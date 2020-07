OBRISANO NAJAPSURDNIJE MINISTARSTVO: Jedan detalj izaziva podsmjeh

U listopadu 2016. godine premijer Andrej Plenković slagao je svoju prvu Vladu, u sklopu koje je javnost iznenadio novim, 20-tim ministarstvom koje je pripalo Goranu Mariću koji nije želio voditi ministarstvo bez portfelja pa je stoga osmišljeno famozno Ministarstvo državne imovine.

Isto je ovo ministarstvo u novoj Plenkovićevoj vladi oformljenoj prije nekoliko dana nestalo s popisa, pa se upravljanje državnom imovinom propojilo ministarstvu graditeljstva na čelu kojega se ukazao donedavni ministar gospodarstva Darko Horvat.

Plenković je međutim u svojem novom kabinetu ostavio donedavnog ministra državne imovine Marija Banožića koji postaje novi ministar obrane.

Banožić je inače donedavno slovio za kadar HDZ-ova doajena Tome Čuljka, ali se u međuvremenu i sam zbližio s premijerom čije povjerenje uživa do te mjere da je Plenković odlučio zanemariti kritičare i postaviti ga u fotelju prvog čovjeka obrane. Banožić je kao što je poznato u Vladu ušao nakon što je Goran Marić pod utegom vlastitih afera naprasno podnio ostavku sredinom lanjskog srpnja u Novom Vinodolskom. Ostavka je iznenadila njegove kolege, a Marić je pak objasnio kako je podnosi jer nije u stanju prihvatiti neviđeni udar na dostojansstvo, mir i integritet njegove obitelji budući da je postao meta.

Marić je otišao, a ministarstvo čiji se smisao od početka mandata propitkivao je ostalo. Da bi ministarstvo moglo funkcionirati već na samim začecima bilo je potrebno unajmiti prostore u sklopu kojih će djelovati. Da priča bude posve apsurdna ministarstvo koje se trebalo baviti državnom imovinom unajmilo je prostore za koje je trebalo pklaćati najamninu, usprkos postojanju čitavog niza državnih stanova, poslovnih prostora i raznih drugih objekata. Unatoč tome gafu Marić je bio ministar koji izaziva pažnju, ali i političar o kojem se puno pričalo, to se za Banožića ne može reći, on se u javnost probio zbog famozne kineske investicije u Kumrovcu. Kineski ulagači, među kojima se našla stanovita Yu, trebali su kupiti nekadađšnju političku školu u tom mjestu, jedini su se javili na natječaj kojega je Banožić nasljedio od svojeg prethodnika, doimalo se da će ova nekretnina uistinu nakon puno peripetija napokon biti prodana, no plan se na koncu izjalovio.

I to bi ukratko bilo to što se tiče djelovanja Ministarstva državne imovine.