OBRAČUN VODITELJICE I PAVLE KALINIĆA: ‘Rekli su mi da će namjerno raz*ebati!’ Voditeljica otkrila svoju stranu priče!

Autor: Dnevno

Pročelnik zagrebačkog Ureda za hitne situacije Pavle Kalinić jutros je naprasno izašao iz studija televizije N1 prije početka emisije u kojoj je trebao gostovati i odgovarati na pitanja urednice Sandre Križanec. Cijela situacija kulminirala je pressicom na kojoj je Kalinić iznio optužbe popraćene psovkama, a o svemu se oglasila i voditeljica te i sama N1 televizija priopćenjem za javnost.

Voditeljica Križanec je u eteru emisije “N1 Studio Live” pojasnila da je Kalinić napustio studio nakon “nepoštivanja mjera u dva studija” što je dovelo do “verbalnog razračuna” između voditeljice i Kalinića. “Možda (je otišao) i zbog toga što je očekivao pitanja na koja ili nema odgovor, ili nema odgovor u pravom trenutku. Ili ako ih ima može ih dostaviti Grad Zagreb u našem mailu, koji ću i uputiti odmah nakon emisije. Jedno od pitanja trebalo je biti i zašto grad nije učinio puno ustupaka, a suočio se s potresom. Za razliku od drugih gradova poput Splita, Rijeke i Osijeka, ukinuo besplatne komunalije na određeno vrijeme, posebno onima koji su stradali u potresu, ograničio naplatu parkiranja i slično. To su trebala biti tek neka od pitanja, a potražit ću ih, kao što sam rekla, pisanim putem. Dakle, odgovore nećemo dobiti, možda ih jednog dana i dobijemo, ali nije što ih nismo dobili mi, nego ih prije svega nisu dobili građani Zagreba”, rekla je Križanec.

Kalinić pak ima drugačiju stranu priče. On navodi da Križanec ne iznosi istinu te ističe da je studio N1 televizije napustio zbog nekorektnog ponašanja voditeljice.

“Došao sam u studio gdje su me smjestili, a gospođa novinarka je bila u drugom studiju. Ozvučili su me i čekao sam da me pozovu kada sam čuo da je voditeljica rekla da nabije Bandića na ku*ac. Kasnije je rekla da nabije i Kalinića te da će i meni je*at mater, toliko me isprovocirati da odem iz emisije. Potom sam ušao u drugi studio i pitao gospođu u čemu je problem i napustio studio – priča Kalinić te dodaje da voditeljica nije postavila nikakvo pitanje. Rekli su mi da će me namjerno raz*ebati u studiju, imam sve slučajno snimljeno. U toj situaciji odlučio sam napustiti zgradu. Prije toga sam otišao kod gospodina Ladišića i požalio se na ponašanje gospođe Križanec. Spominjali su mi obitelj, meni i Bandiću čija je mama umrla”, tvrdi Kalinić.

Cijelu priču zaokružila je N1 televizija priopćenjem za javnost u kojem se ispričavaju zbog postupka voditeljice, ali i osuđuju ponašanje Pavle Kalinića koji je prema njihovim riječima isprovocirao takvu reakciju novinarke. Priopćenje N1 televizije prenosimo u cijelosti:

“Pavle Kalinić, pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje hitnim situacijama, na današnjoj press konferenciji nizom se neprimjerenih riječi i psovki oglasio o svojem dolasku u prostorije N1 televizije. To ponajviše govori o njemu i njegovom načinu komuniciranja.

Dovoljno je podsjetiti na njegovu reakciju na novinarsko pitanje o početku kriznih mjera zaštite od epidemije u Zagrebu.

N1 je i danas, kao i prethodnih dana, zatražio od Grada Zagreba sugovornika na temu zbrinjavanja građana i sanacije šteta u gradu. Od svih sugovornika koji ovih dana na tome intenzivno rade, Grad Zagreb odgovorio je na upit izborom Pavla Kalinića kao najstručnijeg sugovornika.

Čekajući početak razgovora u izdvojenom televizijskom studiju, Kalinić je bio neugodan, nervozan, neprestano je razgovarao na mobilni telefon, samovoljno je ulazio i izlazio iz studija. To je iziritiralo voditeljicu i urednicu Sandru Križanec, koja je reagirala na neprimjeren način. Bilo je to izvan etera i ničim ne dovodeći u pitanje odnos prema javnosti i gledateljima.

N1 visoko poštuje standarde komunikacije u programu i izvan njega, i zbog ove se izazvane i neprimjerene reakcije Sandre Križanec ispričavamo.

Način na koji je Pavle Kalinić na današnjoj press konferenciji, posvećenoj aktivnostima za procjenu štete na oštećenim građevinama nakon potresa u Zagrebu, iznio u javnost događaje u prostorijama N1 televizije smatramo još jednim u nizu neprimjerenih reakcija čelnih ljudi grada Zagreba prema novinarkama i novinarima, ne samo N1 televizije već i drugih medija.”