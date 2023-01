PLENKOVIĆ JE POVUKAO KRIZNI POTEZ! ‘Smjene su uvertira u izbore, Tramišak je morala otići’: Priprema teren za poziciju koja će biti kruna njegove karijere

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Odluka je pala, premijer Andrej Plenković prelomio je i javnosti obznanio da opet mijenja ministre u Vladi.

Plenković je potvrdio smjenu ministra graditeljstva Ivana Paladine i ministrice EU fondova i regionalnog razvoja Nataše Tramišak.

Umjesto Paladine je za ministra postavio svojeg vjernog stranačkog vojnika Branka Bačića, a umjesto Tramišak je u fotelju smjestio njenog dosadašnjeg državnog tajnika, HDZ-ovca Šimu Erlića.





Zanimljiva imena

I dok se ime Šime Erlića spominjalo u kombinacijama za rekonstrukciju Vlade, veliko iznenađenje je imenovanja Branka Bačića.

Istina je da Bačić iza sebe ima veliku stranačku karijeru, u nogama ima puno političkih kilometara, a bio je i glavni tajnik HDZ-a što je zapravo jedna od najmoćnijih uloga u državi.

Što se samog iskustva tiče, Bačić je već bio ministar graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša u Vladi Jadranke Kosor, a najveća zapamćena mrlja mu je iz vremena dok je bio čovjek od povjerenja Ive Sanadera u vidu famoznog nošenja torbi punih novaca što je na svjetlo dana izašlo u aferi Fimi media.

Bačić je na suđenju za aferu Fimi media potvrdio da je 2010. godine USKOK-u predao 2 milijuna kuna i 300 tisuća eura. On je novac osobno dostavio USKOK-u nakon što je tadašnja premijerka Jadranka Kosor obavijestila državnog odvjetnika Mladena Bajića da se taj novac već 10 mjeseci nalazio u HDZ-ovoj blagajni.

Torbario za Ćaću

“Nakon što je Kosor obavijestila da smo u kasi našli taj iznos, ja sam ga kao tajnik dostavio u Državno odvjetništvo”, rekao je tada Bačić.

Upitan je li mu u to vrijeme išta bilo sumnjivo, Bačić je odgovorio: “Ja sam bio državni tajnik u to vrijeme u vladi i nisam ni na kakav način dolazio u kontakt s agencijom Fimi media, nisam imao nikakvog doticaja. Takva saznanja, da postoje radnje koje su nezakonite i zbog kojih je nastajao crni fond… Nisam bio upoznat. Nisam ni prikupljao te novce niti sam ih dijelio. Kažem, pri takvom iznosu novca kojim je stranka raspolagala ni na pamet mi nije moglo pasti da bi se mogle raditi ovakve radnje. Nisam primijetio ništa sumnjivo.”









“Nije se moglo naslutiti da bi na bilo koji način postojali takvi postupci. Takve informacije nismo imali. Sve se saznalo kada je Sanader otišao”, tvrdio je.

Odlazak Ivana Paladine nije nikakvo iznenađenje jer se o tome govorilo tjednima.

Što se tiče smjene ministrice Nataše Tramišak, iz HDZ-a nam govore da je ovdje više stvar unutarnjih odnosa stranke, nego uspjeha ili neuspjeha njezinog rada. Sama činjenica da je Ivan Anušić, potpredsjednik HDZ-a i osječko-baranjski župan koji godinama slovi kao glavni oponent Plenkoviću, na sjednici Predsjedništva HDZ-a glasao protiv smjene Tramišak koja je na njegov prijedlog i postala članica vlade prije dvije godine, potvrda je da je Plenković nastavio čistku koju konstantno provodi u sjeni upravljanja državom.









Tramišak je pak teško optužila premijera Andreja Plenkovića da je prevario Predsjedništvo stranke te da nije imao bjanko potporu za njenu smjenu i u emotivnom govoru izjavila je kako joj šef nije mogao dati valjani razlog za otkazivanje suradnje.

Sudar frakcija i priprema za izbore

Bilo kako bilo, premijer je presjekao i već polako i najveći analitičari zaboravljaju brojku ministara koje je smijenio otkad je sletio iz Bruxellesa i preuzeo kormilo stranke i države…

Zoran Pucarić, jedan od eminentnih političkih analitičara za naš je portal prokomentirao ovu situaciju i dao naslutiti da Plenković ima još veće afinitete i ciljeve.

“Plenković je očekivao da će pobrati lovorike nakon Schengena i uvođenja eura, no to se nije dogodilo. Ja mislim da on cilja na mjesto potpredsjednika Europske komisije, želi zamijeniti Josepa Borrella. Ovo oko eura mu je sve pomutilo priču. Meni je mirisalo na izvanredne izbore, ali mi se baš ne čini više tako. Sad su ljudi napokon shvatili kolika je razlika u cijenama između Slovenije i Hrvatske. Priča oko većeg PDV-a nije važna, istina je da nitko tko dolazi u Hrvatsku nije mogao i smio konkurirati Konzumu kojeg znamo kako je Vlada zaštitila i kako je poremetila tržište. Zato su takve cijene, i Plenković je svjestan da u EU to znaju”, rekao je Pucarić i opisao situaciju s ministricom Tramišak.

“Premijer sada mora posložiti unutarstranačku priču ako već neće na prijevremene izbore. U tom smislu smjena Tramišak je vjerojatno i pokušaj da se umanji utjecaj Slavonije, u Dalmaciji je napravio red, veliki dio neistomišljenika je eliminirao”, rekao je.

Razgovarajući s političarima nakon imenovanja novih ministara, dobar dio (čak i oporbe) slaže se da je Bačić jedan od sposobnijih HDZ-ovaca, no da oko obnove neće moći napraviti ništa. Na sličnom tragu je i stručnjak Pucarić:

Sreća Plenkovićeva je loša oporba

“On ima iskustva kao ministar graditeljstva. Bačić je vjerni vojnik HDZ-a. Ima iskustva kao operativac, no mislim da je ovo imenovanje čovjeka koji svojem šefu ne zna i nikada neće reći NE. Inače, meni od početka nije bilo jasno što je Paladina tamo radio. Valjda je došao da riješi svoje privatne probleme i poslove. Branko Bačić će nekakav svoj dio pokušati napraviti. On je bio i glavni tajnik stranke i vrlo je jak u stranačkoj hijerarhiji”, rekao je.

A može li HDZ-u naštetiti Bačićeva nepopularnost i podsjetnik na “torbarenje” iz doba Ive Sanadera?

“Ne vidim da mu se može naštetiti zbog Bačića. Ni afera sa plinom nije bila mala, a naštetila ni premijeru ni HDZ-u. Plenković vlada bez oporbe i tu je sredina stvari. U vrlo je ugodnoj situaciji. U oporbi imamo Grbina koji radi tako da izbaci sve koji mu smetaju, Socijaldemokrate koji se još ne snalaze, desnicu koja ni sama ne zna što bi i na koncu Možemo koji očito ne može”, zaključio je Pucarić.