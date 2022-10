OD ‘CRNOG LABUDA’ DO ‘PUSIĆKINOG KADRA’: HDZ-ova desnica grozi se ljudi kojima se okružio Plenković’! ‘Pa tu ne sjedi nitko tko je blizak nama i suverenističkoj politici’

Autor: Iva Međugorac/7dnevno

Možemo očekivati još veću histeriju i zakonske prijedloge za borbu protiv desničarskog ekstremizma i govora mržnje na internetu, u skladu s globalnim trendovima. Tim riječima kritičari premijera Andreja Plenkovića iz HDZ-a komentiraju vijest o tome da je u Plenkovićev savjetnički tim stigla Sara Lustig, kći pokojnoga hrvatskog producenta Branka Lustiga, koja će premijera savjetovati o pitanjima holokausta, suzbijanja antisemitizma i odnosa sa židovskom zajednicom, za što će mjesečno primati honorar u iznosu od 8000 kuna neto.

Načelno su na desnom krilu vladajuće stranke kritični prema Plenkovićevu savjetničkom timu, jer iako brojan, u njemu, uz izuzeće generala Damira Krstičevića, ne sjedi nitko tko je blizak HDZ-ovoj desnici i suverenističkoj, demokršćanskoj politici, što prema njima jasno pokazuje smjer u kojem Plenković vodi i svoju stranku i svoju vladu. Kada se govori o Sari Lustig, treba reći da je ona najmlađa savjetnica iz Plenkovićeva tima, rođena je u Osijeku 1989.

Gluma i režija Sarina su ljubav još od osnovne škole i za to je više puta nagrađivana. S posebnom ljubavlju u svojim je ranijim medijskim istupima progovarala i o svojem ocu i o svojem rodnom Osijeku. “Tata je prije svega bio dječak iz Osijeka, a kasnije logoraš koji nikada nije mrzio”, izjavila je Lustig kada je američko veleposlanstvo odlučilo svoj novi studio za medijski sadržaj u Buzinu nazvati po Branku Lustigu. “Njegova najvažnija poruka kroz život bila je oprosti, ali ne zaboravi”, otkrila je Lustig, koja se u tom svojem istupu dotaknula ruske invazije na Ukrajinu, koju je baš poput premijera Plenkovića žestoko osudila, navodeći da ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski danas pokazuje što znači biti židov – boriti se za cilj veći od života, umjesto da širi mržnju, traži pravdu, umjesto osvete, skroman je i pokazuje kako biti vođa, a ne da samo govori o tome.





Suprotni spektar

O pravdi i zločinima tijekom života puno je govorio Sarin pokojni otac Branko koji je preminuo u Zagrebu 2019. Dobro je poznato da je Branko Lustig kao dječak bio interniran u koncentracijski logor Auschwitz, a zatim i u logore Mittelbau-Dora i Bergen-Belsen. Iako je otac Lustig u Zagrebu diplomirao glumu, međunarodnu karijeru okrunio je producentskim radom na filmovima “Gladijator” i “Schindlerova lista”, za što je nagrađen dvama Oscarima. Lustigova jedinica Sara politička je konzultantica i pravnica koja se školovala u New Yorku i Londonu, godinama je radila kao savjetnica bivše ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, zbog čega s HDZ-ove desnice i kritiziraju njezin ulazak u savjetnički tim premijera Plenkovića, no ne treba zaboraviti da je mlada Lustig bila i savjetnica šefu kabineta bivše predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović te da je potom prešla u Ured vijeća za nacionalnu sigurnost, da bi se lani vratila u Ministarstvo vanjskih poslova kao posebna savjetnica aktualnog ministra Gordana Grlića Radmana također za pitanja holokausta. Imenovana je i posebnom zamjenicom šefa hrvatskog izaslanstva IHRA-e u Međunarodnom savezu za sjećanje na holokaust nakon što je prije dvije godine odlučeno da će Hrvatska iduće, 2023., preuzeti predsjedanje IHRA-om. Oni koji Saru poznaju opisuju je kao ambicioznu i liberalnu mladu ženu, feministkinju koju zbog društva kojem pripada opisuju dijelom zagrebačke društvene kreme. Viđalo je se po elitnim zagrebačkim restoranima u društvu poznate dizajnerice Ivane Omazić, družila se s Ivom Majoli, a bliska je i s Jelenom Veljačom, a baš zbog te bliskosti svojedobno je Sara punila medijske stupce jer se doznalo da je u vezi s Jankom Popovićem Volarićem, u kojoj je završila nedugo nakon što se Veljača razvela od tog popularnog glumca.

Vječni crni labud

Jesu li njih dvije zbog ove veze zahladile odnose i u kakvom je statusu danas njihovo prijateljstvo, nije poznato, ali je zato poznato da je Plenkovićeva posebna savjetnica Ivana Vukov, koja mu dijeli savjete za unapređenje javnih politika. Tu je i Robert Kopal koji Plenkovića savjetuje u pitanjima nacionalne sigurnosti. Kopala inače u HDZ-u zbog osebujnog imidža nazivaju kicošem iz Plenkovićeva sokaka, a šira javnost pamti ga po promociji ideje crnog labuda. Osim toga, u vrijeme pandemije koronavirusa bio je zagovornik ideje o masovnom nadziranju mobitela svih građana, što je u javnom prostoru izazvalo lavinu kritika i niz propitkivanja. Unatoč tomu, Kopal u Plenkovićevu timu gradi imidž velikog eksperta, kojega doduše i sami Plenkovićevi savjetnici opisuju kao pomalo narcisoidnog i ekscentričnog, ali dobronamjernog tipa koji ima šire teoretsko znanje, ali je njegov problem u tome što se upušta u tumačenje i onoga što zna i onoga što ne zna, služeći se kompleksnim rječnikom i kalkulacijama kako bi sebe prikazao kao čovjeka koji je iznad svih. U brojnim Plenkovićevim potezima prepoznaje se Kopalov rukopis, reći će oni koji poznaju ovaj dvojac, a oni koji poznaju Kopala kažu pak da svoj ulazak u policiju može zahvaliti Vjeki Brajkoviću, bivšem šefu SUP-ova Odjela za javni red i mir, osiguranje i izvanredne mjere, koji se nakon komunističkog režima brinuo za sigurnost predsjednika Tuđmana. Kopal je inače 2000-ih radio u odjelu za analitiku krim-policije, kao logističar bavio se informatikom, ali ambiciozan kakav jest, uvijek je želio više pa mu se prilika otvorila kada je kreirao softver za objedinjavanje operativnih podataka, što je olakšalo posao policijskim analitičarima, a njemu otvorilo vrata u POA-i, ondašnjoj sigurnosnoj službi u kojoj mu je šefovao Franjo Turek. Sve to odvijalo se u doba masovne potrage hrvatske Vlade za odbjeglim generalom Gotovinom. Novinarima se Kopal zamjerio zbog prezentacije u kojoj je zaključio da su hrvatski novinari strani špijuni koje je proglasio odgovornima za pritisak međunarodne zajednice zbog Gotovine. U samom HDZ-u Kopala su otkrili u Karamarkovoj eri, no status koji danas uživa može zahvaliti isključivo premijeru Plenkoviću. Treba napomenuti da ministar policije Božinović do dana današnjeg nije oduševljen tim angažmanom jer je svojedobno, kada je stigao u MUP, Kopala zamolio da napusti poziciju državnog tajnika jer s njime jednostavno nije mogao surađivati.

Politički doajen

Surađuje zato s njime Plenković za plaću od 9000 kuna, a isti iznos sjeda i na račun bivšeg ministra obrane Damira Krstičevića, Plenkovićeva savjetnika za poslove obrane. Premijerov poseban savjetnik je i Zvonimir Savić, koji uživa veliko povjerenje predsjednika Vlade, on ima važnu ulogu u ulasku Hrvatske u eurozonu, a osim toga, Plenković ga s vremena na vrijeme šalje u nadzor ministrici Tramišak. U najvećoj mjeri Plenković se, kada su savjeti u pitanju, oslanja na političkog doajena Matu Granića.

Iako ga Granić formalno savjetuje na polju vanjske politike, on i Plenković godinama odlično surađuju, Granić se smatra njegovim političkim ocem i s njim se konzultira pri donošenju gotovo svih važnih odluka.

Bez obzira na to, u HDZ-u su uvjereni da se Plenković okružio pogrešnim savjetnicima, među kojima su i oni koji su ga stjerali u kut kako bi zadržali vlastite pozicije, ali i oni koji su i sami ogrezli u korupciju, zbog čega su Plenkoviću ruke vezane i zbog čega ne može u pravom smislu te riječi povesti borbu protiv korupcije, koju godinama najavljuje. Kako se u Vladi okružio pogrešnim savjetnicima, tako se i u HDZ-u okružio dvojcem zbog kojeg nerijetko nailazi na kritike. Uz svojeg prijatelja iz djetinjstva Krunoslava Katičića, premijerov stranački savjetnički tim čini i Mario Kapulica, koji u posljednje vrijeme sve češće medijski prostor popunjava svojim istupima na temu korupcije braneći stranku od nasrtaja iz oporbe, što u HDZ-u izaziva podsmijeh i pokazuje kadrovske slabosti Plenkovićeva tima.

Nije tajna da je Kapulicu svojedobno zbog afere JANAF Mostov Nikola Grmoja pozivao na poligraf. “Dakle, popis s akterima afere JANAF i posjetiteljima kluba u Slovenskoj 9, koji sam dobio u jeku te afere, itekako je vjerodostojan.”









“Na njemu se nalaze imena poput Milorada Pupovca, Olega Butkovića, Zorana Šprajca, Zorana Milanovića, Borisa Rašete i mnogih drugih istaknutih političara i novinara. Kapuličina veza s aferom i akterima afere puno je snažnija i direktnija od samog odlaska u klub u Slovenskoj 9, gdje su se nalazili političari i novinari – osim nas mostovaca”, tvrdio je Grmoja naglašavajući da Kapulica treba otići i na informativni razgovor u DORH i USKOK, gdje bi trebao odgovoriti na cijeli niz pitanja.

Pitanje poligrafa

Iako je Kapulica tvrdio da je otišao na poligrafsko testiranje, Grmoja se nije primirio niti se u skladu s dogovorom povukao iz politike, upravo suprotno, nastavio je rat s Kapulicom.

“Šira javnost ne zna da je Kapuličin kum i pouzdanik Goran Puklin u svom stanu čuvao više od četiri milijuna kuna. Kada je Puklin priveden, USKOK-ovi istražitelji, pretražujući njegov mobitel, otkrili su novi krak afere JANAF u kojoj svoju ulogu ima i Mario Kapulica. Na temelju poruka u jednoj WhatsApp grupi, USKOK je proširio optužnicu za novu točku optužbe kojom se tereti Kapuličina kuma Puklina da je tvrtki Fleksbit (čiji je Puklin bio prikriveni vlasnik) namjestio posao nabave softvera za online klađenje koje je Hrvatska lutrija platila navedenoj tvrtki ukupno 8,29 milijuna kuna.









Sve te poslove tvrtki Fleksbit namjestio je Željko Fadljević, koji je bio direktor logistike u Hrvatskoj lutriji, a iz mobitela Kapuličina kuma Puklina jasno je da je Fadljevića upravo Puklin postavio u Hrvatsku lutriju i da je o tome obavijestio svog kuma Kapulicu. USKOK-ovi istražitelji su u Puklinovu mobitelu pronašli WhatsApp poruku koju je 22. rujna 2019.

Puklin poslao svojem prijatelju i kumu Mariju Kapulici”, podsjetio je Grmoja, a sada pak u HDZ-u podsjećaju da se Plenković u stranci još nije riješio ljudi iz Sanaderova doba koji su ondje aktivni zato što im privatni poslovi nisu profunkcionirali u skladu s očekivanjima, pri čemu se također naglasak stavlja na Kapulicu i njegove tvrtke Punkt knjigovodstvo i Orsus koje su u stečaju, a čije su kratkoročne obveze iznosile gotovo 30 milijuna kuna.