‘OD KOMUNISTA DO ULTRANACIONALISTA’: Njemački zastupnik teško optužuje Milanovića, za pomoć se obraća njegovom suparniku

Autor: Dnevno.hr/A.F.

Michael Brand, zastupnik Kršćansko-demokratske Unije (CDU) u njemačkom parlamentu u intervjuu listu “Tageszeitung” rekao je da je BiH mjesecima u fokusu zbog opasnosti novog rata i prije Putinovog napada na Ukrajinu.

“Osovina koja ide od Republike Srpske preko Srbije do Rusije je osovina sposobna za rat. Tome treba dodati i hrvatske nacionaliste u BiH. Konačno se moramo prestati lagati da se s ekstremistima može osigurati mir. Treba biti odlučan u suočavanju s ekstremistima prije nego što bude prekasno”, rekao je Brand.

Dodao ja da su Njemačka i EU zbog pogrešnih analiza i angažmana same doprinijele tome da ispadnu iz igre. “Dodikove uvrede jednostavno treba ignorirati. Najava o jačanju trupa Eufora nema efekta jer za nekoliko mjeseci ističe mandat, a njegovo produženje u Vijeću sigurnosti UN-a neće proći zbog veta koje ima Rusija. Ovog tjedna je glavni tajnik NATO-a izričito spomenuo zaštitu BiH. Ako efikasno želimo spriječiti sljedeći rat u Europi, onda se mir mora vojno osigurati od strane NATO-a, prije svega u Brčkom”, nastavlja Brand.

Pecnuo i predsjednika Milanovića

Komentirao je i odluku predsjednika Zorana Milanovića da u Mostaru 8. travnja nagradi ratne veterane čiji su zapovjednici u Haagu osuđeni kao ratni zločinci.

“Hrvatski predsjednik je ekstremistički političar koji je od bivšeg komuniste postao ultranacionalist. On nema toliko vlasti. Važniji je hrvatski premijer Andrej Plenković koji se do sada ponašao proeuropski. On je sada pod pritiskom ekstremnih nacionalista. U međunarodnom pravu i u Europi je neupitno postojanje granica. Hrvatske više ne smije aktivno ugrožavati ustav i državnost susjedne zemlje, niti izvana, niti iznutra, nego mora vlastitim ekstremistima postaviti granice”, rekao je Brand.

Napetosti se mjesecima povećavaju

Odgovorio je i na pitanje o tome što je njemačka ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock mislila kada je nedavno u parlamentu rekla da u Berlinu nedostaju dublje analize i strategije. “Gospođa Baerbock javno ostavlja utisak kako ona na Balkanu dosljedno prati ustavno-pravne i europske politike, što ustvari ne radi. Očigledno, njemačka ministrica vanjskih poslova nema vlastitih koncepata i oslanja se na mašineriju Ministarstva. Baerbock mora konačno stvari uzeti u svoje ruke i tijesno surađivati s onim koji se zalažu za europsko rješenje za BiH. Jer samo s akterima iz civilnog društva nalazimo izlaz iz bosanske dileme i postižemo stabilnost, mir i vladavinu prava”, smatra Brand.

Zaključio je kako se političke napetosti u BiH već mjesecima povećavaju. “Dodik, kog podržava Rusija, više puta je prijetio da će odvojiti Republiku Srpsku od središnje bosanske države. Međutim, nedavno je sam čelnik bosanskih Srba zakočio ove napore”, piše Bayerische Rundfunk, a prenosi Deutsche Welle.