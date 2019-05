OBOŽAVATELJ RATKA MLADIĆA: Trostruki ubojica iz Srbije skriva se u Hrvatskoj?!

Autor: dnevno.hr

Je li trostruki ubojica iz Srbije, Goran Janković, u Hrvatskoj? To pretpostavljaju srpski istražitelji, iako ne isključuju ni ostale zemlje u susjedstvu. Naime, potraga za 37-godišnjim Jankovićem iz Novog Sada, koji je prošlog ponedjeljka ubio ženu Mirjanu (32), punicu Nadu (57) te punca Branislava Pajića (57), i to pred svojim sinovima, traje već tri dana. Policija trenutno razmatra mogućnost da je trostruki ubojica uspio prijeći granicu s Hrvatskom, zbog čega je za njim raspisana i tjeralica, pišu srpski mediji.

Kako piše Kurir, među Novosađanima vlada strah jer ubojica nije pronađen ni nakon tri dana, a policijske ophodnje okupirale su cijeli grad i okolicu.

Planirao pokolj

“Moguće je da je Janković nakon krvavog pira uspio prijeći granicu i da je utočište našao u nekoj susjednoj zemlji. Najlakše je mogao preko Bačke Palanke pobjeći u Hrvatsku. Udaljenost do granice samo je 41 kilometar, a još ne znamo koliko je vremena prošlo od zločina do prijave policiji. Za njim je sada raspisana međunarodna tjeralica, ali postoji velika mogućnost da je on prije toga izašao iz zemlje”, objasnio je sugovornik upoznat sa slučajem za srpski list.

Njihov izvor dodaje kako gotovo nema sumnje da je Janković planirao pokolj.

“On je čekić macolu kojom je žrtvama smrskao glave ponio sa sobom, najvjerojatnije iz svoje radionice. Zašto bi je ponio ako nije namjeravao počiniti zločin?”, kaže izvor.

“On je kukavica”

Znanci ubijenih kažu da bi za njih bilo najbolje da monstrum više nije živ.

“Ne možete ni zamisliti koliko su svi njegovi prijatelji i znanci u lošem stanju nakon svega. Međutim, nešto mi govori da se ipak nije ubio, jer je kukavica. Da je htio, odmah bi si presudo”, govori ljutito jedan Jankovićev znanac.

Njegova djeca, sinovi od tri i deset godina, koji su vidjeli kada je Goran macolom smrskao glave supruzi i njezinim roditeljima, oporavljaju se od šoka.

“Zasad su dobro i nalaze se kod ujne. Uključen je i Centar za socijalni rad”, kaže izvor.

“Tajin ubica”

Jankovićevi znanci kažu da su se zaprepastili kada su na Facebooku vidjeli da je Goran prije četiri godine objavio fotografiju svog starijeg sina kako puca u streljani, a u opisu slike je napisao “Tajin ubica”.

“Upravo ga je taj sin molio da ne ubija njegovu mamu, baku i djeda, ali njemu to nije ništa značilo. Ipak je to učinio”, prenosi Kurir riječi Jankovićeva znanca.