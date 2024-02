Obuljen Koržinek nakon upada policije u ministarstvo: ‘Zna se o čemu se radi’

Autor: Dnevno.hr

Nakon što je policija u petak u jutarnjim satima po nalogu Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) ušla u Ministarstvo kulture i medija vezano uz istragu i daljnje izvide u slučaju nezakonitog trošenja novca iz fondova EU na Geodetskom fakultetu u Zagrebu, oglasila se ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

“Ja sam u Saboru detaljno podnijela izvješće o tome kako je tekao proces, kakvi su podaci koje smo prikupili, snimke koje je prikupio Geodetski fakultet koristile su i za produljenje roka za fond solidarnosti. U interesu mi je da svi izvidi pokažu da je u Ministarstvu postupano sukladno zakonu i da je napravljeno sve što se trebalo napraviti u kriznim situacijama. Ako je neko to nažalost zloupotrijebio onda će takav odgovarati.

Kao što sam rekla, sve je plaćeno iz nacionalnih sredstava. Mi smo putem zahtjeva za nadoknadu sredstava realizirali više od 500 milijuna eura za različite projekte obnove, u tome se nalazi niti jedna lipa ili euro za ovu namjenu i to je lako provjerljivo”, rekla je.

Što je sumnjivo?

Što onda traže istražitelji, upitali su novinari.

“Prema onom priopćenju koje sam vidjela radi se o istrazi na Geodetskom fakulteu. Tu se radilo o nizu projekata financirano sredstvima EU fondova. Očito EU istražitelji istražuju na Geo. fakultetu. Što se tiče ministarstva, u ovom slučaju ne radi se o europskim, nego nacionalnim sredstvima. No, kao ministrici mi je namjera da se istraži.

Kao što znate, ovdje se ne radi o istrazi, nego tajnim izvidima”, smatra ministrica. Na koncu je ipak dodala kako se zna da se radi o cijelom postupku obnove nakon potresa.

"Kompletan izvještaj o tome kako se sve odvijalo, nalazi se na stranicama Ministarstva. Tamo je sve objašnjeno o proceduri. I nikoga ni u šta trebam uvjeravati. Nama je u interesu da se sve istraži i da se utvrde činjenice. Kako se to radi i tko to radi, to je pitanje za druge. Mi smo tu, sve dostavljamo i to je odgovorno ponašanje. Kao što sam rekla, samo pitanje postupaka zaista nije pitanje za nas. Upućujem vas na EPPO i PNUSKOK. Kao ministrica to ne mogu, osim još jednom ponoviti da mi u cijelosti surađujemo jer nam je u interesu da se sve utvrdi", rekla je ministrica.

EPPO opet mete Hrvatskom









EPPO opet mete Hrvatskom

Podsjećamo, jutros se oglasio i Ured europskog javnog tužitelja (EPPO), a priopćenje EPPO-a prenosimo u cijelosti:

“Danas Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu (Hrvatska) provodi hitne pretrage i istražne radnje u sklopu istrage koja se provodi zbog sumnje u počinjenje subvencijske prijevare i korupcije na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Ove aktivnosti, čiji je cilj prikupljanje dokaza, odnose se na nekoliko hrvatskih državljana za koje se sumnja da su počinili kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti na štetu financijskih interesa Europske unije.

Prikupljanje dokaza odvija se u nastavku istrage koju provodi EPPO u suradnji s Nacionalnim policijskim Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (PNUSKOK) i Samostalnim sektorom za financijske istrage Porezne uprave. O daljnjem postupanju u predmetnom slučaju javnost će biti pravodobno obaviještena.

EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije”, priopćili su.