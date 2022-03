OBUSTAVLJENA ISTRAGA O MATEJU? Privatni detektiv otkrio nove detalje, tvrdi da je informaciju dobio od Nenada Periša

Autor: Dnevno.hr

Uglješa Grgur, privatni detektiv, objasnio je da obustavljena istraga u slučaju Mateja Periša ne znači i obustavljenu potragu.

“To je informacija od oca mladog Splićanina. To znači da je tužiteljstvo donijelo rješenje. To znači da je tužilaštvo prikupilo dovoljno stvari da se istraga završi. U roku od 15 dana treba podići kazneni postupak ili ništa od toga, istraga je završena i ne pokreće se postupak. Pričekat će se još nekoliko dana da se vidi može li se podići optužnica, no osobnog sam mišljenja da je istraga završena jer nema elemenata kaznenog djela. To ne znači kraj potrage, ona se može i širiti ako dođe do novih informacija”, rekao je privatni detektiv za srpske medije.

Dodao je i da je od samog početka ima isto mišljenje o tome što se dogodilo Mateju.

Smatra da se tijelo mladića nalazi u Savi.

“Policija je to sve profesionalno uradila i smatram da neće biti pokretanja nekog kaznenog postupka, a tijelo mladića će, nadam se isplivati i pronaći će se. Policija i riječna policija će tragati za tijelom mladog Splićanina i sve okolnosti ukazuju da je nesretno završio, čak i okolnosti ukazuju na to”, ističe Uglješa Grgur, privatni detektiv.