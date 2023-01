‘OBRATIO NAM SE KAO DA SMO RETARDIRANI’! Milanović brani Hrvatsku pred stranim kamerama: ‘Zbližili smo Rusiju i Kinu, kome to treba’

Autor: M.P.

Predsjednik Republike Zoran Milanović danas i sutra boravi u službenom posjetu Mađarskoj.

U službeni posjet stigao je na poziv predsjednice Mađarske Katalin Novák s kojom se jutros sastao u Palači Sándor.

Nakon sastanka dali su izjave za medije u kojima je Milanović ponovno bio vrlo oštar, te u odgovorima na pitanja dao naznačiti da podržava politiku koju vodi mađarski premijer Viktor Orban, s kojim planira večerati kasnije tijekom dana.





Milanovića su pitali kako komentira optužbe za korupciju, koje Bruxelles upućuje Mađarskoj, a zbog čega im prijete blokiranjem sredstava.

“Što znače optužbe za korupciju? Kako se to dokazuje? Zalijepiš etiketu cijelom biračkom tijelu i odlučiš da ih mora kazniti. Meni je svejedno hoće li LGBT ustanove biti na 100 ili 150 metara od škole, ali da bi penalizirao cijeli narod kao Mađari, to je uništavanje cijele EU”, rekao je Milanović.

‘Borrell nam je uputio dopis kao da smo retardirani’

Dodao je, u Bruxellesu je proveo mnogo godina, a studirao je i europsko pravo.

“Koju to Vladu bira Europski parlament, kome odgovara predsjednica Europske komisije? Borrell je Zagrebu uputio dopis kao da smo retardirani, kao da imamo posebne potrebe. O misiji Althea u BiH, da Hrvatska ne može sudjelovati jer to kaže Borrell. Uputio si pismo gdje lažeš da je dopušteno nešto što nije i obratno. Kako voditi normalni dijalog? To je izraz temeljnog nepoštovanja. Bit ću plastičan, ali to je kao kada dijete s teškoćama u razvoju želi u dvorište i mama mu kaže da se sprema mrak, a usred dana je”, rekao je Milanović.

‘Sankcije su katastrofa’

Na pitanje je li mu mađarski predsjednik Viktor Orban gotovo jedini sugovornik oko pitanja koja se tiču Ukrajine, Milanović je opet bio direktan.

“Sankcije su katastrofa, to je glupost, pitane je samo koliku štetu će tebi nanijeti. Zbližili smo Rusiju i Kinu, kome je to u interesu? Tražim odgovor. Inače stavovi Orbana i mene, s njim se oko toga nisam čuo, nismo o tome razgovarali. Kada kažem da je to proxy rat, a onda ja citiram riječi ukrajinskog ministra obrane. On je srećom živ za raziku od ministra unutarnjih poslova”, rekao je Milanović.