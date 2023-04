‘OBNOVE KUĆA ZA SIROTINJU NEMA I NEĆE JE BITI!’ Izvući će deblji kraj, užasu još uvijek nema kraja: Oni koji imaju novaca na kraju će obnoviti sami

Autor: Ivana Violić

Dugo je u vladajućim redovima obnova potresom pogođene Banovine bila jedna od najsloženijih i najbolnijih tema, a otkako je Ministarstvo graditeljstva premijer Andrej Plenković povjerio svojem vjernom suradniku Branku Bačiću, stekao se dojam da će se obnova ipak pokrenuti.

Bačić je vrlo jasno dao do znanja da mu je u cilju da se taj posao što prije odradi do kraja, s tom je retorikom izašao pred uznemirene i razočarane građane Banovine koji obnovu čekaju u kontejnerskim naseljima prepušteni uglavnom samima sebi.

Iako se od Bačića puno očekivalo, na Banovini se ponovno i o ministru i o samom procesu obnove progovara s određenom dozom razočaranja. Dobar dio naših sugovornika s Banovine uvjeren je da obnove privatnih objekata nema, ali i da je neće ni biti. Uvjereni su da je to razlog zbog kojega se u njihovu kraju tjednima održavaju tribine o samoobnovi koje se na Banovini nazivaju klasičnim populističkim PR-om.





Izniman interes

Dio naših sugovornika uvjeren je da je najava obnove još jedan u nizu predizbornih trikova iz vladajuće stranke, a smatraju i da ih se baš zbog nadolazećih izbora organizacijom ovakvih tribina nastoji prevariti. Posebno su zbog toga zabrinuti najsiromašniji žitelji Banovine, a siromašnih na Banovini ne nedostaje.

Oni koji obnovu čekaju kažu nam kako će na koncu ljudi koji imaju novca sami obnoviti kuće, što se uostalom već i događa, a sirotinja koja nema novca izvući će deblji kraj jer im država neće osigurati nikakav oblik pomoći. Istini za volju, tribine o samoobnovi doista se jesu zaredale u Sisačko-moslavačkoj županiji, a organizira ih lokalna Obrtnička komora u suradnji s Ministarstvom graditeljstva. Na tim tribinama naglasak se stavlja na samoobnovu uz predujam te se ujedno poziva na izmjene Zakona o obnovi. Cilj javnih tribina je, kako kažu organizatori, izravno povezivanje građana podnositelja zahtjeva s izvođačima radova, nadzorom radova i projektantima radi brže realizacije procesa obnove i samoobnove. Da je vladajućima u interesu potaknuti proces samoobnove, potvrdio je nedavno i ministar Bačić koji je rekao kako su građani za to pokazali izniman interes nakon što su se upoznali sa svim pogodnostima.

“Upoznali smo ih sa svim pogodnostima. Svakom našem sugrađaninu koji se odluči za samoobnovu u startu ćemo na račun isplatiti cjelokupan iznos za projekt, izvođača i nadzor te uz to za njegovu koordinaciju, što je oko 25.000 kuna, tj. 3300 eura. Riječ je o javnom novcu koji se mora namjenski trošiti. Tek kada nadzorni inženjer potpiše svaki račun, slijedi isplata.

Sugrađani će sami izabrati projektanta, izvođača, nadzornog inženjera. Pozivam njih, ali i obrtnike koji u tome vide svoju šansu, da nam se jave kako bismo ubrzali cjelokupnu obnovu”, rekao je nedavno Bačić. I dok dio stanovnika sa skepsom gleda na Bačićeve najave, dio HDZ-ovaca, ali i dio stanovnika Banovine govori kako se Bačić ipak postupno počinje pozicionirati kao najbolje rješenje za pokretanje procesa obnove jer je od početka njegova ministarskog mandata stotinjak obitelji na područjima koja su pogođena potresima u Zagrebu i Petrinji iz kontejnerskih naselja preseljeno u smještaj koji im je osigurala država. Potvrdio je to i ministar Bačić, otkrivajući kako se kontejneri na potresom pogođenim područjima prazne i postupno vraćaju u skladišta robnih zaliha, a uz to je Bačić nedavno u Sisku s biskupom Vladom Košićem potpisao ugovor o zamjeni nekretnina između Hrvatske i Sisačke biskupije.

Bliži se lipanj

“Ako već nisu u kućama koje su obnovljene, našim je sugrađanima osiguran jedan od modela. Vlada je donijela odluku da će za građane izdvojiti do 160 eura za plaćanje režija, ovisno o broju članova kućanstva, do konačnog povratka u njihove zgrade i kuće”, napomenuo je Bačić, u čijoj stranci, ali i Vladi, vrlo dobro znaju da njemu ništa drugo ni ne preostaje nego da krene u realizaciju, tim više što se lipanj bliži, a do tada je država prisiljena potrošiti europske milijune za obnovu koja je i za premijera Plenkovića opasna tema, i to baš zbog toga što se bliže izbori. Njegov HDZ mogao bi se naći u neugodnoj situaciji u predizbornoj godini ako se ispostavi da nisu uspjeli potrošiti osiguran novac za obnovu, dok im ljudi za to vrijeme sjede u kontejnerima.

Znaju to vrlo dobro i u HDZ-u te napominju da je i Plenković zbog toga nedavno svim sudionicima procesa obnove dao do znanja da nemaju pravo na pogrešku, zbog toga i HDZ-ovi ministri svako malo u posljednje vrijeme obilaze Banovinu kako bi nadgledali dinamiku radova i pokušali ubrzati projekte. Dok se vladajući trude ostaviti dojam da se obnova pokreće, na Banovini se ponovno budi razočaranje i nezadovoljstvo, ali i nesigurnost, što nije čudno kada se zna koliko dugo ovi ljudi čekaju da se obnova pomakne s mrtve točke.