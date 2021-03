OBRAT MAMIĆEVOG KRITIČARA! MOGAO BI NA SLOBODU: ‘Dobio je šansu da se preispitaju neke stvari! Nisam siguran koliko je dobro proučena tehnologija transfera’!

Autor: N.K

Bivši čelnik Hrvatskog nogometnog saveza Ivan Brleković gost je emisije Nedjeljom u 2 danas u 14 sati gdje govori o Zdravku Mamiću.

Stanković ga je najavio kao gosta koji je često ukazivao na korupciju u hrvatskom nogometu.

“Ovo s Mamićem povod je i ove emisije. Zabavljate li se?”

“Ovo je velika zabava za naciju, ali ja se ne zabavlja, jer znam što je uzrok toj zabavi, a to je vrlo ozbiljan problem”, rekao je Breković upozorivši da je sve ovo predstava za javnost koja odvlači pozornost od lošeg stanja u zemlji.

“Sad se javio taj Mamić, sa tim svojim performansima, gdje na jedan osebujan, specifičan način progovara o jednom vrlom ozbiljnom problemu u pravosuđu koje guši naše društvo. Taj jedan show društveni koji imamo uključio se i još jedan M. To je suprotnost Mamićeva, predsjednik Republike koji se na svoj specifičan način bavi pravosuđem. Pravosuđe je predmet interesa.

Tko će ponovno osuditi ako dođe do novog procesa.









Ne bih rekao da je on siguran da se njemu ništa ne može dogoditi nakon ovog svega. Mislim da je ogorčen na činjenicu da su mi svi okrenuli leđa, ljudi s kojima je sve to radio.

“Je li Mamić druker, jeli cinkaroš? Nekada je tvrdio da nikada to ne bi napravio”, pitao je Stanković.

“To je rekao nekada, a danas je ipak drugačije. Danas ga je klepilo zlo koje mu se dogodilo nakon presude. On je osuđen na šest i pol godina zatvora”, kaže Brleković.









“Kako će se razvijati situacija s Mamićem ako Ustavna tužba dođe na sud? Mislite li da će biti još par godina na slobodi?”

“On ima pravo na Ustavnu tužbu, a stvaraju se i uvjeti za neke izvanredne pravne lijekove, rekao je to i odvjetnik Miljević. Ja sam uspio pročitati opširnu presudu Ustavnog suda. Iz onoga što sam vidio ima ozbiljnih elemenata za Ustavnu tužbu. Pogotovo ako uzmete odredbe o poštenom i pravednom suđenju. Kako to može biti pošteno, ako su ga osudili suci koje je prethodno mitio. Moglo bi se lako dogoditi da Ustavni sud sve vrati na početak. Tu bi Mamić dobio šansu da se preispituju neke činjenice. Nisam siguran da je u dovoljnoj mjeri i duboko proučena tehnologija transfera za nogometaše koji su odlazili u inozemstvo. Pitanje je trenutno hoće li uopće ići na izdržavanje kazne u BiH. To se ne radi po automatizmu, sud u BiH preispitat će tu presudu, a može i smanjiti kaznu. Ali ako utvrde da je osuđen za kaznena djela koja u BiH to nisu, onda je on slobodan”, zaključuje Brleković.

“Hoće li Mamić ostati Alfa i Omega hrvatskog nogometa?”

“Mislim da neće. Imam blagi osjećaj da Mamićev utjecaj slabi i to dosta. Što se tiče Dinama, još uvijek su tamo ljudi koje on doveo tamo, a rezultati govore i da su oni uspješni. Ali kad vi niste prisutni, ljudi koji su vam nekada podilazili mogu vam okrenuti leđa. Predsjednik, Barišić je već u poznim godinama i bojim se da on neće moći dugo sudjelovati aktivno u upravljanju kluba”, rekao je.

Na pitanje je li to sve loše, Brleković kaže da je

“Mislim da je to po Dinamo loše, iako nisam pristaša da ostane ovakav status u Dinamu. Treba se otvoriti navijačima, Dinamo je udruga građana i zna se da članovi udruge moraju imati pristup rukovođenju kluba. Međutim, to pitanje nije ni zakonski riješeno, pa je i tu problem. Smatram da jedan klub ne može imati isti status kao ostale, obične druge, Udruge kao Udruga ptica pjevica koja ima tri člana. Treba odrediti specifičnost sportskih udruga i da se odredi tko i pod kojima uvjetima može biti član te udruge”, smatra Brleković.

“Davor Šuker je Mamićev čovjek, on ga je izmislio. Hrvatski nogometni savez je uvijek bio interesantan politici. Sada dominaciju ima HDZ. Načelno nije dobro kada je politika previše upletena u sport. Jedno vrijeme je od 16-17 članova odbora, 14 bilo iz HDZ”.









“Zdravko Mamić i ugovori u nogometu. Ako sam ja kriv, krivi su Lovren i Modrić, rekao je Mamić tada. Slažete li se s Mamićem”, pitao je Stanković.

Tat je i onaj koji lojtru drži. Činjenica je da ni u jednom trenutku Dinamo nije na račun isplatio niti jednu lipu na račun Mamića po pitanju transfera Lovrena i Modrića. 2018. godine vrijedio je od 8-10 milijuna eura i nekim čudom ga je Mamić prodao za 22 milijuna eura. Dinamo je dobio 11 milijuna eura, a ostatak je otišlo Modriću. Luka je zadržao taj dio za sebe, platio porez, a onda prebacio Mamiću na račun. Dakle, Dinamo nema veze s time. Ipak, tužiteljstvo je smatralo da Luka Modrić nije imao pravo na dio transfera. Vidio sam na desetke takvih ugovora. To je bio državne politike u ono vrijeme, da se najbolji nogometaši zadrže u državi, da ne odlete van na prvu ponudu. Da kroz te igre doprinose rezultatu kluba i da njihova cijena raste. To je bilo uobičajeno. Čak smo mi u HNS-u napravili šprancu takvog ugovora gdje je obvezni sastojak da će se pitanje međunarodnog transfera riješiti budućim aneksom. Tako je to u HNS-u bilo. Imamo i čuveni transfer Neymara, slična stvar. Transfer se ne može napraviti, a da ne zadovoljite barem tri gladne strane. Samo najbolji menadžeri mogu napraviti uspjeh”, rekao je Brleković.

“Ja sam bio jedan od rijetkih koji ga se nije bojao i nisam mu dao da sve bude po njegovom. Kada je bila 2000 afera o klađenju, onda sam predsjedniku Sabora Friščiću predložio anitkoruptivno povjerenstvo u HNS-u. Počeli smo raditi na toj aferi i čuo sam da istražitelji UEFE istražuju neke članove HNS-a i to mi se zatajilo. Zato sam da ostavku. Oni su to jedva dočekali. Sada mi je žao. Poručujem mladima da ne ne daju ostavke”, prisjeća se Brleković koji kaže kako je doživotno izbačen iz hrvatskog nogometa jer se stao u suprotni tabor.

“Jel vas razočarao Igor Štimac? Postao je izbornik. Dogovorio se s Mamićem”, pitao je Stanković.

Naravno da me razočarao s obzirom na to kako je izabran u HNS i na mjesto izbornika.

Navijači protivničkih klubova kažu kako bi Dinamo trebao vratiti sve titule.

“To je djelom iz zlobe, a djelom prikrivaju svoje slabosti i svoje sposobnosti. Zašto bi Dinamo vraćao titule? U Sanaderovo vrijeme najzastupljeniji u HNS bili su Hajdukovci, a Dinamo jednog i dalje je bio prvi”.

“Kakav stadion bi trebao imati Dinamo i reprezentacija”, pita Stanković.

“Žalosno je Dinamo nema pristojan stadion. To je kultno mjesto i ne bih pristao da se gradi na nekoj drugoj lokaciji. Ovo treba srušiti. Problem je to što je vlasnik tog zemljišta Grad Zagreb. Najispravniji model je pravo građenja. Zagreb bi mogao dati pravo građenja na 50-100 godina, onda Dinamo može bez problema prekrasan stadion izgraditi. A treba pomoći obnoviti i Poljud”, rekao je Brleković.

“Ovi zadnji transferi su novi stadion, nikakav problem. Problem su odnosi Grada i Dinama”.

Hoće li biti srušena koruptivna hobotnica Zdravka Mamića?

“Ili će otići u mirovinu ili će sutra za njih Mamić biti prošlost ukoliko ode u zatvor”, rekao je Brleković.