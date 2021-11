‘OČEKUJEM DEBAKL I KATASTROFU’ Penava ne krije pesimizam i nelagodu: To je refleksija politika koje su se vodile u ovoj zemlji

Ivan Penava, novi čelnik Domovinskog pokreta, u ponedjeljak je komentirao situaciju u stranci, nakon što je neko vrijeme obilazio teren.

“Stranku nije potrebno konsolidirati. Činjenica je da se nakon svakog poremećaja dođe do promjena, a zadatak je mene kao novog predsjednika vidjeti s čime Domovinski pokret raspolaže na terenu. Ne zanima me je li prethodni predsjednik to radi, dužnost mene kao čelnika je učiniti to. I seljak njivu obiđe jednom tjedno, kaže se kod nas u Slavoniji”, rekao je Penava i otkrio kako stranke definitivno ide naprijed.

Na pitanje kako Domovinski pokret gleda na uvođenje eura, nije htio ulaziti u detalje.

“Domovinski pokret nije pozicioniran na desnici niti to želimo biti. U rangu prioriteta, moramo rangirati teme. Mi bismo razgovarali o cijenama goriva za početak, o oporezivanju trošarina”, istaknuo je i dodao kako “nikad nije svjedočio da je Domovinski pokret bio protiv uvođenja erua”.

“Stranka je koristila mehanizme u Saboru da se raspiše referendum i da građani dobiju mogućnost odlučivanja o svim pitanjima od njihova interesa. O ovako važnoj temi ne mislim razgovarati na amaterskoj razini. Svatko će u stranci odlučivati na referendumu po savjesti”, kazao je.

Po pitanju popisa stanovništva, očekuje debakl i katastrofu.

“Očekujem da će nekoliko županija biti na razini manjih gradova u EU. Ali to je refleksija politika koje su se vodile u ovoj zemlji. Očekujemo pad na području Vukovarsko-srijemske županije, sela su nam prazna, ljudi su okupljeni oko Zagreba. A od brojki veći je problem kvaliteta života”, poručio je.

Komentirao je i dramu na relaciji MORH- Pantovčak.









“Ne bih volio zauzimati strane, ali jedna je ružna slika da od svih problema koji muče zemlju budu dominantne ove teme. Puno češće je predsjednik u pravu, jučer je u Vukovar došla delegacija iz MORH-a, položili su vijenac, ali nisu se uopće javili. To dovoljno govori”. rekao je Penava.