbajtersko dijete’

Autor: I.G.

Michaela Kaniber je hrvatska ministrica u njemačkoj pokrajini Bavarskoj, koja je poznata kao jedna od najmoćnijih Hrvatica u toj državi. Rođena je u obitelji hrvatskih iseljenika. Njen otac Josip Brekalo je iz Prisike pokraj Tomislavgrada, a majka Marija je iz Aržana. Kao i mnogi drugi Hrvati u šezdesetim i sedamdesetim godinama prošlog stoljeća, njeni roditelji su napustili Jugoslaviju i započeli novi život u inozemstvu.

Michaela je odrasla u gradiću Bad Reichenhallu, gdje joj se obitelj bavila ugostiteljstvom. Školovala se za poreznu i poslovnu savjetnicu, a u politiku je ušla postupno. Danas vodi resor poljoprivrede u vladi Bavarske, najrazvijenije njemačke savezne pokrajine i 15. najveće ekonomije u svijetu. Udana je za policijskog komesara Thomasa Kanibera, s kojim ima tri kćeri.

Michaela Kaniber kaže da titula najmoćnije Hrvatice nije nešto što joj posebno znači ili na čemu se fokusira. Ona je sretna što može doprinijeti razvoju Bavarske, pokrajine koja je bila važna za njenu obitelj i dala im brojne prilike. Za nju je bitno da moć služi za stvaranje nečeg pozitivnog za budućnost, a ne da bude sama sebi svrha. Ipak, Michaela bi bila sretna ako bi svojim primjerom mogla ohrabriti druge ljude s migrantskom pozadinom i ako bi mogla promovirati Hrvatsku u Bavarskoj.





‘Važan nam je život u dostojanstvu’

Objasnila je od koga je naslijedila svoje konzervativne vrijednosti.

“Moji roditelji, baka i djed su me u ranoj mladosti učili kršćanskim i građanskim vrijednostima. Pokazali su mi koliko su važni marljivost i pristojnost, ali i obiteljska kohezija. Takav odgoj pozitivno je djelovao na mene i svima sam im jako zahvalna na tome.

Dakle, za mene nikada nije postojala druga stranka osim CSU-a jer su upravo te vrijednosti ovdje zastupljene. Tko god u Bavarskoj cijeni obitelj, domovinu, kulturu, imovinu i nagradu za vlastiti trud, neće se osjećati napušteno sve dok je pri zdravoj pameti”, rekla je.

Kaže da, ako budnim očima vozite kroz pokrajinu, možete vidjeti što je CSU učinio tijekom desetljeća uspješne vladavine.

“Da, Bavarska je konzervativna, što mi zvuči vrlo pozitivno: kršćanska slika čovjeka i dalje je formativna za bavarsko društvo, bez obzira na to koliko ljudi još uvijek nedjeljom ide u crkvu. Važan nam je život u dostojanstvu, slobodi i odgovornosti. Čovjek je u središtu pažnje. U Bavarskoj biti konzervativan također znači preuzeti društvenu odgovornost, biti otvoren i liberalan.

Ali jedno je istina, kao mladoj ženi nije mi uvijek bilo lako. Recimo, moj otac je u glavi imao ulogu klasične žene. Umjesto da me pusti u srednju školu, on je moju profesionalnu budućnost uvijek vidio u društvu roditelja. I tamo sam se, u gastronomiji u srcu Gornje Bavarske, najprije morala afirmirati kao ‘gostioničarski dirndl’ (gostioničarska pregača) za stolovima stalnih gostiju, među kojima dominiraju muškarci. Ali to mi je bila super škola jer je stvorilo želju u meni da zagrizem i dobro argumentiram”, rekla je.









‘Ne smijemo ponoviti grešku’

Kaniber kaže da nije planirala postati ministrica poljoprivrede, ali je bila počašćena kad joj je ponuđena ta važna pozicija. Premijer dr. Markus Söder namjerno nije postavio farmera ili lovca na to mjesto, a Michaela vidi veliki izazov u vraćanju poljoprivrede u središte društva.

“Osim što kao gastarbajtersko dijete nikad nisam mislila da ću dogurati ovako daleko, zahvalna sam što mogu služiti prekrasnoj državi Bavarskoj s ove dužnosti. Vladimir Putin, ali i Kina, hranu vide kao geostrateško sredstvo pritiska. Opskrba hranom danas je stoga pitanje nacionalne i europske sigurnosti.

Ne smijemo napraviti istu pogrešku koja nam se dogodila s opskrbom energijom. Ne smijemo ovisiti o drugim kontinentima, a pogotovo ne o autoritarnim režimima. Moramo osigurati svoj prehrambeni suverenitet. To je ono čemu težim svaki dan. Po mojemu mišljenju, politika lijepog vremena u Berlinu i Bruxellesu mora ustupiti mjesto novom osjećaju za stvarnost”, rekla je, piše Slobodna Dalmacija.