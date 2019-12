Od danas dozvoljene petarde, a već je ozlijeđeno 3 djece, 1 teško: Evo najčešćih ozlijeda! Za nepoštivanje zakona predviđene velike kazne

Autor: Dnevno

Od danas je dopuštena uporaba pirotehnike prvog i drugog stupnja. Iz policije pozivaju roditelje na veći oprez jer ako se dijete teže ozlijedi, osim novčanih kazni, roditeljima prijeti i zatvor.

No, iako petarde do sada nisu bile dozvoljene, njihovi zvuci odjekuju već danima, a zabilježene su prve žrtve.

“Jedno dijete teško ozlijeđeno i dvoje lakše. Ima na nekim mjestima materijalne štete zato što se petarde ubacuju tamo gdje se ne bi smjele – i u koševe za smeće i u poštanske sandučiće i, nažalost, u parkirne automate”, rekao je za Novu TV Tomislav Vukoja iz Ravnateljstva policije.

Također, na Badnjak je nepoznati počinitelj na zagrebačkoj Trešnjevci došao do kioska i ubacio zapaljeno pirotehničko sredstvo dok je 45-godišnja zaposlenica bila unutra. Srećom, žena se brzo snašla i izbacila sredstvo izvan kioska čime je pridonijela da ne nastane veća materijalna šteta, a sebe pri tome nije dovela u opasnost, odnosno nije se ozlijedila.

Isti dan u Puli jedan je pijani 34-godišnjak bacio pirotehničko sredstvo kategorije F2 koje je eksplodiralo nedaleko od 61-godišnjeg pješaka. Protiv njega će podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu.

Policija je podsjetila sve da je korištenje pirotehnike zabranjeno na Badnjak, Božić i Štefanje te da su za nepoštovanje zakona predviđene kazne od 5 do 15 tisuća kuna, međutim neke to ne sprječava u naumu da ispaljuju petarde koje mogu dovesti do ozbiljnih ozljeda pa i do amputacije šake ili gubitka oka.