OBRUŠIO SE NA SVOJE SRBE ZBOG OLUJE! Novosadski gradonačelnik provocira: ‘Ne razumijem kako mogu odmarati u Hrvatskoj’

Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević je u povodu Oluje izjavio da je taj grad primio najveći broj izbjeglica tijekom 90-ih godina te se upravo zbog toga u Novom Sadu organizira centralna manifestacija obilježavanja stradanja Srba tijekom Oluje.

“Prema nekim procjenama, više od 100.000 Srba došlo je tu iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i zato je donesena odluka da se ovo stradanje ovdje obilježi, u centru grada”, rekao je Vučević za srpske medije navodeći kako je ovo prvi put da će se manifestacija održati u samom centru.

Novosadski gradonačelnik kaže kako se predsjednik Srbije Aleksandar Vučić “kao buldožer gurao da se obilježavaju sudbinski datumi za srpski narod, pobjede i tuge”.





Popljuvao Srbe koji ljetuju na Jadranu

“Kultura sjećanja daje smjernice kako dalje ići. Ako ne znate svoju prošlost, ne možete razumjeti sadašnjost ni predvidjeti budućnost”, rekao je Vučević.

U razgovoru je spomenuo je kako nikada neće razumjeti Srbe koji su danas na odmoru u Istri, Dalmaciji i na otocima.

“Nikoga ja ne osuđujem, neka ljetuju gdje god hoće, baš me briga, ali sigurno je gadno i prilično neugodno sutra biti Srbin u Dalmaciji ili negdje na odmoru na Jadranskom moru u Hrvatskoj. Sutra će oni slaviti i pričati da su pobijedili protjeravši Srbe. Jedino da ronite cijeli dan, da uzmete veliku bocu kisika, da idete pod more i da se pravite da se to ne događa i da su oko vas baš pristojni ljudi“, rekao je Vučević.